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Газета "Кишиневские новости"

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“Белое золото” Приднестровья

23 октября
21:36 2019
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В Приднестровье на землях, арендованных фабрикой «Тиротекс», уже третий год выращивают хлопчатник, сообщает местный телеканал. Директор предприятия Андрей Межинский рассказал журналистам: «Полученный хлопок ничем не хуже того, что мы получаем из Азии. Поэтому в нынешнем сезоне мы соберем урожай, очистим, сделаем пряжу и до конца года выпустим первую партию постельного белья из молдавского хлопка».
Урожайность «белого золота» в Приднестровье 25-30 центнеров с гектара. В Узбекистане в наиболее удачные годы собирают 26,1 центнера. В 1951-м году, когда первым секретарем ЦК КПМ был Леонид Брежнев, на юге Молдовы тоже делались попытки посадить лимоны и хлопок. Однако последний не вызревал, а с гектара получали всего 5 центнеров сырья. После двух лет экспериментов от выращивания цитрусовых и хлопка в республике отказались.

Александр Боц

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