Заявление президента Игоря Додона для прессы в связи с отставкой кабинета министров Майи Санду.

Глава государства сразу же после голосования в парламенте по вотуму недоверия обратился к гражданам в связи с ситуацией в стране, изложив свое видение, каким образом можно преодолеть кризис, вызванный действиями блока ACUM, а так же, как избежать досрочных выборов. В заявлении Игоря Додона, в частности, говорится:

Суровое испытание

– Мы вынуждены констатировать, что безответственность, личные амбиции и незрелость некоторых политиков снова подвергают Республику Молдова суровым испытаниям, в то время как стране как никогда ранее нужен альянс для формирования стабильного правительства, которое бы трудилось для граждан. Уже не в первый раз кто-то нарушает политическое соглашение, по которому было принято публичное обязательство, и игнорирует договоренности. Такие случаи уже были в недавней политической истории, и каждый раз последствия были тяжкими.

Позор во власти

– Хочу, чтобы мы верно и ясно определили этот момент: в действительности мы присутствуем при заранее подготовленном самороспуске правительства путем преднамеренного, вынужденного и продуманного провоцирования отставки правительства уже бывшим премьер-министром Майей Санду. Она умышленно спровоцировала падение целого кабинета министров и кризис в правящей коалиции, в том числе для того, чтобы отвлечь внимание граждан от ошибочной и неэффективной экономической и социальной политики последних пяти месяцев. Кроме как раздавать обещания налево и направо, Майя Санду была неспособна представить какие-то практические результаты, и она тем самым решила отвлечь внимание людей от этого позора во власти.

Фальшивый посыл

– Особенно тяжко оттого, что мотивом, приведшим к сегодняшнему финалу, было упрямое желание Майи Санду навязать своего генерального прокурора, который был бы в политическом подчинении. То есть взятие на себя ответственности премьером Майей Санду касалось не прозрачного и демократического избрания генерального прокурора (в чем и заключался ее фальшивый посыл), а антиконституционной инициативы по узурпации, посредством которой делалась попытка поставить Генеральную прокуратуру в политическое подчинение. Иными словами, эта инициатива предполагала отказ от самого важного обязательства, взятого в рамках Коалиции, а именно: не допускать политизации жизненно важных государственных институтов. То есть данная инициатива грубо нарушает политическое соглашение, подписанное недавно ПСРМ и блоком ACUM, а также президентом и премьер-министром.

Незаконная инициатива

– Весь этот кризис можно было запросто избежать, если бы премьер-министр попыталась хотя бы провести дискуссии с ПСРМ и блоком ACUM перед тем, как взять на себя ответственность за незаконную инициативу, если бы она обсудила это с президентом страны. Я уверен, мы бы нашли подходящее решение, как нам удавалось в других ситуациях, в наиболее сложные минуты. Госпожа Санду должна понять и по-человечески, и политически одну очевидную вещь: когда тебя поддержало парламентское большинство, сформированное из трех партий, нельзя игнорировать политических партнеров, которые проголосовали за твое назначение и поддержали все инициативы правительства за последние пять месяцев. Нельзя издавать законы как заблагорассудится, нельзя игнорировать подлинную парламентскую демократию, нельзя нарушать Конституцию, нельзя игнорировать Венецианскую комиссию в случае, когда хочешь сделать такую радикальную перемену, которая может навредить независимости юстиции. Нельзя игнорировать гражданское общество и пытаться использовать его в своих целях, нельзя забывать о собственных обязательствах, посредством которых ты взялся гарантировать, что ни один политик больше не сможет повлиять на назначение руководителей учреждений по политическому признаку. Нельзя не принимать в расчет удачный международный опыт в этой сфере, нельзя игнорировать демократические правила и публичную транспарентность при принятии столь важного решения.

Антидемократические отклонения

– Вот почему премьер Майя Санду проигнорировала столько существенных нюансов. И теперь вся ситуация в Республике Молдова видится в негативном свете. Наша страна из-за такой простой и непродуманной законодательной инициативы снова показала, насколько она уязвима при возникновении антидемократических отклонений, политической нестабильности, несоблюдения правового государства и грубого игнорирования принципа разделения властей. Сейчас у нас политический кризис, и нам нужно срочно найти подходящие решения, чтобы он не стал еще и социально-экономическим.

Новый премьер

– Считаю жизненно необходимым, чтобы депутаты действующего парламентского большинства продолжили путь вместе, незамедлительно предложили кандидатуру нового премьера, выбрали достойного кандидата, которого можно было бы выдвинуть в ближайшие дни. Я немедленно одобрю кандидата, предложенного парламентским большинством ПСРМ-ACUM, – разумеется, иного кандидата, чем отправленного в отставку премьера, но того, который на правах лидера альянса сможет и далее оказывать политическое содействие имплементации реформ и успешному функционированию правящей коалиции.

Гордыня политиков

– Если депутаты блока ACUM откажутся от диалога, станет очевидным их желание подтолкнуть страну к досрочным парламентским выборам в крайне сложный для Республики Молдова период, на пороге зимы. Если гордыня некоторых политиков окажется превыше желания сохранить стабильность и избежать кризиса и досрочных выборов, тогда я в качестве президента возьму на себя обязательство и предложу конкретные действия, посредством которых мы сможем преодолеть эту крайне тяжелую ситуацию. Помимо прочего, я предложу премьер-министра не из политических кругов, а профессионала с правительственной командой технократов, способного быстро принять правительственную эстафету и приступить к эффективной работе.

Реформы без провалов

– Я сделаю то, чего люди ожидают от президента, избранного ими прямым голосованием, позабочусь о том, чтобы будущее правительство было по-настоящему эффективным и дало быстрые хорошие результаты для граждан, провело бы подлинную реформу юстиции без провалов, как было до сих пор; проводило бы взвешенную внешнюю политику, выполняло взятые на себя обязательства, включая имплементацию Соглашения об Ассоциации с Европейским союзом, стратегическое партнерство с Россией, США и странами-соседями. Буду настаивать на том, чтобы следующее правительство включило в свой состав министров, знающих реалии Молдовы и проблемы граждан.

Выход из кризиса

– Если кто-то думает, что он попытается продлить этот кризис, то сильно заблуждается. Не в интересах граждан и страны затягивать этот период нестабильности, чреватый большими рисками для граждан, экономики и реформ. Кроме того, я приглашу на консультации парламентские фракции, чтобы рассмотреть варианты решения и сообщить им мои предложения по скорому выходу из кризиса. Со всей твердостью поддержу будущее правительство в тех реформах, которые оно будет осуществлять, и буду следить, чтобы его деятельность была по-настоящему в интересах граждан, соответствовала Конституции и не имела антидемократических отклонений.