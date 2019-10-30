Молдова придерживается сбалансированной внешнеполитической линии
Преодоление политического кризиса и мирная передача власти дали новый импульс международному сотрудничеству.
Председатель парламента РМ Зинаида Гречаный принимала участие в Европейской конференции председателей парламентов «Наш общий европейский дом: следующие 70 лет», прошедшей 24-25 октября в Страсбурге. В ходе саммита Зинаида Гречаный провела ряд важных встреч с официальными лицами ЕС и выступила с речью, в которой говорила о текущих политических процессах в Европе, неразрешенных конфликтах, сотрудничестве Республики Молдова с европейскими институтами, о внутренней и внешней политике нашей страны.
Диалог и открытость
Говоря о ситуации в Республике Молдова, Зинаида Гречаный сказала, что недавние события этого года показали важность политического диалога и открытость для формирования политического большинства, которое обеспечит соблюдение верховенства закона. «Преодоление политического кризиса и мирная передача власти дали новый импульс международному сотрудничеству и позволили Республике Молдова твердо придерживаться сбалансированной внешнеполитической линии. Это обеспечивает статус нейтралитета и открытости по отношению ко всем международным партнерам как на Западе, так и на Востоке», – подчеркнула Зинаида Гречаный.
В своей речи председатель парламента РМ поблагодарила Совет Европы, который был и остается постоянным и верным партнером нашей страны, оказывая нам значимую помощь в области развития демократической культуры и хорошего управления. «План действий Совета Европы для Республики Молдова на 2017-2020 годы является этому дополнительным свидетельством. Для Республики Молдова в равной степени важен общий механизм Совета Европы и Европейского союза, обеспечиваемый через партнерство для хорошего правления. Я убеждена, что вместе мы добьемся ожидаемого воздействия в определяющих областях», – подчеркнула Зинаида Гречаный.
Поддержка ЕС
В завершающий день работы Европейской конференции председателей парламентов Зинаида Гречаный встретилась с Генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич. Спикер парламента РМ поблагодарила Совет Европы за всестороннюю поддержку, оказанную Республике Молдова с тех пор как наша страна стала членом этой организации. Гречаный подчеркнула полную готовность властей, в том числе парламентского большинства, развивать многосторонний диалог с Советом Европы.
«Мы полностью привержены выполнению положений Плана действий с Советом Европы на 2017–2020 годы, который очень важен для развития страны и способствует реализации Соглашения об ассоциации с Европейским союзом», – подчеркнула председатель парламента. Зинаида Гречаный отметила, что Республика Молдова по-прежнему нуждается в поддержке и руководстве со стороны ЕС, в частности, в действиях по реформированию правосудия, борьбе с коррупцией и отмыванием денег, обеспечению надлежащего управления и свободы средств массовой информации и т. д. В этом контексте была высоко оценена недавняя экспертиза Совета Европы по проекту Стратегии реформы правосудия на 2019-2022 годы.
Незаменимый опыт
Еще одна важная встреча у председателя парламента РМ Зинаиды Гречаный на полях Европейской конференции председателей парламентов прошла с председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье. Зинаида Гречаный высоко оценила партнерские отношения между Республикой Молдова и Советом Европы и ПАСЕ, а также интерес представителей этих организаций к происходящим в нашей стране событиям. «Мы считаем, что опыт структур Совета Европы полезен нам и незаменим для проведения внутренних реформ», – подчеркнула спикер парламента РМ. Зинаида Гречаный отметила, что власти Республики Молдова, в том числе парламентское большинство, прилагают усилия для завершения процедуры мониторинга нашей страны со стороны ПАСЕ и перехода на другой уровень взаимодействия. Председатель парламента высоко оценила усилия, предпринятые ПАСЕ для оценки развития ситуации в Молдове после политического кризиса в июне 2019 года и подготовки Отчета «Функционирование демократических институтов в Республике Молдова».
Укрепление демократии
На встрече с председателем Межпарламентского союза (МПС) Габриэлой Куэвас Баррон председатель парламента РМ обсудила актуальные вопросы сотрудничества, совместные инициативы по укреплению демократии и продвижению прав человека. Отдельной темой обсуждения стала подготовка к пятой Всемирной конференции председателей парламентов в Вене. Зинаида Гречаный была избрана членом комитета по подготовке этой конференции. Председатель парламента Республики Молдова высказалась за более активное участие парламента РМ в мероприятиях, организуемых и проводимых МПС, а также в запуске новых проектов в области устойчивого развития при поддержке Межпарламентского союза. Спикер молдавского парламента пригласила председателя Межпарламентского союза посетить Республику Молдова в следующем году.
