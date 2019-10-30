Преодоление политического кризиса и мирная передача власти дали новый импульс международному сотрудничеству.

Председатель парламента РМ Зина­ида Гречаный принимала участие в Европейской конференции предсе­дателей парламентов «Наш общий европейский дом: следующие 70 лет», прошедшей 24-25 октября в Страсбурге. В ходе саммита Зинаи­да Гречаный провела ряд важных встреч с официальными лицами ЕС и выступила с речью, в которой гово­рила о текущих политических про­цессах в Европе, неразрешенных конфликтах, сотрудничестве Респу­блики Молдова с европейскими ин­ститутами, о внутренней и внешней политике нашей страны.

Диалог и открытость

Говоря о ситуации в Республике Молдо­ва, Зинаида Гречаный сказала, что недавние события этого года показали важность по­литического диалога и открытость для фор­мирования политического большинства, ко­торое обеспечит соблюдение верховенства закона. «Преодоление политического кри­зиса и мирная передача власти дали новый импульс международному сотрудничеству и позволили Республике Молдова твердо при­держиваться сбалансированной внешнепо­литической линии. Это обеспечивает статус нейтралитета и открытости по отношению ко всем международным партнерам как на Западе, так и на Востоке», – подчеркнула Зи­наида Гречаный.

В своей речи председатель парламента РМ поблагодарила Совет Европы, который был и остается постоянным и верным пар­тнером нашей страны, оказывая нам значи­мую помощь в области развития демокра­тической культуры и хорошего управления. «План действий Совета Европы для Респу­блики Молдова на 2017-2020 годы является этому дополнительным свидетельством. Для Республики Молдова в равной степени важен общий механизм Совета Европы и Европейского союза, обеспечиваемый че­рез партнерство для хорошего правления. Я убеждена, что вместе мы добьемся ожи­даемого воздействия в определяющих об­ластях», – подчеркнула Зинаида Гречаный.

Поддержка ЕС

В завершающий день работы Европей­ской конференции председателей парламен­тов Зинаида Гречаный встретилась с Гене­ральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич. Спикер парламента РМ поблагодарила Совет Европы за всесторон­нюю поддержку, оказанную Республике Мол­дова с тех пор как наша страна стала членом этой организации. Гречаный подчеркнула полную готовность властей, в том числе пар­ламентского большинства, развивать много­сторонний диалог с Советом Европы.

«Мы полностью привержены выполне­нию положений Плана действий с Советом Европы на 2017–2020 годы, который очень важен для развития страны и способству­ет реализации Соглашения об ассоциации с Европейским союзом», – подчеркнула председатель парламента. Зинаида Гре­чаный отметила, что Республика Молдо­ва по-прежнему нуждается в поддержке и руководстве со стороны ЕС, в частности, в действиях по реформированию правосудия, борьбе с коррупцией и отмыванием денег, обеспечению надлежащего управления и свободы средств массовой информации и т. д. В этом контексте была высоко оцене­на недавняя экспертиза Совета Европы по проекту Стратегии реформы правосудия на 2019-2022 годы.

Незаменимый опыт

Еще одна важная встреча у председате­ля парламента РМ Зинаиды Гречаный на по­лях Европейской конференции председате­лей парламентов прошла с председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье. Зинаида Гре­чаный высоко оценила партнерские отноше­ния между Республикой Молдова и Советом Европы и ПАСЕ, а также интерес представи­телей этих организаций к происходящим в нашей стране событиям. «Мы считаем, что опыт структур Совета Европы полезен нам и незаменим для проведения внутренних ре­форм», – подчеркнула спикер парламента РМ. Зинаида Гречаный отметила, что вла­сти Республики Молдова, в том числе пар­ламентское большинство, прилагают усилия для завершения процедуры мониторинга нашей страны со стороны ПАСЕ и перехода на другой уровень взаимодействия. Предсе­датель парламента высоко оценила усилия, предпринятые ПАСЕ для оценки развития ситуации в Молдове после политического кризиса в июне 2019 года и подготовки От­чета «Функционирование демократических институтов в Республике Молдова».

Укрепление демократии

На встрече с председателем Межпарла­ментского союза (МПС) Габриэлой Куэвас Баррон председатель парламента РМ обсу­дила актуальные вопросы сотрудничества, совместные инициативы по укреплению де­мократии и продвижению прав человека. От­дельной темой обсуждения стала подготовка к пятой Всемирной конференции председа­телей парламентов в Вене. Зинаида Гречаный была избрана членом комитета по подготовке этой конференции. Председатель парламен­та Республики Молдова высказалась за более активное участие парламента РМ в меропри­ятиях, организуемых и проводимых МПС, а также в запуске новых проектов в области устойчивого развития при поддержке Меж­парламентского союза. Спикер молдавского парламента пригласила председателя Меж­парламентского союза посетить Республику Молдова в следующем году.

