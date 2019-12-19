Додон о поставках газа, разногласиях прокуроров, пенсиях, забастовках
Глава государства держит свое слово и находит возможность ответить на поступающие вопросы на собственной онлайн платформе в интернете. Предваряя третий выпуск, Игорь Додон сообщил, что в предыдущий раз зрителей оказалось более 200000.
Поскольку у президента очень напряженный график, на этот раз он отвечал на вопросы в машине по дороге на работу. В числе затронутых тем – новые подробности о Республиканском стадионе, обеспечение природным газом, разногласия прокуроров, пенсии, отечественное производство, забастовка транспортников.
О решении газовой проблемы
– Хочу заверить еще раз: газ и электроэнергия с 1 января обязательно будут. Никаких рисков для Молдовы нет. Мы просчитали все варианты еще до встречи президентов России и Украины в нормандском формате, где главы этих государств предварительно договорились о транзите газа. Так что, вероятнее всего, Молдова получит газ по маршруту, которым пользовалась все последние годы. Но, повторюсь, запасные варианты есть. Известно, что этот вопрос подняли наши оппоненты Майя Санду и Андрей Нэстасе. У них кризис идей. Хочу им порекомендовать вместо того, чтобы пытаться испортить праздник жителям страны, исходя из своих личных политических амбиций и интересов, заняться делом. Пусть подумают, как помочь гражданам улучшить, а не ухудшить их жизнь, чтобы как-то аргументировать свой уход в оппозицию. Хочу напомнить, что газовым вопросом я лично занимаюсь последние месяцы. В сентябре встречался с президентом России Владимиром Путиным, на следующей неделе вновь буду в Москве, предусмотрена встреча и с руководителем «Газпрома» Алексеем Миллером, и с президентом Путиным, и, если будет нужно, мы все детали обсудим дополнительно.
О войне прокуроров
– Новый генеральный прокурор Александр Стояногло начал наводить порядок. Я не намерен вмешиваться, я полностью доверяю прокурору. У него есть мандат президента, он избран и легально назначен на эту должность. Я уверен, что он справится. Существуют некоторые недоразумения между Антикоррупционной прокуратурой и Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам. В обществе сложилось определенное негативное мнение об этих прокуратурах. Они дали разрешение на перехват телефонных звонков, их использовали для давления на экономических агентов. Поэтому и возникла необходимость в такой проверке. Все прокуроры, которые участвовали в захвате государства, должны отвечать по закону. Прокуратура должна делать свое дело. А предположения относительно расследования незаконного финансирования Партии социалистов из-за рубежа я комментировать не намерен.
О судьбе Республиканского стадиона
– Первая инициатива о передаче посольству США участка для расширения была объявлена в 2015 году. Тогда власти Молдовы предложили два варианта: Республиканский стадион или участок по ул. Василе Лупу, 28. Американцы выбрали стадион. После этого состоялось несколько решений правительства и парламента. В августе 2018 года кабинет министров Филипа принял решение отдать этот участок посольству. В октябре того же года парламент принял закон, разрешающий передачу территории бывшего стадиона посольству США. Хочу напомнить, что я этот закон не подписал, из-за чего по надуманной схеме Конституционный суд тогда приостановил полномочия президента и предоставил возможность подписать документ председателю парламента Канду. В нынешнем году, 12 июля, появился новый документ, утвержденный правительством Санду, о передаче этого участка земли под строительство посольства США. Но чтобы узаконить это строительство и начать процесс купли-продажи земли, нужно еще ратифицировать в парламенте соглашение, инициированное правительством Санду. Однако это намерение отдать территорию бывшего Республиканского стадиона американцам вызвало большое возмущение жителей Кишинева.
У меня состоялись несколько встреч с послом США господином Дереком Хоганом. Предложили американскому посольству рассмотреть четыре альтернативных варианта. Мы ждем четкой позиции дипломатов и хотим знать, готовы ли они поменять участок под строительство на другой. Мы очень уважаем мнение наших стратегических партнеров – американцев. Они много помогали Республике Молдова. Поэтому мы хотим, чтобы это партнерство развивалось дальше, но также я надеюсь, что наши уважаемые партнеры поймут: если граждане против, тогда нужно с ними посоветоваться. Может быть, если американцы не согласятся со строительством на другом участке, стоит провести референдум в Кишиневе, чтобы люди высказались. Пока окончательное решение по данному вопросу не принято.
