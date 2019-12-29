Камень преткновения между двумя бывшими союзниками.

На минувшей неделе политики больше всего говорили на следующие темы: распад избирательного блока ACUM, возможная «клиническая смерть» Демпартии и конкуренция на предстоящих президентских выборах между Андреем Нэстасе и Майей Санду.

Санду сказала «НЕТ» Платформе «DA»

Общаясь с журналистами, Санду констатировала: «Мы не очень общались с господином Нэстасе после падения правительства, потеряв Кишинев, он решил сделать перерыв. Так что последние три недели я с ним не разговаривала. Местные выборы отдалили нас». Со своей стороны Нэстасе также заявил журналистам, что ACUM, фактически прекратил свое существование на следующие день после парламентских выборов. Обозначились и проблемы, которые послужили охлаждению отношений между двумя партиями. По словам председателя Платформы «DA», он предполагал создать в парламенте единую фракцию, однако «партнеры» по блоку отказались от более тесного союза. То же самое произошло и в муниципальном совете столицы. Аналитики полагают: Санду опасается быть «удавленной» в дружеских объятиях Нэстасе. Последний считает, что бывшему премьеру не следовало доводить дело до отставки правительства, оно могло работать еще не один год, и привести страну к возрождению. А вот бывшая партнер по коалиции, уверена: надо спровоцировать досрочные парламентские выборы и уже на них показать себя во всей красе.

ДПМ стала желанной невестой

Депутат парламента от Платформы «DA» Дину Пынгэу высказал предположение, что Демпартия вскоре может раствориться в Партии социалистов. Также представители распавшегося блока ACUM практически ежедневно пугают избирателя тем, что создается некий зловещий союз ДПМ-ПСРМ. В одном из интервью Павел Филип многословно и витиевато объяснял: демократы пока ни с кем не намерены создавать коалицию и будут сами по себе. При этом партия против досрочных парламентских выборов и поддерживает правительство Иона Кику. Неожиданно для наблюдателей Демпартия превратилась из презираемой «брошенки» в желанную и выгодную невесту. Санду, например, поведала в интервью: «Есть ДПМ, которая называет себя проевропейской. Мы освободили их от Плахотнюка, и для них это шанс очиститься, но они должны иметь достаточно здоровых сил внутри партии, чтобы убрать токсичных людей». В таком случае Санду готова пойти на некий союз. Почти то же самое сказал на пресс-конференции и Нэстасе. Так что у нас на сегодня минимум три варианта конфигурации новой коалиции.

Конкуренция «друзей» по оппозиции

Ни Санду, ни Нэстасе на вопросы журналистов о том, намерены ли они принять участие в качестве кандидатов в выборах президента, четко пока не отвечают. Однако бывшие союзники по блоку ACUM дали понять, что они оба хотят видеть себя любимых в кресле будущего главы государства. Но в данном случае речь идет не только о примитивной конкуренции между двумя «друзьями» по оппозиции, все сложнее. На последнем пленарном заседании Дмитрий Дьяков обратился к коллегам по парламенту: «Вы ничего не сказали о том, что предпримете в 2020-м году. С ПСРМ все понятно. Но представьте, если на президентских выборах победит Майя Санду, а социалисты будут у власти. Будет ли в этой стране мир, сотрудничество? Если Додон победит и придет к власти, будет ли в республике тихо? Это чрезвычайно серьезная проблема». Таким образом Дьяков себя и партию позиционирует, как некую волшебную середину, способную всех в стране примирить и осчастливить. Кто пойдет в президенты от демократов пока тоже неизвестно.

Без сомнения, конкуренцию на президентских выборах кандидатам составит и многочисленная рать заведомых лузеров, одним из первых в числе которых стоит Дорин Киртоакэ. Последние выборы мэра столицы, где он сумел наскрести под десять процентов голосов, вдохновили племянника Михая Гимпу на новые «подвиги». Однако претендентов на должность главы государства к лету следующего года может набраться не менее двух десятков.

Александр Боц