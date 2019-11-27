Глава исполнительной власти продемонстрировал умение быстро решать проблемы.

На прошедшей неделе премьер-министр Ион Кику посетил с официальным визитом Москву и Лондон и провёл двустороннюю встречу со своим украинским коллегой Алексеем Гончаруком. Первые шаги нового премьера, похоже, подтверждают, что в Молдове наконец-то появилась исполнительная власть, способная не на пустопорожнюю болтовню, а на умение неустанно работать.

Девять важнейших достижений

По итогам визита премьер-министра Иона Кику в Москву, наблюдатели отметили 9 важнейших результатов. Во-первых, был возобновлен стратегический диалог с Россией на уровне правительства. Во-вторых, российская сторона поддержала реформы в Молдове, в том числе реформу юстиции. В-третьих, по газу – договорились о значительном снижении цены на поставки газа с 1 января 2020 года с 235 до 173 долл. Кроме того, договорились о начале процесса, который должен привести в конечном итоге к полной либерализации торговли с Российской Федерацией. На данном этапе договорились об увеличении числа категорий товаров с пяти до десяти. Таким образом будет покрыто практически 70% номенклатуры молдавских товаров, которые идут экспортом в Россию.

В-пятых, достигнута договорённость о продлении с 1 января беспошлинной торговли (экспорта) по всем категориям товаров, которые экспортируются в таком режиме сейчас. Также договорились о расширении списка компаний, как из сельскохозяйственного и плодоовощного сектора, так и винодельческих, которые могут экспортировать продукцию на рынок Российской Федерации. Для этого молдавские и российские власти интенсифицируют сотрудничество для проверки качества и допуска большего количества компаний в качестве экспортёров на российский рынок.

Решен вопрос транспортников, а именно так называемых дозволов – российская сторона предоставит как минимум 1000 дозволов, что позволит покрыть текущие потребности. Что касается прикрытия коррупционных схем, связанных с распространением данных разрешений, – молдавская сторона заверила российскую, что транспортникам будут выдаваться дозволы прямо на границе посредством таможенной службы, и весь процесс будет максимально прозрачным.

Договорились о начале процесса подготовки и выработки механизма вывоза боеприпасов из Приднестровья. Механизм будет транспарентным для всех стран, в том числе для всех заинтересованных зарубежных партнёров.

Наконец, получено принципиальное согласие российской стороны о выделении Молдове кредита в размере около 500 миллионов долларов на инфраструктурные проекты, в первую очередь транспортной инфраструктуры, дорог. Министерства финансов двух стран согласуют условия кредита, а финальное решение будет принято только исходя из интересов Республики Молдова.

Укрепление партнёрских отношений

В субботу премьер-министр Ион Кику провёл двустороннюю встречу со своим украинским коллегой Алексеем Гончаруком. В ходе дискуссий премьер подчеркнул открытость правительства по укреплению партнёрских отношений с соседней страной в различных областях, таких как региональная безопасность, защита экологии бассейна реки Днестр, энергетический и транспортный сектор. Стороны также обсудили активизацию сотрудничества на государственной границе. В частности, Кику подтвердил инициативу открыть ещё два общих контрольных пункта на молдо-украинской границе на приднестровском участке. «Развитие и укрепление партнёрских отношений с Украиной является одним из приоритетов правительства Молдовы», – заявил Кику. В свою очередь, глава украинского правительства подчеркнул важность активизации взаимовыгодного двустороннего взаимодействия, подтвердив открытость Киева в продвижении динамичного диалога по направлениям, представляющим общий интерес.

Визит в Лондон

В Лондоне глава молдавского кабмина встретился с президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и принял участие в инвестиционном форуме, организованном ЕБРР. «В Лондоне я участвовал в форуме, в нем также приняли участие представители шести стран. Мы представили профиль нашей страны. В целом, Молдова привлекательна для частных инвестиций, но с одной оговоркой: инвестировать в дороги и инфраструктуру», – сказал Кику.

Все дороги будут сданы

К 2021 году все дороги, которые сейчас ремонтируются, будут сданы в эксплуатацию. С таким заявлением выступил премьер-министр Ион Кику на пресс-конференции. Глава кабмина заявил, что планы властей ориентированы на четыре категории дорог. «Прежде всего, речь идет о тех дорогах, которые уже ремонтируются. Там работает техника, есть строительные площадки. У некоторых не очень хорошая история. Большинство из них должны быть сданы в эксплуатацию в 2020-2021. Мы усилим контроль, чтобы работы были завершены вовремя. Мы обсудим с компаниями, предупредим их и предоставим необходимую поддержку», – заявил премьер.