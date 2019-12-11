На прошедшей неделе депутаты парламента приняли в первом чтении проект Закона о госбюджете на 2020 год.

Обсуждение документа сопровождалось резкой критикой со стороны парламентской оппозиции, возмущавшейся увеличением бюджетного дефицита. Однако председатель Парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам, депутат-социалист Владимир Головатюк объяснил мотивы, которыми руководствовались авторы подготовленного законопроекта.

Деньги на инвестиции

Так, отвечая на недовольство депутатов блока ACUM о возросшем до 7,4 миллиарда леев дефиците бюджета, Головатюк уточнил, что базовый дефицит этого бюджета составляет 2,6 миллиарда леев, в то время как при ректификации бюджета текущего года данный показатель был значительно выше – 3,6 миллиарда.

«Дефицит базовый, основной дефицит, хоть все возмущаются, но он меньше, чем был. 7,4 миллиарда – это за счет проектов, финансируемых из-за рубежа, это инвестиционные проекты. Мы можем говорить долго, но принцип реализма – это исходить из данной конкретной ситуации, которая сегодня в стране. И мы об этом неоднократно говорили: у нас отрицательная норма сбережений, у нас нет источников развития. Мы обречены на использование внешних ресурсов, но пускать их надо не на проедание, не на текущие расходы, а на инвестиции, чтобы закладывать будущее развитие экономики», – сказал председатель комиссии.

В то же время, Владимир Головатюк сообщил, что увеличению бюджетного дефицита сопутствовало и значительное увеличение бюджетных расходов, не только текущих, но и капитальных. Так, для сравнения, депутат привел показатели бюджета этого года, в котором рост капитальных расходов составлял 3%, рост текущих – 11%, при том что в нынешнем проекте госбюджета рост текущих расходов составляет 8%, рост капитальных расходов – 26%.

Также, социалист поставил на место тех, кто, критикуя нынешний проект госбюджета, возмущался ростом государственного долга. На эти нападки Головатюк ответил, что главное – не рост госдолга, в умение и возможность его обслуживать.

«Можно увеличить дефицит государственного бюджета, если деньги пойдут на инвестиции, на создание новых рабочих мест, на усиление экономического потенциала страны. Это нормально. Проблема не в величине государственного долга, а проблема в возможностях страны обслуживать этот долг», – сказал Владимир Головатюк.

В итоге, депутаты парламента большинством голосов в первом чтении приняли проект государственного бюджета на будущий год. Согласно проекту, доходы на 2020 год составят чуть более 44 миллиардов леев, увеличившись почти на 9% по сравнению с 2019 годом. Деньги будут собраны, благодаря ожидаемому увеличению доходов от налогов и сборов. Расходы государственного бюджета составят 51,5 миллиарда леев, что на 11% больше, чем в 2019 году. Социальная защита, образование, здравоохранение – это первые три группы с наибольшим объемом расходов в структуре расходов государственного бюджета. По оценкам, дефицит госбюджета в 2020 году составит чуть более 7 миллиардов леев. Финансирование дефицита государственного бюджета будет осуществляться за счет внешних и внутренних ресурсов. Для того, чтобы вступить в силу, проект закона о госбюджете на 2020 год должен быть принят во втором и в окончательном чтении.

Укрепление местной автономии

Налоги, собираемые в населенных пунктах страны, в большей своей части, могут оставаться в местных бюджетах и идти на развитие села, города или муниципия. Соответствующая инициатива была рассмотрена на прошедшей неделе депутатами парламента. В соответствии с действующим законодательством, большая часть налогов и сборов, поступающая со всей территории страны, направляется в Кишинев, откуда перераспределяется по местным бюджетам. По мнению экспертов, подобная практика распределения бюджетных средств неверна, потому что мешает укреплению местной автономии и не позволяет населенным пунктам развиваться в достаточной степени. Учитывая эти факты, депутаты парламента выступили с инициативой, направленной на изменение распределения налогов, собираемых с каждого населенного пункта страны.

В соответствие с проектом, авторы предлагают, чтобы 100% налогов, собираемых в городах и селах, оставались в этих же населенных пунктах, и 50% налогов и сборов, собираемых в муниципиях, аккумулировались в данных муниципиях. По словам авторов инициативы, внедрение этого проекта позволит наполнить средствами местные бюджеты и предоставит возможность населенным пунктам развиваться самостоятельно.

В данной связи, депутат от фракции Партии социалистов, председатель профильной парламентской комиссии Владимир Головатюк заявил, что комиссия рассмотрела этот проект и одобрила его, подчеркнув, что от внедрения этой инициативы выиграют местные автономии. «Законопроект направлен на финансовое усиление местных автономий за счет увеличения доходов в местные бюджеты», – сказал Владимир Головатюк. Депутаты парламента поддержали данную инициативу в первом чтении.

Налоги повышаться не будут

Парламент также утвердил в первом чтении проект бюджетно-налоговой политики на будущий год. Как и было обещано ранее правительством Иона Кику, налоги в 2020 году повышены не будут, что, по мнению авторов, позволит бизнесу вздохнуть свободно и направить все свои силы на развитие своего дела. «В проекте бюджетно-налоговой политики предусмотрено не повышение налогов, а расширение налогового поля», – сказал вице-председатель парламентской комиссии по экономике от фракции ПСРМ Петру Бурдужа. По его словам, расширение налогового поля происходит за счет новых секторов. В других странах также платят налоги в этих секторах, задача же властей обеспечить стабильность и понятные механизмы контроля и взимания налогов. Петр Бурдужа призвал депутатов не политизировать бюджетно-налоговую политику, поскольку бизнес-среда ждет от властей стабильности, предсказуемости и последовательности, и именно эти составляющие легли в основу разработанного правительством документа.

