Кандидат на пост главы муниципия Кишинев от Партии социалистов ежедневно встречается с сотнями жителей столицы.

И это не просто предвыборная агитация. Каждый раз, когда Чебан выступает перед избирателями, он заставляет верить, что все обещанное непременно будет выполнено. Его словам можно верить, потому что за последние годы команда социалистов, даже будучи в оппозиции, уже многое сделала для блага кишиневцев.

Концепция обустройства парковок

Кандидат на пост генерального примара муниципия Кишинев Ион Чебан представил свое и командное видение решения проблемы парковок в столице. Кандидат рассказал, что совместно с экспертами в данной области они разработали концепцию обустройства порядка 4000 новых парковочных мест ежегодно. Кандидат представил проект будущих парковок в муниципии Кишинев. «Проблема недостаточного количества парковок в Кишиневе очень серьезна и становится острее с каждым годом. Только за последний год количество автомобилей в Кишиневе ежедневно увеличивалось на 30 единиц! За последние пять лет было зарегистрировано около 50 тысяч автомобилей, и сейчас их количество превышает 215 тысяч единиц. И эта цифра постоянно растет! Город не был предусмотрен для такого количества транспорта. Игнорирование проблемы парковок привело к тому, что в городе, где более 200 тысяч машин, парковочных мест – менее 20 тысяч. На месте многих парковок были возведены жилые дома, а некоторые были просто ликвидированы», – посетовал Ион Чебан.

Он рассказал, что сегодня в столице 114 платных парковок на 12 886 мест и несколько тысяч парковочных мест на улицах и во дворах домов, но этого недостаточно для столицы. Нехватка парковок, по мнению кандидата в примары, препятствует развитию муниципия. Ион Чебан также заявил, что не существует даже реестра парковок.

«Проблема будет усугубляться, потому что, по некоторым оценкам, в 2019 году число транспортных единиц, передвигающихся по Молдове, превысит миллион. И большинство из них будет находиться в Кишиневе. Вместе со специалистами мы разработали план расположения и обустройства парковочных мест в столице. Мы предлагаем в течение максимум полугода разработать реестр парковок, а со следующего года начать обустройство порядка 4 тысяч парковочных мест ежегодно», – сказал Ион Чебан.

Кандидат на должность генерального примара муниципия Кишинев объявил, что на внедрение этого проекта ежегодно будет выделяться 40 миллионов леев – как из муниципального бюджета, так и из внешних фондов.

«Работа должна вестись в нескольких направлениях. Первое – это строительство многоэтажных парковок на основе публично-частного партнерства. Второе – обустройство парковочных мест внутри жилых кварталов и на главных улицах города – они должны быть в ведении муниципального предприятия. Учреждение такого предприятия – это идея нашей команды. Есть острая необходимость в строительстве парковок как на въездах в город, так и внутри кварталов, и на главных улицах», – добавил Ион Чебан.

Реабилитация подземных переходов

В понедельник Ион Чебан представил проект восстановления подземных переходов в столице. Он заявил, что его программа управления Кишиневом на 2019-2023 годы предусматривает полную реабилитацию всех переходов. На прошедшей пресс-конференции Ион Чебан представил видео, в котором показал, как будут выглядеть подземные переходы Кишинева после их восстановления.

«В Кишиневе насчитывается 20 подземных переходов, и почти все они сегодня, к сожалению, находятся в катастрофическом состоянии. А ведь они призваны обеспечивать безопасный переход дороги в зонах с повышенным трафиком! Очень часто люди в Кишиневе переходят дорогу поверху именно потому, что подземные переходы разрушены. Им приходится выбирать между риском для жизни и спуском в жуткую «подземку». Все мы хорошо знаем состояние столичных подземных переходов: ступеньки разрушены, падает плитка, запах отвратительный. Во многих переходах не работает даже освещение. Их состояние наглядно иллюстрирует отсутствие грамотного управления столицей, которое мы наблюдали на протяжении последних лет», – сказал Ион Чебан. Кандидат на должность примара планирует восстановление пяти подземных переходов ежегодно, чтобы к завершению 4-летнего мандата примара все столичные «подземки» были приведены в надлежащий вид. Он уточнил, что на реализацию этого проекта необходимо выделять по 25 млн леев в год.

