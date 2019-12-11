Президент РМ Игорь Додон остаётся безоговорочным фаворитом доверия граждан. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, которые были обнародованы 5 декабря.

Согласно итогам, более половины населения – 51%, доверяет Игорю Додону. Кроме того, именно его имя граждане в первую очередь называли, отвечая на вопрос: «Какому политическому деятелю РМ вы доверяете больше всего?». На втором месте расположилась Майя Санду, на третьем – Ион Чебан. Что же касается партийных предпочтений сограждан, то Партия социалистов остаётся в неоспоримых лидерах. Деятельность ПСРМ положительно оценивают 48,8% граждан, опрошенных в рамках социологического исследования. Кроме того, если бы в прошедшее воскресенье в Молдове прошли бы парламентские выборы, Партия социалистов заняла бы на них уверенное первое место, получив 48% голосов. На втором месте расположилась бы Партия «Действие и солидарность» с 30%, а на третьем ДПМ с 7%. Также в парламент на грани прохождения попала бы «Платформа Достоинство и правда» с 6,4%. Остальные партии не преодолели бы избирательный порог.

Опрос проводился с 23 по 30 ноября. В нем приняли участие 1201 человек. Максимальная погрешность составляет +/-2,8%.