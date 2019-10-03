Многая лета Аксакалу!
Человек-легенда – это про Бориса Мариана.
Журналист и писатель с более чем полувековым стажем, успевший побыть и диссидентом, и политзаключенным, и рядовым корреспондентом, и главным редактором, поэт, прозаик, переводчик, общественный деятель. У него острый язык, зоркий взгляд, отличное чувство юмора и редкая способность до конца отстаивать собственные взгляды. Все это – Борис Тихонович Мариан, хорошо известный и коллегам-журналистам, и широкому кругу читателей.
Он родился в Приднестровье, учиться уехал в Киевский университет, на факультет журналистики. Четверокурсником был арестован и осужден на пять лет лишения свободы по обвинению в антисоветской агитации и пропаганде, изготовлении антисоветской литературы. Если конкретнее – за публичную поддержку Венгерской революции 1956 года и разработку «Программы-минимум» по перестройке советской политической системы и экономики.
Свыше 50 лет проработал Борис Тихонович в республиканской печати. В его послужном списке – должности главного редактора в правительственной газете «Независимая Молдова», популярного иллюстрированного журнала «Молдова», генерального директора государственного Информационного агентства «Молдпресс».
На счету Бориса Мариана, который начинал как переводчик на русский язык поэзии румынских классиков и выдающихся современных молдавских поэтов – Андрея Лупана, Павла Боцу, Виталия Тулника, Петру Кэраре, Анатола Чокану и других. В его творческом багаже двенадцать стихотворных сборников на русском, молдавском и венгерском языках, несколько книг документальной прозы на молдавском (румынском) и четыре детских книжки на обоих языках. В 2011 году одновременно в Кишиневе и Киеве, под одной обложкой издана историко-романтическая поэма «Сказ о Белом аисте» на русском, молдавском и украинском языках. В нынешнем году поэма переиздана. Печатался также в России, Румынии, Украине, Турции, Венгрии.
Начиная с 1989 года, Борис Тихонович активно участвовал в политической жизни страны, ратуя за независимость и целостность Молдовы и отстаивая идею самобытности молдавского народа, его право на государственность. Более двенадцати лет возглавлял Молдавский филиал Международной организации Платформа «Диалог Евразия».
Отмечен высшей наградой Молдовы – Орденом Республики и венгерским «Орденом венгерской революции 1956 года». Кавалер юбилейной Пушкинской медали, лауреат Национальной премии Молдовы в области публицистики.
Только что Борис Тихонович Мариан отметил весьма знаменательную дату – 85-летие со дня рождения. Сам себя он называет «аксакалом» и, несмотря на почтенный возраст, на лаврах почивать не собирается. Он находится в прекрасной творческой форме и продолжает работать. В 2017 году вышел его очередной поэтический сборник «Один на льдине», а сейчас мастер готовит к изданию книгу мемуаров «Штрафная зона (воспоминания блатного студента)».
Редакция «МК» в Молдове давно дружит с Борисом Тихоновичем. Мы любим и уважаем его, берем с него пример. От души поздравляем юбиляра, желаем ему крепкого здоровья, душевной бодрости и новых творческих побед!