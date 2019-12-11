Примар Кишинева с первых дней демонстрирует желание быстро навести в городе долгожданный порядок.

Нет никаких сомнений, что многочисленная орда городских чиновников будет всячески ему в этом мешать. Впрочем, новый градоначальник – не из числа тех, кто способен спасовать перед неизбежными трудностями. Чебан, конечно, знал, что его ждет в прогнившей системе сложного городского хозяйства.

И начал он с точно просчитанных ходов, отправившись с рабочими визитами в столицы России, Румынии, Украины и Турции. Ну что ж, совсем не плохие примеры для подражания. Если удастся что-то интересное позаимствовать из опыта управления этими городами, то Кишинев может очень быстро преобразиться.

Преторы могут быть уволены

Примар Кишинева Ион Чебан предупредил работников примэрии в понедельник на оперативном заседании о том, что, если они не будут выполнять свою работу добросовестно, по отношению к ним будут приняты дисциплинарные меры. «Наши коллеги следят за тем, что каждый из вас делает на работе. Хочу предупредить всех, и даже вице-примаров, за вами следят каждый день, как только вы переходите порог своего кабинета», – сказал Чебан. Он также обратился к преторам по вопросу уборки во дворах многоэтажных домов. «Даю время до понедельника. Если в одном из секторов обнаружим какие-либо проблемы или мусор, это будет первый претор, которого уволим. Город должен быть чистым. Если вы не справляетесь, скажите, сколько дней вам необходимо, чтобы решить определенную проблему. Всем секторам, кроме сектора Ботаника, даю время до понедельника. Поскольку сектор Ботаника самый большой, у них есть 10 дней для наведения порядка», – отметил примар. Градоначальник не оставил без внимания и проблему киосков, где кроме основного товара продают табак. «Мы говорили про киоски с сигаретами. Есть киоски, которые явно нарушают правила. Чтобы в течение 3 дней такие киоски были убраны с улиц города. А те сотрудники примэрии, которые хотят делать бизнес на здоровье детей, могут покинуть здание. Даю 3 дня для решения проблемы с киосками, нарушающими закон», – сказал Чебан.

Бесплатные карусели для детей

На оперативном заседании в минувший понедельник Ион Чебан напомнил, что он распорядился, чтобы ежедневно с 14.00 до 17.00 карусели на центральной площади были бесплатными для детей. Однако, несмотря на это, экономический агент продолжает брать за свою деятельность деньги по-старому. Генпримар вновь обратился к главе управления торговли Марчелу Замбицкому с требованием решить возникшую проблему. «Такой была договоренность с экономическим агентом. Господин Замбицкий, если в течение 3 дней не решите проблему, уйдете или вы с занимаемой должности, или они с площади. Это последнее предупреждение. Если повторится, будем с вами разговаривать согласно Трудовому кодексу», – отметил Чебан. Примар также сообщил, что будет создана рабочая группа, которая проследит за тем, как будет решаться возникшая проблема и будут ли выполнены все необходимые требования.

Поддержка зарубежных партнеров

Ион Чебан сообщил на оперативном заседании примэрии, что на минувшей неделе побывал в Румынии и Украине. По его словам, в ближайшее время группы экспертов отправятся в указанные страны для участия в ряде проектов, а также для обмена опытом. Кроме этого, одна группа поедет в Москву. Он поблагодарил зарубежных партнеров за оказанную Кишиневу поддержку и подчеркнул, «мы обязательно будем друзьями со всеми странами и городами». Чебан также не оставил без внимания публикации в интернете в связи с начатым ремонтом в его кабинете. «Мы все опубликуем – всю информацию, цифры, чтобы у людей не было вопросов. Все будет транспарентно», – пообещал градоначальник.

Сотрудничество двух столиц

Примар Кишинева встретился на прошедшей неделе с мэром Киева Виталием Кличко, где обсуждалось сотрудничество между двумя столицами. По словам Чебана, у Киева есть опыт в осуществлении концепции smart-city (умный город), развитии инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства, в области транспорта и социальных политик, а также во многих других сферах. В течение дня примар Кишинева посетил мэрию Киева, где ему был показан единый центр управления инфраструктурой столицы. В субботу Кличко и Чебан побывали на разных объектах в городе, где обсудили программы, которые были осуществлены. Также обсуждались проблемы, с которыми сталкивается город в процессе модернизации. Стороны договорились об обновлении договора о сотрудничестве между Киевом и Кишиневом.