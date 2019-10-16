Для каждого населенного пункта социалисты разработали специальную программу развития.

В прошедшие выходные дни председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный продолжила поездки по стране, представляя кандидатов ПСРМ на предстоящих местных выборах. В минувшую пятницу спикер парламента встретилась с делегацией Чешской Республики, а в понедельник Зинаида Гречаный поздравила жителей Кишинева с Днем города.

Стратегические задачи властей

Обращаясь к жителям столицы, председатель парламента РМ пожелала им здоровья, благополучия, мира в душе и в домах. «Убеждена, что в нашем городе нас ждет много прекрасных событий, и все мы – жители и гости столицы – будем радоваться грядущим успехам. Заверяю, что устойчивое развитие населенных пунктов в стране является одной из стратегических задач властей, в том числе законодательной. Мы будем стремиться к тому, чтобы у граждан была достойная жизнь, безопасное и процветающее будущее, чтобы они пользовались современной инфраструктурой», – сказала Зинаида Гречаный.

А в связи с православным праздником Покрова Пресвятой Богородицы спикер парламента подчеркнула его особое значение для православных христиан. «Этот день напоминает нам, что через милость и молитву мы можем получить помощь Девы Марии. По случаю этого прекрасного праздника я желаю всем христианам в Республике Молдова наслаждаться Благословением Девы Марии для защиты своих семей и домашних хозяйств», – написала Зинаида Гречаный в поздравительном послании.

В интересах граждан

Делегацию Чешской Республики, посетившую нашу страну, возглавляла председатель Комиссии по здравоохранению Палаты депутатов парламента Чехии Вера Адамкова.

Во встрече руководителей парламентов двух стран принял участие вице-председатель парламентской Комиссии по социальной защите, здравоохранению и семье Владимир Односталко. В ходе беседы стороны отметили позитивные сдвиги в диалоге между Молдовой и Чешской Республикой за последний период и выразили обоюдную заинтересованность в углублении двустороннего сотрудничества.

Была подчеркнута важность укрепления торгово-экономического сотрудничества за счет роста взаимных инвестиций и увеличения объема молдавских товаров на чешском рынке.

Говоря о межпарламентском сотрудничестве, стороны высказались за укрепление двухсторонних отношений и обмен опытом между профильными комиссиями законодательных органов наших стран. Также была подчеркнута важность взаимодействия в сфере университетского образования и между медицинскими учреждениями двух стран. Вера Адамкова поделилась с участниками встречи идеями сотрудничества в области здравоохранения и социальной защиты, выразив благодарность за готовность властей Республики Молдова поддержать их реализацию. Зинаида Гречаный выразила чешской стороне полную поддержку парламента Республики Молдова в реализации инициатив в интересах граждан наших стран.

Ангел – кандидат ПСРМ

На встрече Зинаиды Гречаный с жителями города и районного центра Штефан-Водэ обсуждались различные вопросы, касающиеся ситуации как в городе, в районе, так и в стране. Разумеется, главной темой стали предстоящие 20 октября всеобщие местные выборы. Зинаида Гречаный представила кандидата ПСРМ на должность примара города Штефан-Водэ Георге Ангела, а также его команду кандидатов в примары и местные советники населенных пунктов всего района Штефан-Водэ. Председатель партии отметила, что у каждого кандидата ПСРМ есть предвыборная программа, разработанная для конкретного населенного пункта, и поддержка всей Партии социалистов.

Обстоятельная беседа в Каушанах

В Каушанах председатель Партии социалистов РМ провела обстоятельную беседу с жителями города. Перед выборами здесь становится всегда жарко – только на пост примара Каушан претендуют целых десять кандидатов. Комментируя сложившуюся ситуацию, Зинаида Гречаный объяснила людям, что на самом деле проблема не в количестве, а в качестве. Ведь зарегистрироваться кандидатом – это еще не значит иметь способности и возможности для такой работы. Человек должен иметь тщательно разработанную для данного населенного пункта программу, опыт работы, а также уверенную политическую и профессиональную поддержку. Все это есть у кандидатов от Партии социалистов. Председатель партии представила собравшимся в Доме культуры кандидата ПСРМ на должность примара Каушан Екатерину Балтаг, а также ее команду кандидатов в примары и советники населенных пунктов всего Каушанского района.

Вместе мы – сила!

Весьма оживленный и заинтересованный разговор о предстоящих всеобщих местных выборах 20 октября и их возможных результатах, о ситуации в стране и в районе произошел на встрече председателя Партии социалистов с жителями города Калараш и Каларашского района. Зинаида Гречаный представила собравшимся в Доме культуры кандидата от Партии социалистов на должность примара Калараша Георге Стратана, а также кандидатов в примары и местные советники населенных пунктов Каларашского района. Она отметила, что кандидатов ПСРМ поддерживает сильная и опытная команда специалистов, у них есть разработанная отдельно для каждого населенного пункта программа развития. И самое главное: у кандидатов – сильная организованная партия. «Вместе мы сможем добиться развития в каждом населенном пункте Молдовы!» – заверила Зинаида Гречаный.

У социалистов все получится!

Встреча Зинаиды Гречаный с жителями города Вулканешты вылилась в беседы на самые злободневные темы. Немало вопросов обсуждалось в связи с предстоящими 20 октября всеобщими местными выборами. Председатель ПСРМ представила кандидата на должность примара Вулканешт Михаила Онофрей, а также команду кандидатов в примары и местные советники населенных пунктов Вулканештского района.

Зинаида Гречаный подчеркнула, что за каждым кандидатом социалистов – сильная и организованная партия, которая в любой ситуации поддержит его. Она отметила, что кандидаты ПСРМ идут на выборы с разработанной для каждого населенного пункта избирательной программой. «Когда есть команда, программа и правильные цели – все получится!» – уверена Зинаида Гречаный.

Перспективный кандидат

В воскресенье председатель Партии социалистов встретилась с жителями села Копчак Чадыр-Лунгского района. Это уникальное гагаузское село: кроме того, что оно одно из очень больших в масштабах всей Европы, здесь действует единственное в своем роде и одно из ведущих предприятий Гагаузии – колхоз «Победа». Во время встречи Зинаида Гречаный представила молодого и перспективного кандидата Партии социалистов РМ на должность примара села Копчак Георгия Яланжи. Она отметила, что социалисты вместе с кандидатом разработали специально для этого села предвыборную программу, а команда специалистов готова прийти на помощь в любой ситуации.

Прямой разговор

Крупнейшее в Молдове село Конгаз Комратского района – уникальное село, которое считается десятым по величине в Европе, что, кстати, зарегистрировано в Книге рекордов Гиннесса. Село не только большое, здесь кипит деловая жизнь, действуют сотни предприятий, в том числе сельскохозяйственных, швейных, торговых, мебельных, строительных, транспортных, а также маслобойки, пекарни, мельницы, колбасный цех, филиалы банков и страховых компаний. Поэтому вполне естественным было то, что на встречу с Зинаидой Гречаный жители Конгаза пришли в расчете на прямой разговор о важнейших событиях, которые происходят не только в их селе и районе, но и в стране. В итоге общение сельчан со спикером парламента именно таким и получилось. Зинаида Гречаный представила кандидата от Партии социалистов РМ на должность примара села Конгаз Михаила Есира, а также его команду кандидатов в местные советники.

«Уверена, вместе мы добьемся перемен к лучшему!» – отметила Зинаида Гречаный.