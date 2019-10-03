Председатель ПСРМ обратилась к жителям страны за доверием.

На прошедшей неделе председатель Партии социалистов Республики Молдова Зинаида Гречаный побывала на севере Молдовы, посетив города Бельцы, Дондюшаны, Окница и Сорока, встретившись с их жителями.

«Очень теплые и искренние встречи. Поговорили о многом, обсудили политическую и экономическую ситуацию в стране и особенно в населенных пунктах Дондюшанского, Окницкого и Сорокского районов», – рассказала Зинаида Гречаный.

В Дондюшанах председатель ПСРМ представила кандидата на пост примара Дондюшан Иона Злого и его команду кандидатов в советники населенных пунктов и всего Дондюшанского района, в Окнице – кандидата на пост примара Окницы Виктора Артаманюка, примаров городов Отачь и Фрунзе, а также команду кандидатов в советники населенных пунктов и всего Окницкого района, в Сороках – кандидата ПСРМ на должность примара Сорок Лилию Пилипецки и команду кандидатов в советники населенных пунктов всего Сорокского района.

На встрече с избирателями муниципия Бельцы Зинаида Гречаный представила кандидата от Партии социалистов на должность примара муниципия Александра Нестеровского и двух кандидатов в примары сел Елизавета и Садовое – Александру Тудора и Сергея Бузурного, а также команду кандидатов в местные советники.

Председателя ПСРМ встретили в Бельцах очень тепло – всех желающих пообщаться с Зинаидой Гречаный с трудом вместил зал Театра имени Василе Александри. Бельчане с интересом выслушали информацию о кандидатах Партии социалистов, об их предвыборной платформе. Председатель парламента отметила, что за каждым кандидатом партии стоит вся команда, а программы разрабатывались партией отдельно для каждого населенного пункта, в том числе для Бельц и для сел, которые входят в состав муниципия.

«Нам не безразлична судьба Бельцкого муниципия. У нас есть команда, есть программа, у нас есть знания – мы готовы развивать северную столицу. Сегодня мы обращаемся к Вам за доверием, потому что только вместе мы сможем справиться со всеми проблемами», – сказала Зинаида Гречаный. Во встрече с жителями муниципия приняли участие депутаты парламента РМ Богдан Цырдя и Владимир Головатюк.