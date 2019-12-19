Поскольку у президента очень напря­женный график, на этот раз он отвечал на вопросы в машине по дороге на работу. В числе затронутых тем – новые подробности о Республиканском стадионе, обеспечение природным газом, разногласия прокуроров, пенсии, отечественное производство, заба­стовка транспортников.

О решении газовой проблемы

– Хочу заверить еще раз: газ и электроэ­нергия с 1 января обязательно будут. Никаких рисков для Молдовы нет. Мы просчитали все варианты еще до встречи президентов России и Украины в нормандском формате, где главы этих государств предварительно договори­лись о транзите газа. Так что, вероятнее всего, Молдова получит газ по маршруту, которым пользовалась все последние годы. Но, повто­рюсь, запасные варианты есть. Известно, что этот вопрос подняли наши оппоненты Майя Санду и Андрей Нэстасе. У них кризис идей. Хочу им порекомендовать вместо того, чтобы пытаться испортить праздник жителям стра­ны, исходя из своих личных политических ам­биций и интересов, заняться делом. Пусть по­думают, как помочь гражданам улучшить, а не ухудшить их жизнь, чтобы как-то аргументиро­вать свой уход в оппозицию. Хочу напомнить, что газовым вопросом я лично занимаюсь последние месяцы. В сентябре встречался с президентом России Владимиром Путиным, на следующей неделе вновь буду в Москве, предусмотрена встреча и с руководителем «Газпрома» Алексеем Миллером, и с прези­дентом Путиным, и, если будет нужно, мы все детали обсудим дополнительно.

О войне прокуроров

– Новый генеральный прокурор Алек­сандр Стояногло начал наводить порядок. Я не намерен вмешиваться, я полностью до­веряю прокурору. У него есть мандат пре­зидента, он избран и легально назначен на эту должность. Я уверен, что он справится. Существуют некоторые недоразумения между Антикоррупционной прокуратурой и Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам. В обще­стве сложилось определенное негативное мнение об этих прокуратурах. Они дали раз­решение на перехват телефонных звонков, их использовали для давления на экономи­ческих агентов. Поэтому и возникла необхо­димость в такой проверке. Все прокуроры, которые участвовали в захвате государства, должны отвечать по закону. Прокуратура должна делать свое дело. А предположения относительно расследования незаконного финансирования Партии социалистов из-за рубежа я комментировать не намерен.

О судьбе Республиканского стадиона

– Первая инициатива о передаче посоль­ству США участка для расширения была объ­явлена в 2015 году. Тогда власти Молдовы предложили два варианта: Республиканский стадион или участок по ул. Василе Лупу, 28. Американцы выбрали стадион. После этого состоялось несколько решений правитель­ства и парламента. В августе 2018 года каби­нет министров Филипа принял решение от­дать этот участок посольству. В октябре того же года парламент принял закон, разрешаю­щий передачу территории бывшего стадиона посольству США. Хочу напомнить, что я этот закон не подписал, из-за чего по надуманной схеме Конституционный суд тогда приоста­новил полномочия президента и предоставил возможность подписать документ председа­телю парламента Канду. В нынешнем году, 12 июля, появился новый документ, утвержден­ный правительством Санду, о передаче этого участка земли под строительство посольства США. Но чтобы узаконить это строительство и начать процесс купли-продажи земли, нуж­но еще ратифицировать в парламенте со­глашение, инициированное правительством Санду. Однако это намерение отдать терри­торию бывшего Республиканского стадиона американцам вызвало большое возмущение жителей Кишинева.

У меня состоялись несколько встреч с послом США господином Дереком Хога­ном. Предложили американскому посоль­ству рассмотреть четыре альтернативных варианта. Мы ждем четкой позиции дипло­матов и хотим знать, готовы ли они поменять участок под строительство на другой. Мы очень уважаем мнение наших стратегиче­ских партнеров – американцев. Они много помогали Республике Молдова. Поэтому мы хотим, чтобы это партнерство развива­лось дальше, но также я надеюсь, что наши уважаемые партнеры поймут: если граждане против, тогда нужно с ними посоветоваться. Может быть, если американцы не согласятся со строительством на другом участке, стоит провести референдум в Кишиневе, чтобы люди высказались. Пока окончательное ре­шение по данному вопросу не принято.

