В этом уверен кандидат от ПСРМ на пост генерального примара.

До всеобщих местных выборов – десять дней. Избирательная кампания вступает в завершающую фазу. Особенно активно проявляет себя в этот период кандидат от Партии социалистов на пост генерального примара Кишинева Ион Чебан.

Кишинев для всех, Кишинев для вас!

Не проходит дня, чтобы он не провел пресс-конференцию, не встретился с коллективами муниципальных предприятий и учреждений, не пообщался с жителями одного из населенных пунктов в составе муниципия. И все для того, чтобы полнее донести до избирателей свою программу – что конкретно необходимо сделать для решения насущных проблем столицы.

Избирательную кампанию Ион Чебан проводит под девизом: «Кишинев для всех, Кишинев для вас!». На своей странице в социальной сети кандидат ПСРМ так обратился к жителям муниципия:

– Я передвигаюсь по городу теми же маршрутами, что и большинство кишиневцев. Пользуюсь теми же дорогами, так же стою в пробках, пытаюсь избежать тех же дыр в асфальте и разбитых тротуаров. И считаю, что вместе с вами заслужил лучшего. Хочу и знаю, как при поддержке команды изменить к лучшему инфраструктуру города, обеспечить комфортный общественный транспорт, построить удобные парковки. Верьте в нас! Вместе мы построим Кишинев, где будем жить хорошо!

Основа развития – генплан

Ион Чебан принял участие в уникальном для столицы мероприятии – дебатах Urban Battle. Он назвал три документа, которые необходимы для развития столицы: Генеральный план Кишинева, Концепция устойчивого развития и План городской мобильности.

Он заявил: «Я возмущен тем, что наш город развивается без генерального городского плана и без плана благоустройства территорий, потому что пригороды также являются Кишиневом.

Предлагаю в приоритетном порядке, в течение шести месяцев, завершить разработку Концепции устойчивого развития муниципия Кишинев. После сбора всех данных мы приступим к разработке нового Генерального градостроительного плана. Еще одним документом, без которого мы не можем идти дальше, является План устойчивой городской мобильности, который будет разработан в течение двух с половиной лет».

По словам Иона Чебана, именно это должна будет принять во внимание следующая команда архитекторов, которая придет в столичную примэрию. До утверждения столь важных для города документов, по мнению кандидата, необходимо будет провести широкие общественные обсуждения.

Кроме того, Чебан представил свое видение того, каким должен быть новый главный архитектор столицы: «Следующий главный архитектор муниципия Кишинев должен был избран посредством конкурса. У него должно быть стратегическое видение развития города, потому что его функции так же важны, как и функции генерального примара. Главный архитектор разрабатывает стратегии на многие годы вперед, а не только на период исполнения мандата. Я не хочу, чтобы главный архитектор постоянно сидел в кабинете со стопками бумаг для подписания. Я хочу, чтобы главный архитектор задал тон развитию города, а не был вовлечен в классическую бюрократию».

Чтобы город был умным

На одной из пресс-конференций Ион Чебан представил концепцию «Кишинев – умный город для всех». Такую концепцию сегодня использует большинство городов мира, но в Кишиневе в этом плане не было сделано ничего.

Концепция предусматривает, что:

– Для оптимизации движения дорожного транспорта будут использованы современные технологии.

– С помощью специального приложения водители смогут получать информацию о свободных парковочных местах.

– Будет внедрено приложение City Report, с помощью которого люди смогут отправлять в примэрию обращения.

– Программы сферы образования, медицины, социальной области будут в онлайн доступе.

– В муниципальном бюджете будет предусмотрена отдельная глава, предусматривающая расходы на новые технологии.

«Работа примэрии должна быть транспарентной, а коррупция должна быть искоренена. Кроме этого, следует наладить взаимодействие между местными властями и жителями столицы. Потому что город создан для людей, а не наоборот. Мы должны быть как можно ближе к жителям столицы. Я хочу, чтобы примэрия и подконтрольные ей управления находились всего в «одном клике» от жителей столицы. Наши дети предпочтут жить в высокотехнологичных городах, и мы должны сделать так, чтобы они выбрали именно Кишинев!» – подчеркнул Чебан.

Пригороды – это Кишинев

Не обошел в своей программе Ион Чебан и проблемы развития пригородов – составной части муниципия. Он заявил: «Мы считаем, что развитые пригороды представляют современный Кишинев. Наш девиз в этой кампании очень простой «Пригороды – это Кишинев». Кандидат напомнил, что за последние четыре года социалисты совместно с коллегами из Муниципального совета нашли для пригородов рекордную сумму в 391 миллион леев. «И это только начало. Пригороды будут развиваться и далее. Мы все хотим жить в комфортных и достойных условиях, начиная с молодежи и заканчивая людьми в возрасте. И это не прихоть, а нормальное желание. Поэтому мы намерены в три раза увеличить объем денежных средств, выделяемых на развитие пригородов», – отметил он.

В числе приоритетов программы по развитию пригородов столицы:

– комфортный и доступный общественный транспорт, который должен ходить регулярно и охватывать все направления;

– ремонт главных дорог, который должен быть осуществлен в короткое время;

– модернизированная социальная инфраструктура: детские сады, школы, медицинские учреждения, культурные центры. У жителей должен быт доступ к качественным услугам;

– ликвидация незаконных свалок.

