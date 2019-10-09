Пока прокуратура под Плахотнюка копает, он в Майами загорает.

Четыре месяца потребовалось Антикоррупционной прокуратуре (АП) лишь для того, чтобы вызвать на допрос скрывшегося за границей бывшего председателя Демократической партии Влада Плахотнюка.

Так как прокуроры не в курсе, где в данный момент находится беглец, они пригласили его на беседу не совсем обычным для нашей страны способом, обратились посредством социальных сетей. Плахотнюку предписывалось 9 октября к десяти утра явиться к прокурору Александру Черней. Кстати, в АП он работает с 2014 года, когда олигарх активно расставлял на значимые должности своих людей.

Если беглый политик не появится в прокуратуре вовремя, его грозятся доставить на допрос силой, да еще и (о ужас!) оштрафовать. Где сегодня находится Плахотнюк, властям доподлинно неизвестно, бывшие однопартийцы предводителя демократов утверждают, что давно с ним даже по телефону не разговаривали. По неподтвержденным сведениям, олигарх проживает с семьей в США, городе Майами, по другим – в Великобритании, в Лондоне.

Пока же в Кишиневе активизировались адвокаты Плахотнюка, его интересы на родине представляет Олег Ефрим, с 2011 по 2015 пребывавший в должности министра юстиции. В среду он встретился с представителями Антикоррупционной прокуратуры. Получается такой междусобойчик людей, по крайней мере косвенно обязанных олигарху. Следовательно, до суда дело дойдет очень нескоро, если вообще дойдет.

Летом этого года посол США в Молдове Дерек Хоган, выступая на одном из телеканалов, заявил: «Если правительство США получит запрос об экстрадиции (Плахотнюка, ред.), тогда этот запрос будет проанализирован по существу дела. Между нами не было никакого соглашения. Если в результате анализа придут к выводу, что человека необходимо экстрадировать, это произойдет». То есть изначально мяч был на нашей стороне, только удар по нему затянулся на неопределенное время.

Евгений Гольша