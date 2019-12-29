Новогоднее поздравление президента Республики Молдова.

Уважаемые граждане Республики Молдова!

Дорогие соотечественники!

Остались считанные мгновения до того, как долгожданный 2020-й год войдет в наши дома.

Для большинства из нас Новый год — семей­ный праздник. Желаю, чтобы все, кто собе­рется за праздничным столом, прониклись ат­мосферой счастья и желанием протянуть руку помощи тем, кто в ней больше всего нуждается.

В эти дни особенно важно дарить заботу родным и близким, оберегать их и ценить про­веденные рядом с ними моменты, глубже осоз­навать желания и мечты наших детей, быть с теми, кто ждет нашего внимания и душевного тепла.

Пусть наступающий год принесет исполнение всех желаний, здоровье и удачу в личной жизни и в профессиональной деятельности.

Процветания и благополучия каждому дому!

Мира и благоденствия нашей дорогой Молдове!

С Новым годом!

Игорь Додон, Президент Республики Молдова