О новых аэропортах
– Граждане спрашивают: почему мы хотим инвестировать в аэропорты, а не в школы, больницы, другие социальные объекты. Прежде всего, в аэропорты не будут инвестированы средства из государственного бюджета. Речь идет о частных инвесторах. Государство будет финансировать за счет средств госбюджета школы, больницы, водопроводы, инфраструктуру, зарплаты, пенсии и т.д. Если сумеем привлечь частные инвестиции в строительство аэропортов, это будет выгодно для Молдовы. Это будет означать новые рабочие места, приток пассажиров, более дешевые билеты, увеличение поступления налогов в бюджет. А если поступит больше налогов, на эти деньги сможем строить школы, больницы, платить зарплаты и пенсии.
О повышении пенсий
– Люди недовольны, что повышают пенсии тем, у кого они маленькие. Считают, что низкие пенсии у тех, кто не работал. С этим утверждением я согласен не полностью. Есть много людей, которым была назначена минимальная пенсия, например, работники сельского хозяйства. Известно, что в этом секторе всегда были низкие зарплаты, и у многих стаж большой, а пенсии маленькие. Это не значит, что они работали меньше, чем горожане. Все это наши родители и дедушки с бабушками. И мы должны сделать все возможное, чтобы разрыв между пенсиями был как можно меньше. Поэтому увеличение пенсий будет в процентном отношении равным для всех. А вот материальная помощь в 700 леев предназначена тем, у кого пенсии маленькие. Они нуждаются в поддержке в первую очередь, и я надеюсь, все это поймут. Вы знаете, что я выдвинул много инициатив в этой сфере, и все они были утверждены парламентом, в том числе и голосами депутатов из Блока ACUM.
О возможности повышения тарифов на пассажирские перевозки
– Это старая проблема. Ее надо решать. Но мы никак не можем согласиться повысить тарифы настолько, насколько требуют перевозчики. Я понимаю тех, кто работает в этой отрасли. Стоимость горючего выросла, а тарифы много лет не менялись. Но и транспортники должны понимать, что это социальная услуга, и ею пользуется большое количество жителей республики. Мы обсуждали этот вопрос с правительством – это его компетенция. Насколько я знаю, там есть решение, как выйти из положения. Жаль, что из-за забастовки часть жителей страны не смогла воспользоваться транспортом. Но я уверен, что найденное решение будет таким, чтобы интересы пассажиров не слишком пострадали даже в случае некоторого увеличения тарифов.
Об импорте продовольствия
– Нужно ужесточить правила импорта и выпускать ряд товаров на отечественных мощностях, что позволит увеличить внутреннее производство. Добрую часть товаров, которые можно производить в Молдове, создавая при этом рабочие места, на данный момент импортируют из Турции и стран Евросоюза, и внутренний рынок буквально заполнен импортной продукцией. Моя позиция такова: правительство должно использовать все инструменты – тарифные, нетарифные. Первые предполагают повышение таможенных пошлин на импорт товаров, которые мы можем производить в Молдове. А нетарифные меры – сертификация, жесткие санитарные требования. Так делают все страны, чтобы ввозимые товары были дороже местных. И граждане будут покупать отечественную продукцию, потому что она лучше и дешевле. Это касается всей сельскохозяйственной продукции – молока, мяса, которое сейчас завозится из ЕС. Это относится и ко многим другим категориям товаров, производство которых позволит создавать рабочие места и развивать экономику страны. Это мой подход, правительство с ним согласно, и мы будем принимать меры.
О поездке на шашлыки с демократами во Флорештском районе
– Об этом можно говорить только в шутку. Конечно, я не был на шашлыках с демократами, у меня нет на это времени. Если в выходные у меня появляется свободное время, я лучше проведу его с семьей, с детьми, чем с несколькими депутатами парламента. Подобные ситуации со всевозможными спекуляциями нередко происходят в отечественной политике. Я не обращаю на них внимание. Еще предстоит слишком много важного сделать для граждан. Люди ждут результатов, и мы их добьемся.
Елена Барбарош