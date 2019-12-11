Молдове нужны хирургические меры для укрепления государства.

«Я поддерживаю усилия Национального антикоррупционного центра по предотвращению и борьбе с явлением коррупции». С таким заявлением выступила председатель парламента Зинаида Гречаный, открывая в понедельник Национальную антикоррупционную конференцию, организованную по случаю Международного дня борьбы с коррупцией.

Реформы начинаются с нас

«Мы добьемся успеха, если будем работать скоординированно, постоянно прилагая усилия и используя прагматичный, реалистичный и решительный подход, при этом жизненно важно участие общества, государственного и частного секторов в борьбе против злоупотреблений и взяток», – сказала Зинаида Гречаный. По словам спикера парламента, приоритетом властей является борьба с коррупцией во всех ее формах: малых, крупных или системных, а также достижение видимых результатов в соответствии с целями, изложенными в стратегиях, планах действий, а также в национальном антикоррупционном законодательстве. Зинаида Гречаный подтвердила открытость парламента для учреждений любого уровня, которые ставят новые задачи для достижения общей цели – сильная и процветающая Молдова без коррупции. Председатель парламента отметила, что подлинные реформы должны начинаться с каждого из нас – от осознания пагубных последствий коррупции до личного участия в укреплении атмосферы общественной неподкупности и создании нулевого климата коррупции в государственных учреждениях.

Поддержка США

Председатель парламента Зинаида Гречаный встретилась с заместителем помощника Госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джорджем Кентом. Во встрече принял участие посол США Дерек Хоган. Стороны подробно обсудили наиболее важные темы молдо-американского диалога, в том числе приднестровскую проблематику, реформу правосудия, отношения с международными финансовыми организациями, а также приоритеты депутатского корпуса на данном этапе. Зинаида Гречаный отметила заинтересованность властей в проведении внутренних реформ и выполнении обязательств перед партнерами по развитию, подчеркнув, что в этом процессе наша страна нуждается в поддержке США. Спикер парламента обратила внимание на то, что работа действующего законодательного органа проходит эффективно, уже принят основной финансовый документ страны – государственный бюджет на 2020 год. С одобрением было отмечено, что по ряду проектов, принятых в интересах граждан, депутаты из разных фракций голосовали солидарно. Джордж Кент говорил о желании США, чтобы Республика Молдова стала процветающей, объединенной страной с сильными демократическими институтами. Высокопоставленный официальный американский гость призвал молдавские власти продолжить реформы, чтобы граждане действительно почувствовали изменения к лучшему.

Инструмент в борьбе с коррупцией

Председатель парламента РМ встретилась на прошедшей неделе с Делегацией Европейской аудиторской палаты и высших органов финансового контроля из Латвии, Польши, Румынии, Швеции и Турции, которые находились в нашей стране по случаю 25-й годовщины Счетной палаты Республики Молдова. Гости высоко оценили уровень отношений сотрудничества между Счетной палатой РМ и парламентом страны и отметили, что это партнерство является примером передовой практики в регионе.

Спикер поблагодарила за высокую оценку и заверила, что парламент и в дальнейшем будет развивать сотрудничество со Счетной палатой, которое играет роль не только в эффективном мониторинге управления государственными деньгами, но и в повышении культуры их корректного использования. Зинаида Гречаный приветствовала также сотрудничество Счетной палаты РМ с аналогичными учреждениями за рубежом.

В тот же день спикер парламента приняла участие в торжественной церемонии, посвященной 25-летию Счетной палаты Республики Молдова. В своей приветственной речи Зинаида Гречаный отметила, что 25-летие Счетной палаты – это особое событие, позволяющее проанализировать роль высшего органа в области государственного финансового контроля в контексте текущих проблем и трех фундаментальных принципов: автономии, независимости и прозрачности. «Миссия счетной палаты заключается в продвижении ответственности, справедливости и лучших практик управления государственными деньгами. Высший орган финансового контроля – один из инструментов государства в борьбе с коррупцией и теневой экономикой. Это учреждение играло и играет важную роль в контроле управления государственными финансами, являясь одной из основных структур правового государства», – сказала спикер.

Зинаида Гречаный напомнила, что Счетная палата РМ является членом международных профессиональных организаций и ассоциаций, поддерживая хорошие двусторонние отношения с высшими органами финконтроля других государств. Это способствует лучшему профессиональному обучению сотрудников и постоянному совершенствованию организации. «Счетная палата Молдовы достигла стадии, когда она сама может оказывать техническую и экспертную помощь аналогичным учреждениям в других странах», – сказала Зинаида Гречаный. Спикер отметила, что парламент РМ всегда был заинтересован в совершенствовании законодательства в области финансового контроля и будет и в дальнейшем демонстрировать высокую ответственность в отношении анализа документов и отчетов, полученных из Счетной палаты. «Счетная палата получила полную финансовую независимость после принятия парламентом соответствующего закона. Теперь вы несете всю ответственность за дальнейшее развитие и усиление роли внешнего аудита в нашей стране», – сказал председатель парламента. Зинаида Гречаный сообщила также, что усилия по консолидации процесса эффективного мониторинга использования государственных денег предусматривают создание Постоянной парламентской комиссии по контролю за расходами государственных финансов.

На страже порядка в обществе

Зинаида Гречаный на прошедшей неделе поздравила офицеров, ветеранов, рядовой состав и сотрудников бригады полиции специального назначения «Fulger» с 28-й годовщиной создания этого элитного формирования. «Благодарю вас за образцовое выполнение вашей особой миссии. Вы – элита Министерства внутренних дел, которая с достоинством служит стране, оставаясь образцом мужества, чести и патриотизма. Вам удается справляться с трудными и рискованными ситуациями, ежедневно проявляя самоотдачу и демонстрируя высокий профессионализм. Я благодарю вас за самоотверженность, с которой вы защищаете мир и порядок в обществе, основные права и свободы граждан. Мы никогда не забудем жертвы, которые вы приносите, обеспечивая защиту основных государственных институтов и борьбу с терроризмом. Примите выражение моего глубокого уважения к преданности и профессионализму, которые вы демонстрируете при выполнении возложенных на вас задач. Мы гордимся вашей деятельностью на благо Республики Молдова!» – отметила Зинаида Гречаный в поздравительном послании.