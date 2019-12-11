В понедельник в государственной резиденции президент РМ Игорь Додон провел традиционное еженедельное совещание с председателем парламента Зинаидой Гречаный и премьер-министром Ионом Кику.

На встрече обсуждалось несколько вопросов социально-экономической и политической повестки страны, некоторые из которых получили поддержку на прошлой неделе в парламенте. В том числе законопроекты из бюджетной и социальной сферы. Кроме того, отдельное внимание было уделено продолжению реформы юстиции.

В тот же день президент РМ промульгировал два очень важных социальных законопроекта, выдвинутых по его инициативе. Прежде всего, это закон, который регламентирует индексацию пенсий дважды в год, первая из которых произойдет 1 апреля и касается всех получателей пенсий в соответствии с уже существующей формулой. Второе индексирование будет проведено 1 октября для тех получателей, чьи пенсии не превышают прожиточного минимума. Напомним, что Игорь Додон продвигал этот законопроект с 2015 года, когда был еще депутатом парламента. Второй закон дает право на единовременную выплату пособия в размере 700 леев всем лицам, чья пенсия не превышает двух тысяч леев. Эту помощь получат более 590 тысяч граждан, включая получателей пенсий по инвалидности и пенсий по случаю потери кормильца.

Законы вступают в силу 1 января 2020 года. Глава государства поблагодарил депутатов за поддержку этих законопроектов, которых так долго ждали граждане. Игорь Додон подчеркнул, что все ветви власти страны продолжат работу для достижения положительных результатов для людей. Президент также отметил, что руководство страны будет искать новые решения для устранения проблем, с которыми сталкиваются граждане.