Процветания и благополучия каждому дому!
Новогоднее поздравление президента Республики Молдова.
Уважаемые граждане Республики Молдова!
Дорогие соотечественники!
Остались считанные мгновения до того, как долгожданный 2020-й год войдет в наши дома.
Для большинства из нас Новый год — семейный праздник. Желаю, чтобы все, кто соберется за праздничным столом, прониклись атмосферой счастья и желанием протянуть руку помощи тем, кто в ней больше всего нуждается.
В эти дни особенно важно дарить заботу родным и близким, оберегать их и ценить проведенные рядом с ними моменты, глубже осознавать желания и мечты наших детей, быть с теми, кто ждет нашего внимания и душевного тепла.
Пусть наступающий год принесет исполнение всех желаний, здоровье и удачу в личной жизни и в профессиональной деятельности.
Процветания и благополучия каждому дому!
Мира и благоденствия нашей дорогой Молдове!
С Новым годом!
Игорь Додон, Президент Республики Молдова