И будет всем тепло

Темой другой пресс-конференции была программа теплоизоляции жилых домов. По мнению Чебана, жилищный фонд находится в ужасном состоянии. В Кишиневе много домов, которые были построены 30-40 лет назад, и большинство из них не было капитально отремонтировано и теплоизолировано. В общей сложности в столице насчитывается около 3712 жилых зданий, 1545 из которых находятся в ведении профильных муниципальных предприятий. Большая их часть нуждается в теплоизоляции, из-за отсутствия которой люди мерзнут или вынуждены тратить деньги на дополнительные методы обогрева.

Ион Чебан сообщил, что вместе с экспертами разработал план теплоизоляции жилых зданий: «Мы намерены проделать необходимые работы при финансовой поддержке примэрии, а также при помощи внешнего финансирования. В течение четырех лет планируем термоизолировать 400 жилых домов. Я прекрасно понимаю, что это небольшая цифра, однако это только начало. На выполнение работ необходимы около 200 миллионов леев».

Объездная – не роскошь

Ион Чебан поделился с избирателями планами по строительству объездной дороги. Он отметил, что объездная дорога означает меньше затрат, пробок, шума, загрязнения, нервов. Это не роскошь, а острая необходимость для Кишинева.

По словам кандидата от ПСРМ, объездная дорога станет крупнейшим инфраструктурным проектом, когда-либо реализованным в Кишиневе с момента провозглашения независимости страны:

– Кишинев вырос, и его основные транспортные артерии уже давно не справляются с потоком машин. Город задыхается от интенсивного дорожного движения, оно загрязняет воздух, увеличивает расходы на ведение бизнеса и стоимость продуктов и услуг. Это, в свою очередь, провоцирует недовольство людей и негативно влияет на уровень жизни в столице. Кишиневу необходима объездная дорога. В большинстве мировых столиц есть объездные автомобильные дороги, которые играют важную роль в оптимизации движения. Они оказывают сильное положительное влияние на развитие экономики большого города и на комфорт жизни в нем, поэтому их роль трудно переоценить. Объездная дорога нужна Кишиневу как элемент инфраструктуры, который обусловит экономический рост и социальное развитие города и пригородов.

Ион Чебан сообщил, что проект по строительству объездной дороги разрабатывался совместно с рядом экспертов в области дорожной инфраструктуры. Согласно предложенной концепции, общая длина кишиневской объездной дороги составит 62,6 километра. Она пройдет через 13 пригородных населенных пунктов, что облегчит движение транспорта в столице и создаст новые важные дорожные развязки.

«К сожалению, до сих пор ни у местных, ни у центральных властей не было политической воли и необходимой энергии для внедрения этого проекта, жизненно важного для муниципия. У нас есть видение, есть политическая воля, и мы знаем, где взять средства. Мы ожидаем, что объездная дорога разгрузит город, предоставит экономическим агентам возможность сократить расходы на ведение бизнеса. Более того, она сделает воздух в Кишиневе чище, а жизнь его жителей – комфортнее», – сказал Чебан. Он назвал и ориентировочную стоимость проекта – около 200,2 млн. долларов, и уточнил, что эта сумма поступит как из государственных, так и из внешних фондов от различных партнеров по развитию.

«Существует много учреждений и партнеров как из ЕС, так и из России и других стран, которые могли бы заинтересоваться реализацией такого проекта. Мы хотим привнести в примэрию прежде всего управленческий дух и умение вести переговоры, и сделаем это. Мы определим источники средств для реализации проекта в кратчайшие сроки. Для технико-экономического обоснования, а также для завершения проектирования нам понадобится полтора года. Самый оптимистичный срок реализации проекта – от трех до пяти лет, самый пессимистичный – от пяти до восьми лет. Мы идем в примэрию с очень четким видением развития в каждой области. Я сделаю так, чтобы по каждому проекту, который мы обязались внедрить, был отдел реализации, и этот отдел будет делать все возможное для соблюдения сроков внедрения проекта», – заключил Ион Чебан.

А в статье, опубликованной порталом tribuna.md, Ион Чебан высказал основной принцип, которым собирается руководствоваться в случае избрания: «Примэрия – это не место для политики. Примэрия – это место, где планируют и реализуют. В примэрии должны работать усердно и сосредоточенно. Должны много работать и мало шуметь».

Избиратель – за Чебана

Столь активная избирательная кампания дает свои плоды. Как свидетельствуют результаты свежего опроса, проведенного сообществом WatchDog.MD в сотрудничестве с CBS-AXA, кандидат от ПСРМ получит большинство голосов от граждан на местных выборах 20 октября. За Ионом Чебаном, получившим 25,7% голосов, следуют Андрей Нэстасе с 19% голосов и бывший мэр Дорин Киртоакэ – 5,1%. При этом число избирателей, которые еще не знают Иона Чебана, значительно сократилось. И на выборах в Муниципальный совет Кишинева также победила бы ПСРМ с 27,8%.

Елена Литовцева