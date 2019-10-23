Зинаида Гречаный предложила блоку ACUM создать коалиции на районном уровне.

Председатель Партии социалистов РМ приняла участие в церемонии открытия 53-го заседания Комиссии по культуре, образованию и социальным вопросам Парламентской Ассамблеи Черноморского Экономического Сотрудничества (ПАЧЭС) и провела пресс-конференцию, где подвела некоторые предварительные итоги состоявшихся 20 октября всеобщих местных выборов.

ПСРМ не разочарует сограждан

Обращаясь к коллегам из блока ACUM, спикер парламента предложила обсудить возможность создания коалиций на районном уровне. В начале пресс-конференции Зинаида Гречаный обратилась со словами благодарности ко всем избирателям, всем сторонникам Партии социалистов, которые приняли участие в этой избирательной кампании и пришли на избирательные участки 20 октября, ко всей команде ПСРМ, которая была массово представлена по всей стране. «Мы благодарим всех граждан, которые проголосовали за нас, которые поддержали нас, – мы не разочаруем их», – сказала Зинаида Гречаный. Подводя предварительные итоги, Зинаида Гречаный отметила, что кандидаты ПСРМ получили абсолютное большинство в четырех районных советах: Бричанском, Тараклийском, Дондюшанском и Окницком, поэтому они могут самостоятельно назначить председателей районов. Кроме того, есть три района в Гагаузии, председатели которых также будут представлять ПСРМ.

Спикер парламента сообщила, что ПСРМ на первом месте по количеству избранных советников в 11 районных советах, в которых социалисты будут предлагать избрание председателей районов. Зинаида Гречаный отметила, что в первую очередь, как и на центральном уровне, ПСРМ официально приглашает коллег из блока ACUM, которые получили аналогичные результаты, создать коалиции и на районном уровне.

Зинаида Гречаный призвала всех граждан республики поддержать кандидатов ПСРМ во втором туре. «Хотелось бы провести выборы в один тур, но, к сожалению, будет и второй. Мы будем работать, чтобы кандидаты ПСРМ победили», – сказала председатель ПСРМ.

Исполнительный секретарь ПСРМ, руководитель кишиневского избирательного штаба ПСРМ Влад Батрынча, в свою очередь, поблагодарил всех избирателей муниципия и сообщил, что в Кишиневе состоится второй тур выборов на должность генерального примара, в котором примут участие Ион Чебан от ПСРМ и Андрей Нэстасе от блока ACUM. «Мы готовимся и абсолютно уверены, что во втором туре результаты для ПСРМ будут весьма оптимистичными», – подчеркнул Влад Батрынча.

Он также напомнил, что сегодня утром кандидат ПСРМ обратился к блоку ACUM с предложением создать коалицию в Муниципальном совете Кишинева. «Вместе у нас может быть 41 советник из 51, что является абсолютным большинством для решения наиболее насущных проблем Кишинева. И поскольку у нас в парламенте очень четкое понимание того, что вместе мы найдем решения, то и в муниципии мы сможем достичь этого понимания. Только вместе мы сможем найти действенные решения для модернизации очистных сооружений, инфраструктуры и всей столицы», – сказал Влад Батрынча. Юрист ПСРМ Илие Чебан сообщил на пресс-конференции, что от Партии социалистов в мониторинге выборов участвовали около 6 тыс. наблюдателей, представителей и членов избирательных участков. По его словам, в день выборов по стране было зарегистрировано несколько нарушений, степень которых рассматривается в настоящее время. В целом же, как отметил Илие Чебан, не было значительных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов.

Сотрудничество в Черноморском регионе

«Парламент Республики Молдова придает особое значение процессу многостороннего сотрудничества в Черноморском регионе», – заявила председатель парламента Республики Молдова Зинаида Гречаный на церемонии открытия 53-го заседания Комиссии по культуре, образованию и социальным вопросам Парламентской Ассамблеи Черноморского Экономического Сотрудничества (ПАЧЭС), которое проходило 21-22 октября в парламенте РМ. Зинаида Гречаный отметила, что ПАЧЭС является очень важной региональной площадкой для обмена мнениями по различным вопросам, а также активизации усилий по использованию экономического потенциала. Она приветствовала то, что тема нынешней встречи посвящена проблеме снижения безработицы и социально-экономического развития стран-участниц. «Парламент Республики Молдова придает большое значение усилиям по сокращению безработицы, что отражено в реализации Национальной стратегии занятости на 2017–2021 годы. Целью является повышение уровня официальной занятости на основе конкурентоспобности, компетентности и адекватной квалификации в условиях устойчивого развития», – сказала председатель Парламента РМ. Спикер подчеркнула, что в феврале 2019 года вступил в силу новый Закон о содействии занятости населения и страховании по безработице, который устанавливает политику адекватных мер занятости, таких как: краткосрочная профессиональная подготовка, обучение безработных, у которых нет профессии, профессиональная стратегия для безработных без опыта работы, субсидируемая занятость для трудоустройства людей из уязвимых групп и т. д.

«Я хотела бы надеяться, что эта встреча позволит нашим государствам найти новые решения проблем, с которыми мы сталкиваемся. В настоящее время мы находимся в уникальной исторической ситуации, когда у нас неограниченные возможности для развития наших стран, и мы не должны создавать искусственные и неоправданные барьеры для свободного передвижения человеческого и экономического капитала», – подчеркнула Зинаида Гречаный. В заключение председатель парламента РМ подчеркнула еще раз, что Молдова продвигает сбалансированную внешнюю политику и выступает за поддержание хороших отношений со всеми государствами на основе взаимного уважения и сотрудничества.