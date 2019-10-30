Николай Осмокеску называет произошедшую попытку государственного переворота журналистским штампом.

Что у нас произошло в начале лета этого года, как можно оценить поведение членов Конституционного суда (КС)? Об этом корреспондент «МК» расспросил эксперта в области конституционного права Николая Осмокеску.

– Новая власть обвиняет бывшего премьера в том, что он со товарищи осуществил попытку государственного переворота. В числе прочих виновных называют Андриана Канду. А вот о судьях, одобривших действия Демпартии, ни слова. Почему?

– Ну и где в нашем случае переворот? Я его не наблюдал.

– Власть вроде как была у парламентского триумвирата и правительства Майи Санду. Демократы же хотели лишить их полномочий.

– Не было никакой попытки переворота. Это все журналистские штампы. Они не имеют ничего общего с правом. Просто передача власти происходила со скрипом, проблемно. И все. В этом процессе определенную негативную роль играл и Конституционной суд. Сам же КС не может захватить власть.

– Он выступал как пособник.

– КС может скоропалительно констатировать какие-то ситуации, которые впоследствии могли бы привести к узурпации власти. Это имело место.

– С 15 июня Конституционный суд отменил все свои решения, которые принимал 7-9 июня. Это, типа, была ошибка, вот мы подумали и…

– Да, они пересмотрели свои неправомерные решения.

– Им стало стыдно, и они все оставили стены Конституционного суда…

– Это детский разговор: стыдно – не стыдно. Они осознали свою ошибку и потому подали в отставку. А что у них там было, пусть хоть недержание, вам виднее. Я оцениваю лишь правовые факты.

– Но в парламенте же создана комиссия, которая рассматривает июньскую попытку госпереворота.

– Это еще ничего не значит. Конституционный суд независим, неподсуден никаким инстанциям, в том числе и парламенту. Члены КС неподсудны за то, что принимали какие-то решения. Они могут быть подсудны в случае совершения преступлений общего характера. Судьи при осуществлении своего мандата за позицию или мнение, высказанное в этот период, не могут привлекаться к ответственности. Считаю разговоры на тему переворота – чистой воды популизмом.

– Вы полагаете, что создание комиссии, расследующей попытку госпереворота, ничего не даст?

– Конечно! Я больше чем уверен. За что привлекать судью КС? Он принял решение, которое считал правомерным. Все.

Александр Чудак