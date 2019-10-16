Бывший градоначальник вновь желает осчастливить кишиневцев.

На следующий день после празднования 583-летия Кишинева бывший мэр Дорин Киртоакэ провел в офисе Либеральной партии (ЛП) пресс-конференцию. Ее информационная составляющая оказалась проста и незатейлива: все вокруг бездари, лишь он один гениален и уникален.

С прошлого года, когда Киртоакэ с партией так и не приняли в избирательный блок ACUM, экс-мэр очень обижен на Майю Санду и Андрея Нэстасе, последнего он почему-то назвал «самопровозглашенным мэром». Видимо, таким образом дав собственную оценку недавнему решению суда, наконец-то признавшего результаты прошлогодних выборов мэра столицы. Хотя очевидный заказной характер действий служителей Фемиды при прежней власти вызвал нешуточный скандал. Несмотря на это, Киртоакэ обвинил Нэстасе в сотрудничестве с… Плахотнюком. Перечисляя провалы в работе администрации столицы, а их множество, мэр сетовал: «До сих пор во всем винили меня, начиная с любой мелочи и заканчивая стихийными бедствиями. Но, по крайней мере, находили виновного, а теперь никто не виноват». Так кто оставил столицу без руководства? Не «друзья» ли ЛП из бывшего Альянса за европейскую интеграцию, с которыми либералы семь лет подряд управляли страной? И не забыл ли Киртокэ, что именно он около десяти лет хозяйничал в столице. Где логика в словах экс-мэра?

Весьма забавно, что всех вокруг пытается учить жить правильно человек, который обвиняется в извлечении выгоды из влияния и пассивной коррупции по делу о платных парковках. Замешанным в скандале оказался и бывший одноклассник Киртоакэ, которого он назначил начальником транспортного управления и дорожного строительства мэрии. Многие, разумеется, помнят нашумевшее видео НАЦ, где еще один соратник нынешнего главы Либеральной партии – Юрий Киринчук, занимавший пост министра транспорта, получает от бизнесмена-посетителя увесистый пакет, не оставляющий ни малейших сомнений в его содержании. Впрочем, Михаю Гимпу «показалось», что в пакете были вовсе не пачки с денежными знаками, а… мамалыга. Прямо скажем – зашкаливающий цинизм. Но для нуворишей из верхушки ЛП подобное поведение – норма.

И вот теперь один из представителей этой кагорты, тот самый Киртоакэ, находящийся под судебным контролем, вновь жаждет стать мэром столицы. История очень напоминает недавние «приключения» Илана Шора. Остается неясным пока вопрос: чем все это закончится? Возможно, в ближайшее время можно, как и в случае с мэром Оргеева, ожидать побега председателя Либеральной партии. Естественно, не в ту страну, где прячется Шор.

Виктор Лазар