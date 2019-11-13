В соседней стране политики оказались менее амбициозными, чем в Республике Молдова. На пост президента в Румынии претендовали четырнадцать кандидатов, а у нас только на кресло мэра столицы воз­желало взгромоздиться девятнадцать че­ловек. За Прутом Йоханнис набрал 36,65% голосов, а Дэнчилэ – 23,79%.

«Друзья мои, война с Социал-демокра­тической партией еще не закончена, у нас еще будет бой, нам надо сделать через две недели еще один шаг. Приходите на второй раунд, чтобы ваша борьбы не была напрас­ной. Я обращаюсь к тем, кто хочет, чтобы были больницы, школы, дороги, идите голосовать и окончательно устраните со­циал-демократов от власти», – обратился после первого тура к своим сторонникам ставленник либералов Йоханнис.

«Мы боремся не против какой-либо партии… Наша борьба будет, как и прежде, за румын, за Румынию, за равенство и со­гласие, за единство, за достойное пред­ставительство Румынии как внутри страны, так и за ее пределами», – ответила Дэнчилэ президенту.

За границей представители румынской диаспоры имели возможность голосовать не один, а целых три дня. Сделано это было во избежание очередей, неизменно возни­кавших несколько лет назад в Вероне, Ви­ченце, да и в нашей стране. В Республике Молдова было открыто тридцать семь из­бирательных участков. На них пришли 43 307 обладателей румынских паспортов, это на 8 тысяч больше, чем весной уходя­щего года, когда выбирали евродепутатов.

В минувшую субботу члены прави­тельства и депутаты парламента, облада­ющие румынским гражданством, веселой компанией с энтузиазмом отправились на избирательные участки. И раньше чинов­ники с паспортом соседней страны шли голосовать в консульства, но они свои по­ходы к урнам не особо афишировали, ныне же наблюдалась прямо противоположная картина. Министр внутренних дел Андрей Нэстасе в социальных сетях написал: «Го­лосую за нормальную Румынию, твердо на­целенную на европейские ценности и связь между румынами с двух берегов Прута». Премьер Санду поддержала коллегу по блоку ACUM.

Евгений Гольша