Бывший премьер рассказала в Загребе о планах на будущее.

Экс-премьер-министр Майя Санду на минувшей неделе отправилась за поддержкой за границу, а именно в Хорватию. Там в Загребе проходил двадцать четвертый съезд Европейской народной партии (ЕНП).

Вообще-то делегаты собрались для того, чтобы выбрать новое руководство. Однако Санду воспользовалась случаем и поведала членам партии о том, что происходит на родине. Рассказывая о коротком отрезке времени, в течении которого она была премьером, лидер Партии «Действие и солидарность» хвастала: «Мы начали очищать государственные учреждения в области предпринимательства, здравоохранения и других, которые были коррумпированы. Мы предприняли решительные шаги в создании действительно независимой системы правосудия. Мы ликвидировали монополии, которые душили страну, восстановили отношения со стратегическими партнерами, Румынией и Украиной, восстановили доверительные отношения с ЕС и США».

Однако «коварный» партнер по коалиции воткнул нож в спину, и «проевропейское реформаторское правительство было свергнуто». Но Санду не теряет оптимизма. «У нас уже был авторитарный лидер, мы его убрали, и сделаем это снова. В следующем году у нас будут президентские выборы, на которых мы попытаемся вернуть Молдову, как сделали это в прошлом. Мы добьемся успеха, потому что у нас есть поддержка граждан, которые не хотят, чтобы ими управляли коррумпированные политики», – заверила Санду делегатов съезда Европейской народной партии.

С большой долей вероятности можно предположить – экс-премьер метит в кресло президента. Андрей Нэстасе, несмотря на все амбиции, понимает: проиграв борьбу за кресло мэра столицы, он продемонстрировал, что не в состоянии победить достойного конкурента на выборах главы государства. А кроме Санду у Блока ACUM нет достаточно раскрученных людей, у которых есть надежда обойти Игоря Додона…

Кстати, на съезде ЕНП ее председателем стал бывший глава Европейского совета Дональд Туск.

Александр Боц