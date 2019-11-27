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Газета "Кишиневские новости"

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О социальных инициативах президента и фракции ПСРМ в мунсовете

О социальных инициативах президента и фракции ПСРМ в мунсовете
27 ноября
19:57 2019
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ПСРМ провела Единые дни информирования граждан по всей стране.

В эти выходные, 23 и 24 ноября, Партия социалистов Республики Молдова провела традиционные Единые дни информирования граждан по всей республике. Такое непосредственное общение с согражданами помогает активистам партии быстрее реагировать на возникающие проблемы.

Представители ПСРМ: депутаты, муниципальные советники, председатели районов и примары населенных пунктов всех уровней, активисты ПСРМ и «Молодой Гвардии» встречались с гражданами, информировали их о политической ситуации в Молдове, отвечали на вопросы, а также раздавали свежий номер газеты «Социалисты».
В очередном номере газеты «Социалисты» подробно рассказывается о важных социальных инициативах, выдвинутых президентом РМ Игорем Додоном и поддержанных спикером парламента, председателем ПСРМ Зинаидой Гречаный и премьер-министром Ионом Кику; о приоритетных направлениях работы нового правительства; о приоритетах фракции ПСРМ Муниципального совета Кишинева, приведены подробные итоги всеобщих местных выборов 20 октября.
Встречи проходили по всей стране, с представителями партии можно было пообщаться на рынках, в парках, скверах, во дворах жилых домов.
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