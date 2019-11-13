За Прутом либералы побеждают социал-демократов
В Румынии состоялись президентские выборы. Через две недели состоится второй тур. В первом вышел вперед действующий глава государства Клаус Йоханнис, следом идет бывшая премьер-министр Виорика Дэнчилэ.
В соседней стране политики оказались менее амбициозными, чем в Республике Молдова. На пост президента в Румынии претендовали четырнадцать кандидатов, а у нас только на кресло мэра столицы возжелало взгромоздиться девятнадцать человек. За Прутом Йоханнис набрал 36,65% голосов, а Дэнчилэ – 23,79%.
«Друзья мои, война с Социал-демократической партией еще не закончена, у нас еще будет бой, нам надо сделать через две недели еще один шаг. Приходите на второй раунд, чтобы ваша борьбы не была напрасной. Я обращаюсь к тем, кто хочет, чтобы были больницы, школы, дороги, идите голосовать и окончательно устраните социал-демократов от власти», – обратился после первого тура к своим сторонникам ставленник либералов Йоханнис.
«Мы боремся не против какой-либо партии… Наша борьба будет, как и прежде, за румын, за Румынию, за равенство и согласие, за единство, за достойное представительство Румынии как внутри страны, так и за ее пределами», – ответила Дэнчилэ президенту.
За границей представители румынской диаспоры имели возможность голосовать не один, а целых три дня. Сделано это было во избежание очередей, неизменно возникавших несколько лет назад в Вероне, Виченце, да и в нашей стране. В Республике Молдова было открыто тридцать семь избирательных участков. На них пришли 43 307 обладателей румынских паспортов, это на 8 тысяч больше, чем весной уходящего года, когда выбирали евродепутатов.
В минувшую субботу члены правительства и депутаты парламента, обладающие румынским гражданством, веселой компанией с энтузиазмом отправились на избирательные участки. И раньше чиновники с паспортом соседней страны шли голосовать в консульства, но они свои походы к урнам не особо афишировали, ныне же наблюдалась прямо противоположная картина. Министр внутренних дел Андрей Нэстасе в социальных сетях написал: «Голосую за нормальную Румынию, твердо нацеленную на европейские ценности и связь между румынами с двух берегов Прута». Премьер Санду поддержала коллегу по блоку ACUM.
Евгений Гольша