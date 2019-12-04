Законодатели демонстрируют пример создания равных условий для всех граждан страны.

Председатель парламента Республики Молдова Зинаида Гречаный во вторник выступила с посланием по случаю Международного дня людей с ограниченными возможностями, который отмечается ежегодно 3 декабря по инициативе ООН.

Призыв к солидарности

«В этот день я призываю к солидарности с нашими согражданами. Люди с ограниченными возможностями в Республике Молдова имеют право на достойную жизнь, на качественное образование и здравоохранение, на работу, где к ним относятся с уважением и достоинством. Каждый член общества обязан внести свой вклад в достижение этой цели.

Парламент Республики Молдова, помимо обеспечения благоприятной правовой базы, демонстрирует социальную ответственность перед людьми с ограниченными возможностями путем проведения дополнительных акций. В законодательном органе созданы условия для доступа внутри и снаружи здания, информационные материалы адаптированы для людей с особыми потребностями, парламент регулярно участвует в публичных мероприятиях по информированию общественности. Таким образом, мы хотим продемонстрировать пример создания равных условий для всех граждан страны, как того требует закон», – заверила Зинаида Гречаный.

Действовать сплоченно

В минувшие выходные дни председатель Партии социалистов РМ посетила Бричанский район и встретилась с районными советниками, примарами 28 населенных пунктов, руководителями районных служб. На прошедшем заседании была рассмотрена социально-экономическая ситуация в Бричанском районе, обсуждены конкретные меры по решению насущных проблем каждого населенного пункта. Зинаида Гречаный призвала бричанских руководителей действовать сплоченно и приложить максимальные усилия для обеспечения разработки и реализации проектов по улучшению социально-экономической ситуации в районе и в каждом населенном пункте. «Каждый житель Бричанского района должен почувствовать положительные результаты вашей работы», – сказала Зинаида Гречаный. Во время визита спикера парламента в свой родной район зажглись огни на новогодней елке Бричан. Для того, чтобы отпраздновать начало зимы на центральной площади, собрались жители не только города Бричаны, но и всех населенных пунктов Бричанского района. Гречаный поздравила собравшихся на площади с началом зимы и наступающими новогодними праздниками и пожелала всем бричанцам крепкого здоровья, благополучия и хорошего настроения.

Основа для сотрудничества

На прошедшей неделе Зинаида Гречаный встретилась с Саймоном Спрингеттом, постоянным координатором ООН в Республике Молдова. Спикер парламента приветствовала назначение Саймона Спрингетта на эту должность и заявила об открытости к сотрудничеству для эффективного достижения общей повестки дня, в том числе в том, что касается поддержки эффективной координации внешней помощи Молдове. «На протяжении многих лет Организация Объединенных Наций была важным партнером Республики Молдова и граждан страны. Это является основой для дальнейшего развития нашего сотрудничества», – сказала Зинаида Гречаный. Саймон Спрингетт выразил готовность внести вклад в реализацию планов Республики Молдова в области развития и призвал власти страны рассматривать команду постоянного представителя ООН в Молдове как общую команду. У Саймона Спрингетта 25-летний международный опыт работы в гуманитарной сфере и сфере развития. Постоянный координатор ООН является официальным представителем Генерального секретаря, и его целью является объединение действий агентств, фондов и программ ООН.

Люди хотят работать

В интервью НТВ Зинаида Гречаный говорила, что ситуация с формированием органов власти на местах после всеобщих местных выборов 20 октября неоднозначная. «На местах люди хотят работать. К примеру, в Бричанском районном совете социалисты получили большинство – 18 мандатов из 33, и смогли самостоятельно сформировать все органы власти – выбрали председателя, двух замов. И за них проголосовали 28-30 советников из 33. То есть, почти все фракции, которые вошли в совет, поддержали кандидатуры ПСРМ. А есть районы, где выбрали председателя от одной фракции, замов от других фракций. Люди смотрят на конкретные лица, на их конкретные дела и хотят сотрудничать. Например, в Единецком районе председателем избран представитель ПСРМ, один заместитель – от ДПМ, другой – от ACUM, причем за всех проголосовали по 28 советников из 30», – отметила Зинаида Гречаный.