МПС был основан в 1889 году и на протяжении более столетия содействует демократии, миру и международной безопасности, устойчивому развитию, правам человека и вовлечению женщин в политическую жизнь.
Мониторинг ПАСЕ
Реформа правосудия и необходимость ее осуществления в соответствии с международными стандартами Зинаида Гречаный обсуждала на встрече с Мэривонн Блондин, содокладчиком Комиссии по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы. Во время встречи стороны обсудили также необходимость привлечения внимания к этой теме заинтересованных лиц и учета мнения Венецианской комиссии в окончательном проекте реформы. Мэривонн Блондин – депутат от Франции, от Группы социалистов, демократов и зеленых – является содокладчиком Комиссии по мониторингу ПАСЕ. Напомним, что 3 октября были утверждены Отчет ПАСЕ по нашей стране и Резолюция о функционировании демократических институтов в Республике Молдова, в которой ПАСЕ призывает молдавские власти продолжать усилия по совершенствованию избирательного законодательства после отмены смешанной избирательной системы, реформировать судебную систему, бороться с коррупцией и отмыванием денег и расследовать банковское мошенничество при содействии Совета Европы.
Независимость суда
Республика Молдова направляет свои усилия на совершенствование системы национальных инструментов правовой защиты и реализации Европейской конвенции о правах человека. Об этом председатель парламента РМ заявила на встрече с Линос- Александром Сицилианосом, председателем Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Спикер парламента РМ подчеркнула, что Республика Молдова открыта для полного исполнения решений ЕСПЧ и применения принципа взаимоподдержки. «Республика Молдова всегда поддерживала и будет поддерживать нынешнюю юриспруденцию Высокого суда», – сказала Зинаида Гречаный. Во время беседы были также затронуты темы обеспечения независимости и эффективности судебной системы, борьбы с коррупцией и отмыванием денег, борьбы с жестоким обращением и безнаказанностью, мер по укреплению доверия между двумя берегами Днестра, а также улучшению условий содержания под стражей.
Сотрудничество с Венецианской комиссией
Во время пребывания в Страсбурге Зинаида Гречаный встретилась с председателем Европейской комиссии за демократию через право (Венецианская комиссия) Джанни Букиккио. Спикер парламента РМ высоко оценила продолжающееся партнерство Молдовы с Венецианской комиссией. «Ваш опыт и конструктивные мнения очень важны для осуществления реформ, в том числе для корректировки усилий по их продвижению», – сказал Зинаида Гречаный. Зинаида Гречаный подчеркнула, что парламентское большинство полагается на постоянную поддержку Венецианской комиссии в обеспечении необходимых преобразований на благо граждан страны. Председатель парламента РМ подтвердила приверженность властей страны выполнению положений Соглашения об ассоциации между Республикой Молдова и Европейским союзом.
Благодарность за помощь
Председатель парламента РМ встретилась на полях Европейской конференции в Страсбурге со своим шведским коллегой, председателем риксдага Королевства Швеция Андреасом Норленом. Во время встречи стороны провели широкий обмен мнениями об эволюции отношений партнерства и сотрудничества между нашими странами.
Молдова признательна шведской стороне за поддержку в различных программах, влияние которой ощущают граждане нашей страны. Спикер выразила благодарность за важную помощь, оказанную Молдове через Шведское агентство по международному развитию (SIDA) в различных областях. Стороны договорились продолжить двустороннее сотрудничество по всем направлениям, в том числе на уровне парламентов.
Спикер парламента РМ выразила убежденность в том, что саммит председателей парламентов стран Северной Европы и Балтии (NB8), который пройдет в декабре в Молдове, будет способствовать лучшему сотрудничеству между законодательными форумами наших стран. Напомним, что дипломатические отношения между Республикой Молдова и Королевством Швеция были установлены 12 июня 1992 года. Швеция является одним из главных доноров Молдовы с ежегодным взносом около 12 миллионов евро.
Многосторонняя поддержка
На встрече с литовским коллегой Викторасом Пранцкетисом председатель парламента РМ прежде всего выразила благодарность за многостороннюю поддержку, оказанную Республике Молдова Литовской Республикой. Стороны обсудили нынешний этап и перспективы молдо-литовского сотрудничества, в том числе возможности дальнейшей интенсификации межпарламентских и торгово-экономических отношений. Председатели парламентов Молдовы и Литвы обменялись мнениями о встрече спикеров стран «Nord-Baltic 8» (NB8), которая в этом году будет организована в Республике Молдова. Саммит, по мнению участников встречи, является хорошей площадкой для продвижения Республики Молдова и представления экономических возможностей для иностранных инвесторов.