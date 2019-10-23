Партия социалистов получила больше всего голосов избирателей.

В воскресенье в Молдове состоялись всеобщие местные выборы. По данным Центральной избирательной комиссии, наибольшее число голосов граждан на национальном уровне, в районных и муниципальных советах, из всех парламентских партий получила Партия социалистов – в ее поддержку высказались примерно 25,46% или 298836 граждан.

Глава государства на своей странице в социальной сети назвал такой уровень доверия избирателей беспрецедентным. Речь идет о голосовании в районные и муниципальные (в том числе сельские) советы. В том числе завоевано абсолютное большинство – 51% – в Бричанском, Окницком, Дондюшанском и Тараклийском районах.

Если говорить о примарах, то представителями ПСРМ уже в первом туре избраны 124 кандидата. Третьего ноября борьбу за посты глав местной публичной администрации продолжат еще 175 претендентов от Партии социалистов, в том числе в 17 городах, 14 райцентрах и столице.

По итогам первого тура голосования, примары, выдвинутые ПСРМ, одержали победу в 11 городах. Двое – в Гагаузии: Анатолий Топал в Чадыр-Лунге и Сергей Анастасов в Комрате (всего же в автономии Партия социалистов получила уже 10 мандатов примара). Двое – в районных центрах: Виталий Городинский в Бричанах и Виктор Атаманюк в Окнице. Семеро – в малых городах: Юрий Онофрийчук в Вадул-луй-Водэ, Денис Данила в Ватре (оба в составе муниципия Кишинев), Евгений Думенко в Липканах (Бричанский район), Иван Остафичук в Купчинь (Единецкий район) – он старейший в стране примар и выиграл выборы в восьмой (!) раз, Владимир Копецкий во Фрунзе (Окницкий район), Нелу Гласу в Костештах (Рышканский район), Валентина Руссу в Бируинца (Сынжерейский район). Что важно: если по итогам прошлых всеобщих местных выборов Партия социалистов контролировала всего две примэрии в столичных пригородах, теперь ПСРМ получила контроль сразу над пятью из них, в том числе и в Колонице – родине европейско-унионистского экс-примара Дорина Киртоакэ и его знаменитого дяди Михая Гимпу. Всего же полный или частичный успех после первого тура достигнут в 30 из 55 городов страны, что составляет около 55%.

Значительный успех – победа на выборах в муниципальный совет Кишинева. Здесь Партия социалистов получила 37,62% голосов и сможет делегировать в наш столичный законодательный орган 22 советника из 51 (в Муниципальном совете прошлого созыва у ПСРМ было 19 представителей). Вот их имена (список предварительный): Ион Чебан, Василий Киртока, Светлана Попа, Динарий Кожокару, Юрий Хармелин, Александр Одинцов, Александр Комаров, Геннадий Ботнару, Евгения Чебан, Марина Радван, Сергей Афанасенко, Виталий Мукан, Сергей Басюк-Брынзей, Людмила Полодюк, Валерий Лупашку, Александр Бондаренко, Юрий Витнянский, Александра Толочко, Григорий Беженару, Елена Хренова, Николай Паскару, Виктор Поляков.

К слову, увеличится и состав фракции ПСРМ в парламенте: в результате прошедших одновременно со всеобщими местными выборами новых парламентских выборов в одномандатных округах, взамен сложивших мандаты депутатов, в округе № 48 (Слободзея, Тирасполь и Бендеры) победил представитель Партии социалистов Виталий Евтодиев. Теперь во фракции ПСРМ в высшем законодательном органе 36 депутатов вместо 35.

В воскресенье, 3 ноября, нас ждет второй тур голосования на всеобщих местных выборах. И только от сознательности и активности избирателей зависит окончательная конфигурация власти, которая будет представлять интересы жителей в каждом населенном пункте страны. Об этой ответственности должен помнить каждый гражданин с правом голоса.

Елена Литовцева