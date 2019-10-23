Три месяца без генерального прокурора.

Должность генерального прокурора в Молдове более популярна, чем мэра столицы. В Министерстве юстиции зарегистрированы двадцать кандидатов, желающих усесться в кресло главы прокуратуры.

Из известных широкой публике претендентов: Александр Стояногло, бывший депутат парламента от ДПМ и Штефан Глигор, эксперт в области юстиции, часто выступающий в республиканских средствах массовой информации. Также в списках несколько действующих прокуроров и представителей других сфер юриспруденции. Должность генерального прокурора остается вакантной с одиннадцатого июля, когда Эдуард Харунжен подал в отставку. Согласно новым правилам, принятым в сентябре этого года, кандидат в генпрокуроры должен знать молдавский язык, быть гражданином Республики Молдова, проработать в области права не менее 10 лет, последние три года не состоять в какой-либо партии. Выборы проходят в два этапа. На первом – комиссия, сформированная в Министерстве юстиции, проведет предварительный отбор претендентов. На втором – Высший совет прокуроров выберет одного единственного и отправит на него документы президенту на утверждение.

Евгений Гольша