«Мы изыщем средства как из бюджета муниципия, так и извне. Подземные переходы должны быть удобными абсолютно для всех жителей и гостей столицы, в том числе для людей с ограниченными возможностями, горожан с детьми в колясках, пожилых людей», – сказал Ион Чебан. Кандидат добавил, что хочет превратить Кишинев в город, удобный для всех. «Многие говорили о том, что Кишинев должен стать европейской столицей, но все ограничивалось лишь разговорами. Я действительно хочу превратить Кишинев в европейскую столицу. Мы знаем, как найти средства в муниципальном бюджете, знаем, как привлечь иностранные инвестиции для проектов и обеспечить реализацию этих проектов в установленные сроки», – заключил Ион Чебан.

Сделаем Кишинев чище

На встрече с коллективом муниципального предприятия Autosalubritate Ион Чебан заявил, что команда Autosalubritate – это люди, труд которых невозможно переоценить. «Примары постоянно игнорировали проблему сбора и переработки отходов и обращались к этой теме только тогда, когда наступали кризисы. Вместе мы сделаем Кишинев чище. У Кишинева есть серьезные проблемы, и для их решения нужны серьезные люди», – написал на своей странице в социальной сети Ион Чебан, призвав жителей Кишинева поверить в его способность управлять городом.

Пригороды будут привлекательными для молодежи

В минувшие выходные кандидат на пост генерального примара Кишинева побывал в нескольких населенных пунктах муниципия. Во время встреч он отметил, что за четыре года по инициативе команды ПСРМ и советников из других фракций Муниципального совета Кишинева была выделена из муниципального бюджета рекордная сумма – более 391 млн леев – на реализацию проектов в пригородах. Ион Чебан возмутился тем, что во многих случаях деньги не доходят до места назначения. «Пригороды должны стать жилыми привлекательными зонами, особенно для молодежи. Поэтому мы должны изменить назначение земельных участков с сельскохозяйственных на строительные. Нам необходимо развивать социально-экономическую инфраструктуру, создавать все необходимые условия для жизни. В следующие 4 года я и моя команда утроим средства на пригороды. Во всех населенных пунктах муниципия будет чисто, благоустроено и красиво. Мы все вместе – это Кишинев!» – сказал Ион Чебан.

Мы должны действовать

В Кишиневе, несмотря на то, что он является столицей, считает Ион Чебан, есть острый дефицит возможностей для молодежи. Дефицит возможностей для изучения современных специальностей и получения дипломов, признанных за пределами Молдовы. Еще больший дефицит возможностей профессионального роста. Практически отсутствуют возможности участия в создании современных продуктов и решений – «решений завтрашнего дня». Между тем все больше и больше наших молодых людей ищут такие возможности, и эти поиски заставляют их покидать Молдову.

«Наша молодёжь талантлива. Они мечтают работать в Amazon и Google, Huawei и Alibaba, Tesla и Continental. Они хотят интегрироваться в корпоративных культурах таких компаний как Facebook и Яндекс. Можно назвать десятки имён известных компаний, которые привлекают нашу молодёжь зарплатой, условиями труда и возможностями личностного роста. И эти компании могут работать, разрабатывать и производить в Кишиневе. У нас есть всё для этого. У нас есть земля. У нас есть здания. У нас есть инфраструктура – пусть и несовершенная, но вполне пригодная для их деятельности. Нам просто не надо ждать, пока они сами постучатся в нашу дверь. Перед ними достаточно открытых дверей. Необходимо разработать привлекательные деловые предложения и постучаться к ним. Необходимо быть в состоянии убедить их, что их бизнес будет хорошо развиваться в Кишиневе, и что здесь они найдут лучшие условия для деятельности. Что в Кишиневе они найдут талантливую молодежь и зрелую власть. У нас нет времени ждать. Мы должны действовать, и действовать быстро!» – уверен Чебан.