Народные избранники после двух месяцев расследования решили, что аэропорт был сдан в концессию незаконно.

На минувшей неделе депутаты парламента ознакомились с результатами работы специальной комиссии, расследовавшей обстоятельства передачи в концессию Кишиневского международного аэропорта. Зачитал доклад коллегам член фракции Партии «Платформа “Достоинство и правда”» Игорь Мунтян.

Доклад вызывает двойственное впечатление. С одной стороны, все вроде правильно, с другой – мало конкретики, преступление вроде и было, а сажать некого. «Постановления правительства, которые послужили основой для концессии, были приняты с нарушениями действующих законов, поэтому могут считаться недействительными, что должны констатировать судебные органы Молдовы», – говорится в докладе. По словам Игоря Мунтяну, только за прошлый год государство из-за сдачи в концессию аэропорта потеряло около 26 миллионов евро. Народные избранники дали свое добро на то, чтобы правительство потребовало в суде аннулирования соглашения с управляющей компанией ООО «Avia Invest» SRL и ареста всего ее имущества. Ранее в парламенте был лишен депутатской неприкосновенности член фракции ШОР, бывший управляющий Avia Invest, Петр Жардан. Похоже, его хотят сделать стрелочником и все грехи теневых комбинаторов и их высокопоставленных чиновников-покровителей взвалить на мелких сошек вроде него. Но он, как минимум, двадцатый в списке тех, кто проталкивал идею концессии аэропорта и что-то от этого получил. Публичным инициатором передачи объекта в управление частной структуре был на тот момент министр экономики, вице-премьер от Демократической партии Валериу Лазэр. Несколько лет подряд он чуть ли не каждое свое выступление заканчивал словами о необходимости отдать аэропорт в концессию. Хотя вряд ли идея принадлежала ему. Условия концессии разрабатывали при правительстве Владимира Филата, а окончательно их утвердил кабинет министров Юрия Лянкэ. Вне зависимости от вовлеченности в процесс, они персонально и должны ответить за совершенные действия. Оппозиция еще в 2013 году заявляла о незаконности действий правительства и обратилась с запросом в Конституционный суд. Однако председатель КС Александр Тэнасе в свойственной ему манере тут же выкрутился, заявив, что вопрос вне компетенции КС. К нему сейчас тоже должны возникнуть вопросы.

Десятки изданий в то время писали, что концессия аэропорта – чистой воды мошенничество. Бывший премьер-министр Ион Стурза, выступая на телевидении, объяснял, что передача госсобственности, приносящей немалую прибыль, в управление кому-то со стороны – первостатейная глупость. Но жажда легкой наживы затмила глаза политикам и чиновникам, а потому они должны за это, пусть даже через семь лет, ответить по всей строгости закона. Очень хочется верить, что час расплаты не за горами.

Александр Боц