Впервые за долгие годы премьер-министр Молдовы совершит визит в Москву, где проведет встречу со своим российским коллегой Дмитрием Медведевым.

Об этом в понедельник сообщил новый глава кабинета министров Ион Кику, уточнив, что в ходе поездки в Российскую Федерацию намерен решить ряд первостепенных проблем в повестке двусторонних отношений.

Кику выразил недоумение в связи с тем, что прошлое руководство правительства, несмотря на существующие договоренности с российской стороной, а также на ряд проблем экономического характера, ставящих под удар молдавских сельхозпроизводителей и транспортников, отказывалось идти на контакт с руководством России. «На этой неделе я совершу визит в Москву, о котором уже давно договорились премьер-министры РМ и РФ, но который, по непонятным для меня мотивам, не состоялся раньше. Это очень странная ситуация, учитывая, что экономические отношения с РФ для нас очень важны, и, тем более, учитывая, что за последнее время скопилась критическая масса нерешенных проблем». При этом глава кабинета министров сообщил, что на этой неделе у него запланировано участие в инвестиционном форуме, организованном руководством Европейского банка реконструкции и развития, в ходе которого Кику также намерен обсудить дела государственной важности. «В пятницу состоится очень важный, в том числе и для Молдовы, инвестиционный форум, который будет проходить на платформе Восточного партнерства. Мы поедем туда для того, чтобы обсудить, в том числе и с премьерами соседних стран, укрепление двусторонних отношений». Насыщенная повестка предстоит и внутри страны. В частности, в четверг Ион Кику намерен провести специальное заседание, посвященное подготовке к холодному периоду года, а также еще одно, по ситуации с дорожным движением.