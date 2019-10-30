«Лифтсервис» уполномочен заявить: денег нет.

Такой неожиданный вывод можно сделать после информации, озвученной в понедельник на еженедельном совещании глав управлений мэрии. По словам директора Муниципального предприятия «Лифтсервис» Иона Станчу, девяносто шесть процентов столичных лифтов в многоэтажных жилых домах эксплуатируются уже более четверти века. Это предел. Дальше идут периодические поломки, а простой длится все дольше. Также, по словам Станчу, надо бы поднять оплату за пользование лифтом, она не менялась уже десять лет. Спасет ли это положение? Вряд ли. Пассажирские подъемники надо менять, всего их в Кишиневе 2529. Стоимость самого лифта с установкой от 30 до 40 тысяч евро. Значит, только для того, чтобы в Кишиневе их все заменить, потребуется не менее 75 миллионов евро. В прошлом году на обновление лифтового хозяйства было выделено 5 миллионов… леев. Хватает где-то на 8 лифтов. В 2019 денег вообще «Лифтсервис» из городского бюджета не получал. А вот цена батута в Молдове от 3 до 4 тысяч леев. Выбор очевиден.

Александр Чудак