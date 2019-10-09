В Одесской области нашли множество «пророссийских боевиков».

Недавно в польском издании Defence 24 появился показательный материал под названием «Юг Одесской области: мягкое подбрюшье Украины». Интересен он тем, в каком преломлении некоторые политические аналитики в Европе видят роль Республики Молдова в регионе, а также их отношение к коалиции, пришедшей к власти в начале минувшего лета.

В Варшаве предполагают: в ближайшее время Киев еще больше ужесточит пограничный контроль на границе с Приднестровьем. Таким образом, будет затруднительно, а то и просто невозможно, полноценно снабжать всем необходимым Оперативную группу российских войск в Приднестровье. В таком случае, по мнению издания, Кремль может организовать с левобережья Днестра… вторжение в Одесскую область. Далее фантазии журналистов рисуют такую картину: будут захвачены города Измаил и Вилково. «Территорией, которая подвергается наибольшему риску, окажется Болградский район. На это указывают высокий процент представителей русского и болгарского меньшинств в составе населения, близость к автономному территориальному образованию Гагаузия, а также присутствие пророссийских настроений, о которых можно судить по избирательным предпочтениям местных жителей», – пишет издание.

В публикации подробно перечисляются села, где большинство голосов в Верховную раду были отданы за партии, выступавшие за снижение накала в отношениях с Россией. Делается намек: желательно бы все эти населенные пункты зачистить, дабы они не объявили о создании Буджакской республики. Страшилку о возможности такого развития событий некоторые киевские журналисты эксплуатируют последние лет пять. Польское издание выражает надежду: помочь Украине может то, что в «Молдове верх могут взять прозападные силы». В противном случае через подконтрольную ей территорию Россия «будет снабжать боевиков» в Одесской области. В результате Москва захватит дельту Дуная. О такой опасности уже лет пятнадцать не устает рассуждать и бывший румынский президент Траян Бэсеску.

В целом же материал в Defence 24 полон старых штампов и предположений, которые так и не реализовались. При любом раскладе Кишиневу отводится роль беззащитного стороннего наблюдателя, который не понимает счастья пребывания в рядах НАТО. С теми же основаниями какое-либо из молдавских изданий могло написать о периодических выступлениях радикальных польских политиков, рассуждающих о «Польска от можа до можа» (от Балтийского до Черного). Предположительно в это новообразование должна бы войти и Республика Молдова. И уже с элементами жанра хоррор можно было расписать, как 18-я Железная механизированная дивизия имени генерала Тадеуша Бука через несколько лет сходу захватывает Кишинев. К счастью, подобные бредни – лишь плод больных иллюзий.

Виктор Лазар