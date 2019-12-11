Глава государства вновь пообщался с гражданами в Интернете.

Как и было обещано, Игорь Додон продолжил общение с жителями Молдовы в рамках видео-платформы «Președintele Răspunde». На сей раз глава государства затронул восемь важных и щепетильных для общества тем.

Встреча с президентом

В их числе: трудоустройство в сельской местности, возвращение наших граждан в страну, пособия для детей до 18 лет, агрессия среди учащихся, открытие новых аэропортов, выход Влада Филата на свободу.

Прежде чем начать отвечать на вопросы, Игорь Додон устроил для своих зрителей небольшую экскурсию по библиотеке в здании Администрации президента. А во вступительном слове он сказал: «Как и обещал, каждые выходные мы встречаемся на этой площадке, где глава страны отвечает на вопросы граждан. Этот диалог должен укрепить отношения между нами и сделать наше взаимодействие более продуктивным. Благодарю вас за вашу активность и жду от вас новых и интересных вопросов».

Об освобождении Филата

– Этот вопрос обсуждался на заседании Высшего совета безопасности. Есть много доказательств вмешательства бывшего правительства, Майи Санду и лично экс-министра юстиции Олеси Стамате в процесс освобождения экс-премьера Влада Филата. Я не могу сообщить подробности, но мы уже знаем, что это стало возможным при участии некоторых государственных ведомств. По нашей информации, вся эта процедура готовилась в последние 4-5 месяцев. Филат должен был сидеть еще несколько лет, но для того, чтоб уменьшить этот срок, состоялся ряд решений судов в течение короткого времени. Когда министром была Стамате, два решения суда снизили Филату срок заключения на 709 дней, то есть на два года. Эти решения никто не оспорил – бывшее правительство, минюст оставили их в силе, что сделало возможным досрочное освобождение экс-премьера. Кроме того, была создана специальная комиссия, которая 8 ноября единогласно приняла решение, что нужно освободить Влада Филата, а 12 ноября, в день падения правительства Санду, в суд был направлен официальный запрос на этот счет. Мы даже не знали об этом. Нас всех поставили перед фактом. Со всем этим нужно разбираться, и нужно наказывать, потому что по тому же сценарию, что у Филата, на свободу могут выйти сотни уголовников – которые убивали людей, воры в законе. Я вам обещаю, что мы это просто так не оставим. Те, кто нарушили закон, должны сидеть в тюрьме. Это касается всех.

Об открытии новых аэродромов

– Было много спекуляций на тему того, что мы хотим открывать здесь военные аэродромы, чтобы было где приземляться «зеленым человечкам» неизвестно откуда. Хочу внести ясность: невозможно открывать военные аэродромы, это совсем другая категория объектов. И нам новые военные аэродромы не нужны, мы нейтральная страна. А зачем строить новые аэропорты? Потому что на сегодня Кишиневский аэропорт является монополистом. Чтобы разрушить эту монополию, необходимо создать еще один или два аэропорта. Не за счет государства, таких денег у нас нет. Будет объявлен конкурс. Найдем компанию, которая имеет мировой опыт, пусть приходит на наш рынок, делает крупные инвестиции и оборудует новый международный аэропорт, например, в Бельцах. Потребуется, откроем еще один на юге. Будет намного дешевле, чем здесь в Кишиневе. Есть и другие интересные проекты. Скажем, в Маркулештах можно создать региональный хаб (перевалочный пункт) для международных грузоперевозок. Этой идеей очень интересовалась в свое время компания «Lufthanza», но правительство до сих пор не хотело этим заниматься. Неважно, в конце концов, кто именно будет инвестором, но такой хаб – это очень выгодно для Молдовы.

Об агрессии среди учащихся

– Во многих школах такое происходит, когда одни дети преследуют других, насмехаются над ними, а то и бьют. Даже термин такой существует – «буллинг». Психологи определяют это как агрессивное поведение относительно человека, проявляющееся в насилии, травле, преследовании, терроре. Об этом пишут родители. Безусловно, государство должно быть вовлечено в решение проблемы. К примеру, в Румынии только что был принят закон «Об антибуллинге». Считаю, что такой закон нужен и Молдове, и я выдвину соответствующую инициативу. Мы обсудим этот вопрос и с премьер-министром, и с министром образования, чтобы создать законодательные рамки для предотвращения подобных ситуаций.

