Государство должно помогать местным производителям.

На прошедшей неделе председатель парламента РМ Зинаида Гречаный поздравила работников сферы образования и ветеранов педагогического труда с профессиональным праздником – Международным днем учителя, приняла участие в мероприятиях Национального дня вина, провела ряд важных встреч с официальными лицами зарубежных стран и продолжила представление жителям Молдовы кандидатов ПСРМ на предстоящих местных выборах.

Красивая традиция

В минувшие выходные дни Зинаида Гречаный принимала участие в церемонии награждения производителей лучших домашних вин, организованной во время Национального дня вина. «Это очень красивая традиция: продвигать наш местный продукт – вино. С огромной гордостью я каждый раз говорю, что наши вина являются лучшими в мире и заслуживают того, чтобы их продвигать и потреблять, конечно, в меру», – сказала председатель парламента. Зинаида Гречаный поздравила виноделов, победивших в конкурсе на самое лучшее домашнее вино «Золотая бочка», и пожелала им успехов в продолжении традиции производства вин. «Мы гордимся тем, что наши вина продаются даже в Китае. Государство должно помогать местным производителям продвигать вина не только на рынке Молдовы, но и за рубежом. У нас есть производители, которые в любых условиях двигаются вперед и занимаются производством. Искренне поздравляю всех!» – приветствовала присутствующих Зинаида Гречаный. Перед церемонией награждения спикер посетила стенды виноделов, выставленные на Площади Великого национального собрания, и поздравила производителей с Национальным днем вина. Зинаида Гречаный обсудила с ними проблемы, с которыми они сталкиваются. Напомним, что конкурс на лучшее домашнее вино «Золотая бочка» проводится ежегодно с 2002 года Торгово-промышленной палатой Молдовы с целью подчеркнуть традиции производства качественного домашнего вина. В конкурсе приняли участие производители из большинства районов Республики Молдова.

Плодотворное сотрудничество

В минувшую пятницу председатель парламента РМ встретилась с Чрезвычайным и Полномочным Послом США в Республике Молдова Дереком Дж. Хоганом, а также с директором Миссии Агентства США по международному развитию (USAID) в Молдове Скоттом Хокландером. Зинаида Гречаный поздравила Скотта Хокландера с недавним назначением на должность директора Миссии USAID в Молдове и выразила убежденность в том, что плодотворное взаимодействие, сложившееся на протяжении многих лет между нашей страной и этим международным институтом, будет продолжено. Скотт Хокландер отметил, что одной из его задач на этой должности будет определение новых возможностей для укрепления торгово-экономических отношений с Республикой Молдова и привлечения качественных инвестиций в нашу страну.

В ходе встречи Зинаида Гречаный и Дерек Дж. Хоган обменялись мнениями об эволюции политической ситуации в Республике Молдова после создания парламентского большинства, рассмотрели вопросы, касающиеся последовательных и решительных действий парламентского большинства по реформированию прокуратуры и системы правосудия, борьбы с коррупцией, как фундаментальных предпосылок для развития страны. Посол США отметил достижения властей в этом направлении и призвал к продолжению этих важных действий для народа Республики Молдова. Во время беседы была отмечена также активная внешняя повестка дня парламента РМ, которая способствует улучшению отношений нашей страны с внешними партнерами, укреплению ее международных позиций. Еще одной темой обсуждения стала предвыборная кампания всеобщих местных выборов, которые состоятся 20 октября. Зинаида Гречаный подчеркнула важность проведения свободных и справедливых выборов, способных принести изменения на благо граждан. В заключение председатель парламента отметила важность последовательной помощи, оказываемой США Республике Молдова в различных областях, призванной содействовать укреплению демократических институтов, социально-экономическому развитию и повышению уровня жизни граждан.

Взаимное доверие

В тот же день Зинаида Гречаный встретилась с государственным секретарем Совета безопасности Республики Беларусь Станиславом Засем и Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике Молдова Сергеем Чичуком. В ходе встречи стороны отметили конструктивный характер диалога между Молдовой и Беларусью как на государственном уровне, так и между регионами, экономическими агентами, простыми гражданами. В то же время была подчеркнута необходимость расширения торгово-экономического сотрудничества. «Отношения между нашими странами и нашими народами основаны на давних традициях сотрудничества и дружбы, которые мы должны развивать дальше», – сказала председатель парламента. В ходе встречи были также рассмотрены вопросы региональной безопасности. Станислав Зась приветствовал продвижение властями Молдовы сбалансированной внешней политики, основанной на взаимном доверии со всеми государствами, способными поддержать и укрепить безопасность в регионе и на европейском континенте.

