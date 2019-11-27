ПСРМ провела Единые дни информирования граждан по всей стране.

В эти выходные, 23 и 24 ноября, Партия социалистов Республики Молдова провела традиционные Единые дни информирования граждан по всей республике. Такое непосредственное общение с согражданами помогает активистам партии быстрее реагировать на возникающие проблемы.

Представители ПСРМ: депутаты, муниципальные советники, председатели районов и примары населенных пунктов всех уровней, активисты ПСРМ и «Молодой Гвардии» встречались с гражданами, информировали их о политической ситуации в Молдове, отвечали на вопросы, а также раздавали свежий номер газеты «Социалисты».

В очередном номере газеты «Социалисты» подробно рассказывается о важных социальных инициативах, выдвинутых президентом РМ Игорем Додоном и поддержанных спикером парламента, председателем ПСРМ Зинаидой Гречаный и премьер-министром Ионом Кику; о приоритетных направлениях работы нового правительства; о приоритетах фракции ПСРМ Муниципального совета Кишинева, приведены подробные итоги всеобщих местных выборов 20 октября.

Встречи проходили по всей стране, с представителями партии можно было пообщаться на рынках, в парках, скверах, во дворах жилых домов.