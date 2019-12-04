Глава государства запустил онлайн-платформу для общения с народом.

Непосредственное общение Игоря Додона с жителями республики не только при личных встречах и в телеэфире, но и в интернете стало уже привычным. Теперь оно перешло на новый уровень. Президент запустил онлайн-платформу, с помощью которой любой желающий может задать интересующие его вопросы, в том числе и личного характера.

Президент отвечает

В конце минувшей недели глава государства ответил на первую часть поступивших вопросов. Предваряя свой выход в интернет, Игорь Додон написал в социальной сети:

«Как я и обещал, «ПРЕЗИДЕНТ ОТВЕЧАЕТ» на вопросы граждан, уже на новой платформе, менее официальной и ближе к вам.

После этой инициативы я получил сотни и даже тысячи вопросов по политическим, социально-экономическим и личным вопросам. Хочу вас заверить, что каждый из вопросов, которые вы мне отправили, будет рассмотрен и решен.

Сегодня мы решили поговорить о восьми актуальных и важных темах, которые касаются нас всех, включая смену правительства, реформу правосудия, борьбу с коррупцией, европейский вектор, бюджет, инвестиции, а также новый президентский срок. Я хочу, чтобы эта платформа стала хорошим мостом между президентом и гражданами, как эффективный инструмент обмена информацией. Призываю вас быть активными, оставлять комментарии и сообщения, интересные вопросы и конструктивные предложения для следующего выпуска».

Президент пообещал, что подобные раунды вопросов и ответов будут проходить еженедельно.

И вот о чем шла речь.

О смене правительства

– После длительных бесед с членами кабинета Майи Санду я убедился, что положение дел гораздо хуже, чем можно было предполагать. И новому правительству предстоит очень большая работа. Каждый новый министр понимает, что ему необходимо делать и какие проблемы решать. Они профессионалы, и времени на раскачку у них нет. Считаю, что совещания по понедельникам с премьер-министром и председателем парламента необходимы. Справедливости ради скажу, что так же еженедельно мы встречались, и когда премьером была Санду. А вот во времена правления демократов, наоборот, шла борьба между президентом, парламентом и правительством. Это ненормально. Даже если мы представляем разные партии и у нас разные политические взгляды, мы как руководители государственных институтов обязаны сотрудничать.

Уверен: граждан меньше всего интересует имя премьера или того или иного министра. Люди хотят конкретных результатов, зарплат, пенсий, порядка в школах, детских садах, больницах. Нынешнее правительство будет заниматься исключительно проблемами населения. И каждый из его членов, включая премьер-министра, останется на своем посту до тех пор, пока будет отвечать запросам граждан. У этого правительства нет поддержки парламентского большинства. Если оно будет приходить в парламент с законопроектами, которые нужны людям, получит поддержку, в противном случае – нет. Терпеть то, что было до сих пор при правительстве Санду, никто не станет. По правде говоря, это правительство давно должно было уйти, потому что быстро стало ясно, что оно ничего не способно сделать.

О госбюджете – 2020

– Ответственно заявляю: это нормальный бюджет, способный обеспечить функционирование государственных институтов, своевременную выплату зарплат и пенсий и финансирование проектов, часть из которых уже инициирована, а другие будут инициированы в ближайшее время.

В этом бюджете две главные составляющие: социальные выплаты и инфраструктура. Что касается социальных выплат, все, что обещал президент, будет выполнено. Единовременную помощь к зимним праздникам выдадут до Рождества, с 2020 года в течение пяти лет будет выплачиваться пенсия за умершего супруга, индексация пенсий два раза в год – всего четырнадцать моих инициатив, поддержанных правительством. Средства на это есть.

Вторая часть – инвестиции, прежде всего в дороги. Большинство прежних правительств занималось в основном пломбированием ям, и эти заплатки держались до первого дождя. Мы же хотим построить капитальные дороги. Конкретно в 2020 году – мы разделили все, что касается дорожной инфраструктуры, на четыре части.

Первая – дороги, работы на которых ведутся и должны быть завершены. Это 426 км дорог, в которые уже вложены 320 млн евро. Вторая часть – дороги, средства на которые уже выделены и тендеры проведены. Осталось только подписать контракты и начинать работу. Это еще 200 км. Третья часть, для которой мы ищем средства, – дороги, где уже готовы проекты, – 420 км. На эти работы требуется 330 млн евро. Речь идет об очень важных трассах: Кишинев-Чимишлия-Комрат-Дурджулешты, Крива-Бельцы-Кишинев-Тирасполь-граница с Украиной, первая часть объездной дороги вокруг Кишинева. Где взять средства на эти проекты? Забрать из социальных выплат? Недопустимо! Поэтому ищем деньги за рубежом. Варианты есть разные и на Западе и на Востоке. Кто предложит лучшие условия, у того и будем брать – у России, у Европы, у Китая.

Тут нужно еще учитывать, что речь идет о безопасности людей. Средства, которые каждый автовладелец платит за ремонт машины из-за плохих дорог, значительно больше, чем проценты по будущим кредитам. А появление хороших дорог даст импульс развитию экономики. Кроме того, из-за плохого состояния дорог мы теряем сотни человеческих жизней, и в последнее время число таких аварий с трагическим исходом растет.

