Пользуйтесь газом легально!
В средствах массовой информации появилось сообщение о том, что потребители муниципия Кишинев, заключившие контракт на поставку природного газа до 2013 года, должны перезаключить его. У читателей газеты возникли в этой связи вопросы. За разъяснениями редакция обратилась в АО «Молдовагаз». На вопросы корреспондента «МК» в Молдове ответил начальник Управления продаж газа и работы с потребителями АО «Молдовагаз» Илларион ПОПА.
Для потребителей новшества
– Почему возникла необходимость перезаключения контрактов? Чем существующий контракт отличается от того, который предлагается заключить теперь? Что должно измениться для потребителя и поставщика?
– Национальное агентство по регулированию в энергетике утвердило новое Положение о поставке природного газа. Права и обязанности поставщика не меняются. Есть несколько новых положений контракта, касающихся потребителей. Это, прежде всего, способ информирования потребителей об изменениях тарифа: информация должна быть размещена на сайте предприятия. Раньше такого пункта не было. Кроме того, в каждом контракте указан телефон, по которому также можно навести справки. Плюс дополнительно вся информация будет указываться на платежных квитанциях, которые получают потребители. Предусмотрены в новом контракте также случаи, когда потребитель может быть переведен на предоплату. Если потребитель не является собственником объекта, на поставку газа в который заключается контракт (а выступает, например, арендатором), ему поставляется газ на условиях предварительной оплаты: по объему, потребленному за аналогичный период прошлого года, а через месяц, исходя из реального потребления, согласно прибору учета, делается перерасчет. Если же арендатор не хочет получать газ на условиях предоплаты, он должен представить нотариально заверенное согласие владельца недвижимости на то, чтобы арендатор заключал контракт от своего имени. Кроме того, в контракте используются персональные данные потребителя, и указывается, что, в соответствии с Законом о персональных данных, без согласия потребителя его персональные данные не могут быть преданы огласке.
– Каким образом защищаются персональные данные?
– Наша информационная система соответствует всем требованиям безопасности. Посторонний человек не имеет доступа к информации. И все наши сотрудники предупреждены, что имеют право разглашать персональные данные только в случаях, предусмотренных законом: либо с согласия потребителя, либо по требованию правоохранительных и других компетентных органов.
– Почему за точку отсчета выбран 2013 год?
– С этого времени, в соответствии с Законом о природном газе, «Молдовагаз» является поставщиком газа, в частности, для муниципия Кишинев. Дочернее предприятие «Кишинэу-газ» занимается только распределением газа. 30 июня 2019 года новое Положение, утвержденное НАРЭ, вступило в силу, и после разработки необходимых документов и процедур мы начали процесс перезаключения контрактов.
Одна плита – один контракт
– Если квартира находится во владении нескольких человек, у каждого из них отдельный документ на право собственности, но одна газовая плита – кто должен заключать контракт? Каждый в отдельности или кто-то один? А если кто-то из них в настоящее время проживает не в Молдове, как быть?
– На каждое место потребления – в частности, газовую плиту – заключается один контракт. Его подписывает один из собственников, но при наличии письменного согласия других владельцев, оформленного нотариально, с приложением ксерокопии их документа, удостоверяющего личность.
– Какой срок предусмотрен для процедуры перезаключения контрактов?
– Новое Положение отводит на это три года. Рассчитываем за это время успеть перезаключить контракты с потребителями по всей республике (в 2016 году АО «Молдовагаз» приняло на себя обязанность по поставке газа и от дочерних предприятий в районах республики – всего их двенадцать).
– Какие последствия ожидают потребителей, которые не перезаключат контракт или сделают это позже установленного срока? Что в этом случае предусматривает законодательство – штрафные санкции, отключение от газоснабжения или что-либо иное?
– Мы надеемся, что это сделают все. Но даже если кто-то не успеет, контракты, заключенные с прежним поставщиком – нашими дочерними предприятиями – останутся действительными до оформления нового контракта. Положение дает нам право в подобных случаях отключить поставку газа тем, кто не перезаключит контракт, но, если потребитель своевременно оплачивает квитанции, мы будем с ним работать, чтобы убедить оформить новый контракт. Думаю, что до отключений дело не дойдет. До сих пор в нашей практике такого не было, надеюсь, и не будет.
Ждите приглашения!
– Какие документы необходимы для перезаключения контракта?
– Процедура перезаключения максимально упрощена. Необходимы только оригиналы и копии документа, удостоверяющего личность, и документа на право собственности (договор купли-продажи, инвестиционный договор, договор дарения/наследства, договор приватизации, ордер на жилое помещение). Напоминаем: домовая книга не является документом, подтверждающим право собственности. Вся остальная информация есть в базе данных предприятия. В случае с арендатором нужен, кроме того, контракт на аренду помещения. И, обращаем внимание потребителей, перезаключение контракта производится бесплатно.
– Сколько времени занимает процедура оформления нового контракта? В Центре работы с потребителями я видела большие очереди.
– Каждый потребитель получит извещение с конкретной датой, когда его приглашают для перезаключения контракта и даже с ориентировочным промежутком времени, в который лучше прийти. Если соблюдать эти сроки, в очереди стоять не придется. Само перезаключение контракта занимает 3-5 минут, но, если люди приходят без приглашения, конечно, время ожидания увеличивается. Если по какой-либо причине назначенные дата и время не подходят, можно позвонить по телефону, указанному в извещении, и согласовать другое время.
– Сколько потребителей природного газа насчитывается в Республике Молдова?
– На данный момент свыше 800000 – физических и юридических лиц. В муниципии Кишинев – около 300000. Примерно 120000 заключили контрактыу после 2013 года. На первом этапе они не нуждаются в перезаключении, но впоследствии перезаключить контракт придется и им, и все равно нужно будет уложиться в три года.
Елена Ройтбурд