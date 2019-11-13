В средствах массовой информации появилось сообщение о том, что потребители муниципия Кишинев, заключившие контракт на постав­ку природного газа до 2013 года, должны перезаключить его. У читателей газеты возникли в этой связи вопросы. За разъяснениями редакция обратилась в АО «Мол­довагаз». На вопросы корреспон­дента «МК» в Молдове ответил начальник Управления продаж газа и работы с потребителями АО «Молдовагаз» Илларион ПОПА.

Для потребителей новшества

– Почему возникла необходимость перезаключения контрактов? Чем су­ществующий контракт отличается от того, который предлагается заключить теперь? Что должно измениться для по­требителя и поставщика?

– Национальное агентство по регули­рованию в энергетике утвердило новое Положение о поставке природного газа. Права и обязанности поставщика не ме­няются. Есть несколько новых положений контракта, касающихся потребителей. Это, прежде всего, способ информирова­ния потребителей об изменениях тарифа: информация должна быть размещена на сайте предприятия. Раньше такого пункта не было. Кроме того, в каждом контракте указан телефон, по которому также мож­но навести справки. Плюс дополнитель­но вся информация будет указываться на платежных квитанциях, которые получа­ют потребители. Предусмотрены в новом контракте также случаи, когда потребитель может быть переведен на предоплату. Если потребитель не является собственником объекта, на поставку газа в который за­ключается контракт (а выступает, напри­мер, арендатором), ему поставляется газ на условиях предварительной оплаты: по объему, потребленному за аналогичный период прошлого года, а через месяц, ис­ходя из реального потребления, соглас­но прибору учета, делается перерасчет. Если же арендатор не хочет получать газ на условиях предоплаты, он должен пред­ставить нотариально заверенное согла­сие владельца недвижимости на то, чтобы арендатор заключал контракт от своего имени. Кроме того, в контракте использу­ются персональные данные потребителя, и указывается, что, в соответствии с Зако­ном о персональных данных, без согласия потребителя его персональные данные не могут быть преданы огласке.

– Каким образом защищаются пер­сональные данные?

– Наша информационная система соот­ветствует всем требованиям безопасности. Посторонний человек не имеет доступа к информации. И все наши сотрудники пред­упреждены, что имеют право разглашать персональные данные только в случаях, предусмотренных законом: либо с согласия потребителя, либо по требованию правоох­ранительных и других компетентных органов.

– Почему за точку отсчета выбран 2013 год?

– С этого времени, в соответствии с Законом о природном газе, «Молдовагаз» является поставщиком газа, в частности, для муниципия Кишинев. Дочернее пред­приятие «Кишинэу-газ» занимается только распределением газа. 30 июня 2019 года новое Положение, утвержденное НАРЭ, вступило в силу, и после разработки необ­ходимых документов и процедур мы начали процесс перезаключения контрактов.

Одна плита – один контракт

– Если квартира находится во вла­дении нескольких человек, у каждого из них отдельный документ на право собственности, но одна газовая плита – кто должен заключать контракт? Каж­дый в отдельности или кто-то один? А если кто-то из них в настоящее время проживает не в Молдове, как быть?

– На каждое место потребления – в част­ности, газовую плиту – заключается один контракт. Его подписывает один из соб­ственников, но при наличии письменного согласия других владельцев, оформленно­го нотариально, с приложением ксерокопии их документа, удостоверяющего личность.

– Какой срок предусмотрен для про­цедуры перезаключения контрактов?

– Новое Положение отводит на это три года. Рассчитываем за это время успеть перезаключить контракты с потребителями по всей республике (в 2016 году АО «Мол­довагаз» приняло на себя обязанность по поставке газа и от дочерних предприятий в районах республики – всего их двенадцать).

– Какие последствия ожидают по­требителей, которые не перезаключат контракт или сделают это позже уста­новленного срока? Что в этом случае предусматривает законодательство – штрафные санкции, отключение от га­зоснабжения или что-либо иное?

– Мы надеемся, что это сделают все. Но даже если кто-то не успеет, контракты, за­ключенные с прежним поставщиком – на­шими дочерними предприятиями – оста­нутся действительными до оформления нового контракта. Положение дает нам право в подобных случаях отключить по­ставку газа тем, кто не перезаключит кон­тракт, но, если потребитель своевремен­но оплачивает квитанции, мы будем с ним работать, чтобы убедить оформить новый контракт. Думаю, что до отключений дело не дойдет. До сих пор в нашей практике та­кого не было, надеюсь, и не будет.

Ждите приглашения!

– Какие документы необходимы для перезаключения контракта?

– Процедура перезаключения максималь­но упрощена. Необходимы только оригиналы и копии документа, удостоверяющего личность, и документа на право собственности (дого­вор купли-продажи, инвестиционный договор, договор дарения/наследства, договор прива­тизации, ордер на жилое помещение). Напо­минаем: домовая книга не является докумен­том, подтверждающим право собственности. Вся остальная информация есть в базе данных предприятия. В случае с арендатором нужен, кроме того, контракт на аренду помещения. И, обращаем внимание потребителей, переза­ключение контракта производится бесплатно.

– Сколько времени занимает про­цедура оформления нового контракта? В Центре работы с потребителями я ви­дела большие очереди.

– Каждый потребитель получит изве­щение с конкретной датой, когда его при­глашают для перезаключения контракта и даже с ориентировочным промежутком времени, в который лучше прийти. Если соблюдать эти сроки, в очереди стоять не придется. Само перезаключение контракта занимает 3-5 минут, но, если люди приходят без приглашения, конечно, время ожидания увеличивается. Если по какой-либо причи­не назначенные дата и время не подходят, можно позвонить по телефону, указанному в извещении, и согласовать другое время.

– Сколько потребителей природного газа насчитывается в Республике Мол­дова?

– На данный момент свыше 800000 – физических и юридических лиц. В муници­пии Кишинев – около 300000. Примерно 120000 заключили контрактыу после 2013 года. На первом этапе они не нуждаются в перезаключении, но впоследствии пере­заключить контракт придется и им, и все равно нужно будет уложиться в три года.

Елена Ройтбурд