«Бюджетно-налоговая политика не должна меняться в течение как минимум пяти лет. Сейчас многие компании разрабатывают свои бизнес-планы на ближайшие годы, и им нужны определенные гарантии, что правила игры не будут изменены во время игры. И мы должны открыто сказать им, что исполнительная власть, налоговая инспекция дают им такие гарантии», – сказал Петру Бурдужа.

Инициативам президента – зеленый свет

На заседании парламента 5 декабря депутаты утвердили целый ряд инициатив главы государства, цель которых – повысить уровень социальной защиты пенсионеров, а также лиц с низкими доходами. В частности, 76 голосами сразу в двух чтениях депутаты утвердили законопроект, который предусматривает, что число бенефициаров гарантированной государством материальной помощи в холодное время года вырастет примерно на 50 тысяч человек. Для этого будет увеличен коэффициент, используемый для установления права на получения этой помощи, с 1,95 до 2,2. Также была принята инициатива о выделении ежемесячной компенсации в случае преждевременной кончины одного из супругов-пенсионеров. Оставшиеся в живых супруг или супруга будут получать ежемесячное пособие в размере пенсии по возрасту до истечения 5 лет с даты выхода на пенсию умершего бенефициара. Этот проект также был проголосован сразу в двух чтениях голосами 76 депутатов. Кроме того, были приняты и другие инициативы главы государства: увеличение на 25 процентных пунктов пенсии детям до 18 лет, оставшимся без родителей, а также инициатива, касающаяся людей с ограниченными физическими возможностями. Все они входят в ранее объявленный Игорем Додоном пакет мер по защите самых социально уязвимых категорий населения. Также была принята инициатива о выделении единовременной помощи в размере 700 леев всем пенсионерам, чей ежемесячный доход не превышает 2000 леев, а это почти 600 тысяч граждан.

Индексация пенсий – дважды в год

За законопроект, предусматривающий индексацию пенсий два раза в год, депутаты проголосовали во втором чтении. Проект вступит в силу 1 января 2020 года. Таким образом, начиная со следующего года, пенсии будут индексироваться дважды в год: 1 апреля и 1 октября. Индексация 1 апреля будет осуществлена в соответствии с действующей процедурой – для всех бенефициаров по коэффициенту среднего значения индекса потребительских цен за последние 3 года. В первом году реализации – 2020 году – 1 октября будут проиндексированы пенсии более 400 тысяч пенсионеров, которые получают пособие менее минимального прожиточного уровня. Закон предусматривает распространение нового метода индексации также на военных и на лиц командного состава войск органов внутренних дел и в Главной инспекции карабинеров. Согласно данным Национальной палаты социального страхования, в начале 2019 года в нашей стране было зарегистрировано 700 887 пенсионеров, средняя пенсия которых составила 1 895,07 лея. Из общего числа пенсионеров 75% составляют пенсионеры по возрасту. Около 400 000 человек получают пенсию ниже прожиточного минимума.

Пособие по уходу за ребенком вырастет

При определении размера пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет будет учитываться среднемесячная зарплата по стране на дату расчета пособия, а не минимальная. Положение об этом предусмотрено в законопроекте о внесении изменений в Закон о государственной пенсионной системе, за который на прошлой неделе проголосовали 82 депутата в обоих чтениях. Проект был представлен председателем Парламентской комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету от фракции ПСРМ Василием Боля. В настоящее время в период отсутствия ухода за ребенком в возрасте до 3 лет при расчете пособия учитывается минимальная месячная заработная плата по стране. По мнению авторов проекта, а также Совета по предупреждению и искоренению дискриминации и обеспечению равенства, это положение ставит женщин в невыгодное положение, поскольку делает размер пособий разным по признаку пола. А это, в свою очередь, негативно сказывается на благосостоянии всей семьи, поскольку бенефициарами частичного оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком являются матери. Так, по состоянию на 1 августа 2019 г. средний размер пособия для мужчин составляла 2278,65 лея, а для женщин – 1688,34 лея или 75% среднего пособия для мужчин. «Законопроект направлен на гармонизацию политики демографического стимулирования с политикой социального страхования во избежание дискриминации по признаку пола», – утверждают авторы. Финансовые ресурсы для покрытия расходов, связанных с внедрением новых законодательных норм, предусмотрены в государственном бюджете.

Зарплаты нянь и библиотекарей увеличатся

Парламент внес на прошедшем заседании изменения в единую систему оплаты труда в бюджетном секторе. Согласно проекту, представленному председателем комиссии по вопросам права социалистом Василием Боля, будут уравнены классы оплаты труда для воспитателей, учителей и преподавателей. Увеличатся зарплаты для лиц, занимающих ответственные государственные должности в селах. Также будет заново введена ежегодная премия в размере 50% от основной заработной платы.

Сотрудники бюджетных единиц левобережья Днестра, села Варница Новоаненского района, сел Копанка и Хаджимус Каушанского района, муниципия Бендеры, а также из подразделений Дубоссарского района Министерства внутренних дел будут получать зарплату, увеличенную на четыре последовательных класса оплаты труда. Проект предусматривает и ежемесячные надбавки в размере до 1 100 леев за научное и научно-педагогическое звание. Имеющие почетные звания будут получать ежемесячную надбавку в размере до 250 леев. Для реализации проекта необходимо около 373,4 млн леев в расчете на год. Расходы предусмотрены в проекте государственного бюджета на 2020 год.