О новых аэропортах

– Граждане спрашивают: почему мы хо­тим инвестировать в аэропорты, а не в школы, больницы, другие социальные объекты. Пре­жде всего, в аэропорты не будут инвестиро­ваны средства из государственного бюджета. Речь идет о частных инвесторах. Государство будет финансировать за счет средств гос­бюджета школы, больницы, водопроводы, инфраструктуру, зарплаты, пенсии и т.д. Если сумеем привлечь частные инвестиции в стро­ительство аэропортов, это будет выгодно для Молдовы. Это будет означать новые рабочие места, приток пассажиров, более дешевые билеты, увеличение поступления налогов в бюджет. А если поступит больше налогов, на эти деньги сможем строить школы, больни­цы, платить зарплаты и пенсии.

О повышении пенсий

– Люди недовольны, что повышают пен­сии тем, у кого они маленькие. Считают, что низкие пенсии у тех, кто не работал. С этим утверждением я согласен не полностью. Есть много людей, которым была назначена минимальная пенсия, например, работники сельского хозяйства. Известно, что в этом секторе всегда были низкие зарплаты, и у многих стаж большой, а пенсии маленькие. Это не значит, что они работали меньше, чем горожане. Все это наши родители и дедуш­ки с бабушками. И мы должны сделать все возможное, чтобы разрыв между пенсиями был как можно меньше. Поэтому увеличение пенсий будет в процентном отношении рав­ным для всех. А вот материальная помощь в 700 леев предназначена тем, у кого пенсии маленькие. Они нуждаются в поддержке в первую очередь, и я надеюсь, все это пой­мут. Вы знаете, что я выдвинул много ини­циатив в этой сфере, и все они были утверж­дены парламентом, в том числе и голосами депутатов из Блока ACUM.

О возможности повышения тарифов на пассажирские перевозки

– Это старая проблема. Ее надо решать. Но мы никак не можем согласиться повысить тарифы настолько, насколько требуют пере­возчики. Я понимаю тех, кто работает в этой отрасли. Стоимость горючего выросла, а та­рифы много лет не менялись. Но и транспор­тники должны понимать, что это социальная услуга, и ею пользуется большое количество жителей республики. Мы обсуждали этот во­прос с правительством – это его компетенция. Насколько я знаю, там есть решение, как вы­йти из положения. Жаль, что из-за забастовки часть жителей страны не смогла воспользо­ваться транспортом. Но я уверен, что найден­ное решение будет таким, чтобы интересы пассажиров не слишком пострадали даже в случае некоторого увеличения тарифов.

Об импорте продовольствия

– Нужно ужесточить правила импорта и выпускать ряд товаров на отечественных мощ­ностях, что позволит увеличить внутреннее производство. Добрую часть товаров, кото­рые можно производить в Молдове, создавая при этом рабочие места, на данный момент импортируют из Турции и стран Евросоюза, и внутренний рынок буквально заполнен им­портной продукцией. Моя позиция такова: правительство должно использовать все ин­струменты – тарифные, нетарифные. Первые предполагают повышение таможенных по­шлин на импорт товаров, которые мы можем производить в Молдове. А нетарифные меры – сертификация, жесткие санитарные требо­вания. Так делают все страны, чтобы ввозимые товары были дороже местных. И граждане бу­дут покупать отечественную продукцию, по­тому что она лучше и дешевле. Это касается всей сельскохозяйственной продукции – мо­лока, мяса, которое сейчас завозится из ЕС. Это относится и ко многим другим категориям товаров, производство которых позволит соз­давать рабочие места и развивать экономику страны. Это мой подход, правительство с ним согласно, и мы будем принимать меры.

О поездке на шашлыки с демократами во Флорештском районе

– Об этом можно говорить только в шут­ку. Конечно, я не был на шашлыках с демо­кратами, у меня нет на это времени. Если в выходные у меня появляется свободное вре­мя, я лучше проведу его с семьей, с детьми, чем с несколькими депутатами парламен­та. Подобные ситуации со всевозможными спекуляциями нередко происходят в отече­ственной политике. Я не обращаю на них внимание. Еще предстоит слишком много важного сделать для граждан. Люди ждут результатов, и мы их добьемся.

Елена Барбарош