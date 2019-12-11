Театр Чехова любят!

Государственный русский драматический театр имени Чехова открыл юбилейный, 85-й сезон. И не только на родной сцене.

Труппа успела принять участие во Всероссийской театральной программе «Большие гастроли. РФ» и нескольких международных фестивалях. И везде – с успехом. Об этом на пресс-конференции рассказали директор театра народный артист РМ Константин Харет и режиссеры – заслуженные артисты РМ Дмитрий Коев и Геннадий Бояркин.

Константин Харет напомнил, что театр имени Чехова участвует в программе «Большие гастроли» уже в третий раз. Нынешние «Большие гастроли» длились две недели и прошли, как и год назад, с громким успехом. Практически во всех городах был аншлаг, зрители аплодировали артистам из Молдовы стоя. А наши актеры признались, что чувствовали себя, как дома.

Завершилась поездка по России участием в Фестивале русских театров, состоявшемся в рамках Года театра в РФ. Свои лучшие работы показали в российской столице семь русскоязычных трупп из Тбилиси, Бишкека, Сухуми, Алма-Аты, Ташкента, Душанбе и Кишинева.

Российским гастролям предшествовали два международных театральных фестиваля. В Бишкеке на творческом форуме «IMPULS» был показан моноспектакль «Три жизни Айседоры Дункан». В остром соперничестве с работами коллективов из России, Казахстана, Швеции, Германии, Таджикистана, Кыргызстана постановка чеховцев в блистательном исполнении Яны Лазарь завоевала диплом «За яркий пластически-драматический спектакль». А из Николаева с международного театрального фестиваля «HOMO LUDENS» привезли две награды за спектакль «Идушие по небу» – Светлане Туз за лучшую женскую роль и Марине Сташок как лучшей молодой актрисе фестиваля.

«Мы убедились, – сказал Константин Харет, – что наш театр любят, и не только в Молдове».

А теперь чеховцы вовсю готовятся к 85-летию со дня основания труппы. Отмечать юбилей планируется в Международный день театра – 27 марта. К этому событию будет поставлен специальный спектакль «85 лет в кругу друзей». Работа уже началась.

Елена Ройтбурд