Важнейшая профессия

В субботу председатель Партии социалистов РМ поздравила работников сферы образования и ветеранов педагогического труда с профессиональным праздником –Международным днем учителя. «Сегодня у нас есть прекрасная возможность сказать, как высоко мы ценим вашу неутомимую самоотверженную деятельность, и поблагодарить вас за то, что помогали нам и помогаете новым поколениям не только получать знания, но и адаптироваться в быстро изменяющемся мире. Ваша деятельность выходит за рамки исключительно образования – зачастую вам приходится быть не только педагогами, менеджерами и социальными работниками, но иногда даже принимать на себя роль родителей или бабушек-дедушек. Вы заслуживаете нашего глубокого уважения и восхищения, учитывая, что в непростых условиях вам удается вносить неоценимый вклад в воспитание молодого поколения. Мы рады видеть, что в мире, основанном на знаниях, ваша профессия становится одной из важнейших. Преподаватель, педагог вновь обретают доверие и уважение, а ответственность политиков заключается в том, чтобы поощрять этот процесс и создавать необходимые условия для Вашей деятельности. Вместе мы решим задачи на будущее, обеспечивая достойную жизнь и хорошие условия для деятельности педагогов, преподавателей и всех работников отрасли», – отметила в поздравительном послании Зинаида Гречаный.

А накануне праздника спикер парламента вручила Дипломы парламента Республики Молдова 1-й степени преподавателям доуниверситетских и университетских учебных заведений страны – за успешную преподавательскую деятельность, самоотверженность и ценный вклад в развитие образования. Зинаида Гречаный поздравила педагогов с достигнутыми результатами и пожелала им крепкого здоровья и хороших учеников.

Очищение власти

В минувшие выходные дни председатель ПСРМ посетила ряд районов Молдовы. Так в воскресенье Зинаида Гречаный встретилась с жителями города Бессарабка и Бессарабского района и представила им кандидата Партии социалистов на пост примара Бессарабки Петра Пушкаря и его команду кандидатов в примары и местные советники населенных пунктов и всего Бессарабского района. Во время встречи Зинаида Гречаный рассказала о ситуации в нашей стране, о деятельности парламентского большинства, ответила на вопросы собравшихся в зале Дома культуры жителей Бессарабки.

«Мы понимаем, что ситуация достаточно сложная, однако первые шаги уже сделаны по очищению власти и реализации необходимых реформ. Для достижения положительных результатов нам необходимо объединить свои усилия. Вместе мы победим!» – заверила жителей района Зинаида Гречаный.

Выбор кандидатов

В субботний день председатель Партии социалистов РМ встретилась с жителями города Сынджерей и Сынджерейского района. Во время встречи Зинаида Гречаный представила кандидата Партии социалистов на пост примара Сынджерей – Татьяну Лука и ее команду кандидатов в примары и местные советники населенных пунктов и всего Сынджерейского района. Во время встречи Зинаида Гречаный рассказала о ситуации в стране, о важнейших задачах, которые стоят сегодня перед Партией социалистов. Председатель ПСРМ отметила, насколько важным будет участие граждан во всеобщих местных выборах 20 октября. «Выборы заставляют нас ответить на вопрос: чего мы хотим от власти и готовы ли мы к тому, чтобы жить лучше? Мы должны осознано подходить к выбору кандидатов, ведь от их деятельности зависит качество нашей жизни в ближайшие четыре года. За кандидатами ПСРМ стоит вся Партия социалистов, которая поддержит в трудную минуту. Мы вместе, поэтому у нас все получится!» – сказала Зинаида Гречаный.

Порядок в стране

Еще одна встреча у Зинаиды Гречаный состоялась в субботу с жителями города Флорешты и Флорештского района. В откровенной беседе о политической и экономической ситуации в стране и в районе, о проблемах, с которыми сталкиваются жители Флорешт, председатель ПСРМ подчеркнула, что у всех проблем есть решение. У Партии социалистов есть программа развития как для всей страны, так и для каждого населенного пункта, есть и профессионалы, которые могут реализовать эту программу. Зинаида Гречаный представила кандидата Партии социалистов на пост примара Флорешт Юрие Гангана и его команду кандидатов в примары и местные советники населенных пунктов Флорештского района. «Вместе мы сможем навести порядок в нашей стране: в каждом районе, в каждом селе. Работы предстоит еще много, но мы справимся», – сказала председатель ПСРМ.

Программа социалистов

На прошедшей неделе председатель Партии социалистов РМ встретилась с жителями города Унгены и Унгенского района. Зинаида Гречаный представила кандидата Партии социалистов на должность примара города Унгены Геннадия Митрюка, а также его команду кандидатов в примары населенных пунктов и кандидатов в местные советники Унгенского района. Зинаида Гречаный говорила о том, что недостаточно просто участвовать в выборах и даже недостаточно просто победить. Необходимо приложить максимум усилий для того, чтобы реализовать программу преобразований в районе для того, чтобы люди стали жить лучше и начали связывать свое будущее и будущее своих детей со своей страной. «И у нас – социалистов – есть такая программа. У нас есть команда. У нас есть знания, опыт и желание работать. От нас, от наших общих усилий зависит наше общее будущее», – сказала Зинаида Гречаный.