В проекте бюджета заложен дефицит в 7,4 млрд леев, но фактически он составляет 2,5 млрд, а все остальное – затраты на инвестиционные проекты. Так что реальный дефицит на 1 млрд меньше, чем в 2019 году.

О коррупции

– Есть коррупция большая и малая. Малая – та, с которой сталкивается каждый человек ежедневно: приходится платить полицейскому, врачу и т.д. А большая коррупция – все, что связано с внедрением реформ, прежде всего юстиции и прокуратуры. Этой проблеме в ближайшее время будет посвящено заседание Высшего совета безопасности. Мы уже обозначили сферы, где имеет место коррупция – полиция, образование, здравоохранение, юстиция. Будем определять пути искоренения этого явления.

Об обвинениях Санду

– Сейчас она называет меня самым большим злом. В июне, когда я одобрял ее назначение премьер-министром, рискуя безопасностью своей и своей семьи, я не был злом? А теперь, по прошествии нескольких месяцев, когда я потребовал отставки правительства, которое ничего не делало, я превратился в самое большое зло? Думаю, что эти обвинения объясняются очень просто: ей нужен враг, с которым необходимо бороться. Если в ее понимании забота о людях, помощь им, строительство дорог – это самое большое зло, тогда я соглашусь. Уверен, что в свое время граждане дадут всем справедливую оценку. По моему мнению, правительство Санду было самым слабым за последние 20 лет с точки зрения профессионализма.

О реформе юстиции

– Разговоров было много, но в действительности правительство Санду не сделало ничего для этой реформы. Оно подготовило проект, который отправило в Венецианскую комиссию и получило отрицательный отзыв, как и со стороны всех международных экспертов. Необходимо было до 1 ноября переработать проект с учетом всех требований Венецианской комиссии. Этого не сделали, пропустили все сроки.

На самом деле реформа юстиции должна состоять из трех компонентов. Первый касается Генеральной прокуратуры. Нам нужен честный генеральный прокурор с характером, который наведет порядок в прокуратуре. Надо признать, что в последние десять лет в прокуратуре занимались бизнесом. В прошлом году были открыты 700 уголовных дел, и столько же закрыты. Ни одно не завершилось решением суда. Это значит, что 1500 человек подверглись шантажу со стороны прокуроров. Необходимо навести порядок в прокуратуре сверху до низу.

Второе: реальная реформа юстиции, изменение соответствующего законодательства. Министр юстиции уже побывал в Венецианской комиссии. Мы подготовим серьезный пакет законопроектов и, если потребуется, даже изменения в Конституции и будем двигаться вперед. Судебная система требует тотальной чистки. В принципе тех, кого требуется убрать, не так уж много. Из 400 судей – максимум двадцать. Их все знают. Если их отстранить, ситуация нормализуется. Есть много молодых судей, в течение трех лет я назначил несколько десятков, за этими людьми нет грязного шлейфа.

Третье – необходимо ликвидировать серьезный конфликт между Высшим советом магистратуры и Генеральным собранием судей. Это породило блокирование судебной системы. На данный момент в Апелляционной палате находятся более 3000 уголовных дел, в Высшей судебной палате – 1200 дел, которые не рассматриваются. Конституция обязывает меня как главу государства совместно с судьями найти выход из сложившейся ситуации.

О президентских выборах

– Меня многие спрашивают, буду ли я выдвигать свою кандидатуру на новый срок. Пока об этом говорить рано. Президентские выборы предполагаются осенью будущего года. Я еще не принял решение и приму его ближе к назначенному сроку в зависимости от результатов, которых удастся достигнуть, и от мнения граждан. Единственный реальный партнер президента – народ. Если народ одобрит мое выдвижение на второй срок, я соглашусь, если нет – значит, нет. Гражданам решать.

О работе с правительством

– Нравится это кому-то или нет, я буду очень активен. Меня выбрал народ, и это залог моей легитимности. Я не был и не буду формальным президентом. Каждую неделю у меня один-два выезда в территории. Я общаюсь с людьми напрямую, и они говорят мне о своих нуждах. Их проблемы можно решить только путем сотрудничества президента, премьера и председателя парламента. Ответственность очень велика, но я и дальше буду участвовать в решении проблем граждан.

О внешней политике

– Географически находимся в Европе, мы европейцы. Но хотим иметь хорошие отношения со всеми – и с русскими, и с братьями-румынами. Я продвигаю взвешенную внешнюю политику, и все лучшее, что мы можем взять у разных стран, следует внедрять в Молдове. Для Молдовы во главе угла – национальные интересы, а не чьи-то чужие. Убежден, что каждый ответственный политик обязан продвигать интересы своей страны. Моя семья живет здесь, у меня нет гражданства других стран. Так я решил. Хочу жить в Молдове. Но, чтобы нормально жить здесь, нужно повысить качество жизни, максимально сократить разницу между очень богатыми и очень бедными. И я уверен, что мы этого добьемся. Повторю: Молдова – европейская страна, которая внедряет Соглашение об ассоциации с ЕС, будет дружить со всеми и исходить из национальных интересов.

Елена Литовцева