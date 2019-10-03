Человек-легенда – это про Бориса Мариана.

Журналист и писатель с более чем полувековым стажем, успевший побыть и диссидентом, и политза­ключенным, и рядовым корреспон­дентом, и главным редактором, поэт, прозаик, переводчик, обще­ственный деятель. У него острый язык, зоркий взгляд, отличное чув­ство юмора и редкая способность до конца отстаивать собственные взгляды. Все это – Борис Тихонович Мариан, хорошо известный и кол­легам-журналистам, и широкому кругу читателей.

Он родился в Приднестровье, учиться уе­хал в Киевский университет, на факультет жур­налистики. Четверокурсником был арестован и осужден на пять лет лишения свободы по обви­нению в антисоветской агитации и пропаганде, изготовлении антисоветской литературы. Если конкретнее – за публичную поддержку Венгер­ской революции 1956 года и разработку «Про­граммы-минимум» по перестройке советской политической системы и экономики.

Свыше 50 лет проработал Борис Тихоно­вич в республиканской печати. В его послужном списке – должности главного редактора в прави­тельственной газете «Независимая Молдова», популярного иллюстрированного журнала «Мол­дова», генерального директора государственно­го Информационного агентства «Молдпресс».

На счету Бориса Мариана, который на­чинал как переводчик на русский язык поэзии румынских классиков и выдающихся совре­менных молдавских поэтов – Андрея Лупана, Павла Боцу, Виталия Тулника, Петру Кэраре, Анатола Чокану и других. В его творческом багаже двенадцать стихотворных сборников на русском, молдавском и венгерском языках, несколько книг документальной прозы на мол­давском (румынском) и четыре детских книжки на обоих языках. В 2011 году одновременно в Кишиневе и Киеве, под одной обложкой издана историко-романтическая поэма «Сказ о Белом аисте» на русском, молдавском и украинском языках. В нынешнем году поэма переиздана. Печатался также в России, Румынии, Украине, Турции, Венгрии.

Начиная с 1989 года, Борис Тихонович активно участвовал в политической жизни страны, ратуя за независимость и целостность Молдовы и отстаивая идею самобытности мол­давского народа, его право на государствен­ность. Более двенадцати лет возглавлял Мол­давский филиал Международной организации Платформа «Диалог Евразия».

Отмечен высшей наградой Молдовы – Орде­ном Республики и венгерским «Орденом венгер­ской революции 1956 года». Кавалер юбилейной Пушкинской медали, лауреат Национальной пре­мии Молдовы в области публицистики.

Только что Борис Тихонович Мариан отметил весьма знаменательную дату – 85-летие со дня рождения. Сам себя он называет «аксакалом» и, несмотря на почтенный возраст, на лаврах по­чивать не собирается. Он находится в прекрас­ной творческой форме и продолжает работать. В 2017 году вышел его очередной поэтический сборник «Один на льдине», а сейчас мастер го­товит к изданию книгу мемуаров «Штрафная зона (воспоминания блатного студента)».

Редакция «МК» в Молдове давно дру­жит с Борисом Тихоновичем. Мы любим и уважаем его, берем с него пример. От души поздравляем юбиляра, желаем ему креп­кого здоровья, душевной бодрости и новых творческих побед!