МПС был основан в 1889 году и на протя­жении более столетия содействует демокра­тии, миру и международной безопасности, устойчивому развитию, правам человека и вовлечению женщин в политическую жизнь.

Мониторинг ПАСЕ

Реформа правосудия и необходимость ее осуществления в соответствии с между­народными стандартами Зинаида Гречаный обсуждала на встрече с Мэривонн Блондин, содокладчиком Комиссии по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы. Во время встречи стороны обсудили так­же необходимость привлечения внимания к этой теме заинтересованных лиц и учета мнения Венецианской комиссии в окон­чательном проекте реформы. Мэривонн Блондин – депутат от Франции, от Группы социалистов, демократов и зеленых – явля­ется содокладчиком Комиссии по монито­рингу ПАСЕ. Напомним, что 3 октября были утверждены Отчет ПАСЕ по нашей стране и Резолюция о функционировании демокра­тических институтов в Республике Молдова, в которой ПАСЕ призывает молдавские вла­сти продолжать усилия по совершенство­ванию избирательного законодательства после отмены смешанной избирательной системы, реформировать судебную систе­му, бороться с коррупцией и отмыванием денег и расследовать банковское мошен­ничество при содействии Совета Европы.

Независимость суда

Республика Молдова направляет свои усилия на совершенствование системы на­циональных инструментов правовой защи­ты и реализации Европейской конвенции о правах человека. Об этом председатель парламента РМ заявила на встрече с Линос- Александром Сицилианосом, председате­лем Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Спикер парламента РМ подчеркну­ла, что Республика Молдова открыта для полного исполнения решений ЕСПЧ и при­менения принципа взаимоподдержки. «Ре­спублика Молдова всегда поддерживала и будет поддерживать нынешнюю юриспру­денцию Высокого суда», – сказала Зинаида Гречаный. Во время беседы были также за­тронуты темы обеспечения независимости и эффективности судебной системы, борьбы с коррупцией и отмыванием денег, борьбы с жестоким обращением и безнаказанностью, мер по укреплению доверия между двумя берегами Днестра, а также улучшению ус­ловий содержания под стражей.

Сотрудничество с Венецианской комиссией

Во время пребывания в Страсбурге Зи­наида Гречаный встретилась с председате­лем Европейской комиссии за демократию через право (Венецианская комиссия) Джан­ни Букиккио. Спикер парламента РМ высо­ко оценила продолжающееся партнерство Молдовы с Венецианской комиссией. «Ваш опыт и конструктивные мнения очень важны для осуществления реформ, в том числе для корректировки усилий по их продвиже­нию», – сказал Зинаида Гречаный. Зинаида Гречаный подчеркнула, что парламентское большинство полагается на постоянную под­держку Венецианской комиссии в обеспече­нии необходимых преобразований на благо граждан страны. Председатель парламента РМ подтвердила приверженность властей страны выполнению положений Соглашения об ассоциации между Республикой Молдова и Европейским союзом.

Благодарность за помощь

Председатель парламента РМ встрети­лась на полях Европейской конференции в Страсбурге со своим шведским коллегой, председателем риксдага Королевства Шве­ция Андреасом Норленом. Во время встречи стороны провели широкий обмен мнениями об эволюции отношений партнерства и со­трудничества между нашими странами.

Молдова признательна шведской сто­роне за поддержку в различных программах, влияние которой ощущают граждане нашей страны. Спикер выразила благодарность за важную помощь, оказанную Молдове через Шведское агентство по международному развитию (SIDA) в различных областях. Сто­роны договорились продолжить двусторон­нее сотрудничество по всем направлениям, в том числе на уровне парламентов.

Спикер парламента РМ выразила убеж­денность в том, что саммит председате­лей парламентов стран Северной Европы и Балтии (NB8), который пройдет в декабре в Молдове, будет способствовать лучшему со­трудничеству между законодательными фо­румами наших стран. Напомним, что дипло­матические отношения между Республикой Молдова и Королевством Швеция были уста­новлены 12 июня 1992 года. Швеция является одним из главных доноров Молдовы с еже­годным взносом около 12 миллионов евро.

Многосторонняя поддержка

На встрече с литовским коллегой Вик­торасом Пранцкетисом председатель пар­ламента РМ прежде всего выразила благо­дарность за многостороннюю поддержку, оказанную Республике Молдова Литовской Республикой. Стороны обсудили нынеш­ний этап и перспективы молдо-литовского сотрудничества, в том числе возможности дальнейшей интенсификации межпарла­ментских и торгово-экономических отноше­ний. Председатели парламентов Молдовы и Литвы обменялись мнениями о встрече спи­керов стран «Nord-Baltic 8» (NB8), которая в этом году будет организована в Республике Молдова. Саммит, по мнению участников встречи, является хорошей площадкой для продвижения Республики Молдова и пред­ставления экономических возможностей для иностранных инвесторов.