О помощи детям до 18 лет

– Да, были при прежней демократической власти подобные популистские предложения: давайте дадим каждому ребенку по 200-300 леев в месяц до достижения 18 лет. Хорошая инициатива, только они не уточнили, что на это потребуется весь годовой бюджет Молдовы. Такие инициативы нужно продвигать, но только если они реалистичны. У нас есть идея, как это сделать. Я зарегистрировал проект Закона о материнском капитале и надеюсь, что парламент его рассмотрит. Есть хороший зарубежный опыт, который вполне применим и у нас. Так, в Белоруссии государство платит родителям деньги, которые можно использовать только после того, как ребенку исполнится 18 лет – на образование, приобретение жилья или для других нужд. Аналогичный проект по материнскому капиталу запущен в Венгрии.

Многие родители спрашивают: почему работники полиции, службы охраны и других государственных структур ездят в общественном транспорте бесплатно, а дети должны платить? Согласен, проблема есть. Думаю, нужно рассмотреть возможность бесплатного проезда детей хотя бы до десяти лет, а то и выше – все зависит от финансовых возможностей. Параллельно надо внимательно изучить, какие категории служащих пользуются такой льготой. Знаю, что в Кишиневе новый примар уже в курсе этого вопроса. Есть ведь европейские столицы, где общественный транспорт вообще бесплатный. Возможно, мы обсудим такую возможность сначала для муниципия, а потом и другие населенные пункты присоединятся. Подсчитаем затраты на содержание общественного транспорта, речь идет в первую очередь о троллейбусах, и может ли эти расходы покрывать муниципальный бюджет. Не думаю, что это такие уж большие деньги. Просто параллельно нужно навести порядок со сдачей в аренду земельных участков в столице. Все мы знаем о схемах, когда брали в аренду кусочек земли под киоском, потом ее приватизировали за бесценок, а продавали по нормативной цене. Мы договорились с Ионом Чебаном, что все земельные участки должны выставляться на аукцион. И тогда муниципальный бюджет, который сегодня составляет 4 млрд леев, легко можно удвоить в течение года. Отсюда появятся и деньги на социальные проекты.

О возможности занять людей в селах

– Этот вопрос звучит на каждой моей встрече с гражданами. Важная проблема. Что можно и нужно сделать? Считаю, что, если мы не поддержим село, Молдова исчезнет. Молдова – это не только Кишинев, Бельцы и другие крупные города. Это в первую очередь села. И мы должны сделать все возможное, чтобы их сохранить. Государство должно прежде всего позаботиться об инфраструктуре – о дорогах, водоснабжении, канализации, школах, детских садах. Но кроме этого мы должны подумать, как простимулировать бизнес, чтобы он пошел в села, а не был сосредоточен только в Кишиневе. Я как-то выдвигал инициативу, чтобы правительство выделило на каждое село по 1 миллиону леев с целью поддержать по 3 новых проекта. Таким образом можно было бы открыть по 3 новых предприятия в каждом селе – в общей сложности почти 2,5 тыс. новых предприятий. И если на них возьмут по 2-3 человека на работу, реально останется в селах 5-6 тыс. человек. Уверен, что с нынешним правительством мы такую программу запустим.

О том, как вернуть домой граждан

– Есть по крайней мере три вещи, которые нам необходимо сделать. Прежде всего провести внутренние реформы, чтобы люди поверили, что у Молдовы есть будущее. Потому что сегодня 80% молодых людей, заканчивающих образование, намерены уехать за рубеж. И это настоящая национальная трагедия. Второе – разработать специальные государственные программы, чтобы мотивировать людей вернуться. Пример – Программа PARE 1+1: если вернувшийся человек инвестирует в свое дело доллар, государство добавляет еще один. Это осуществить реально и не потребует таких уж больших затрат. И третье – необходимо информировать людей о появляющихся возможностях, а они есть. Например, остро требуются рабочие руки, особенно в Свободных экономических зонах, где работают иностранные компании. Там средние зарплаты уже превышают 12000, и очень нужны работники. В Бельцах, к примеру, людей возят на работу за 60 км. Разве не лучше человеку получать 500 евро дома, рядом с семьей, чем работать за те же 500 евро далеко от родины, да еще нести там расходы?

О суде с Нэстасе из-за выдвигаемых обвинений

– Слишком много чести. Обо мне столько плохого говорят, не идти же каждый раз в суд. Пусть народ рассудит. Мы уже видели, что народ умеет судить. Об этом говорят результаты выборов примара Кишинева.

Елена Литовцева