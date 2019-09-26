Игорь Додон считает, что идет полноценная перезагрузка отношений между Молдовой и Россией.

На прошедшей неделе президент РМ Игорь Додон совместно с председателем парламента РМ Зинаидой Гречаный и вице-премьером РФ, специальным представителем президента России по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой Дмитрием Козаком принял участие в пленарном заседании Молдавско-российского экономического форума, который проходил в Кишиневе. Игорь Додон приветствовал представителей российского руководства, крупного бизнеса и регионов РФ в нашей стране.

Пример для других стран

Президент РМ отметил в выступлении, что сейчас идет полноценная перезагрузка отношений между Молдовой и Россией, восстанавливается диалог на уровне правительств и парламентов. Игорь Додон добавил, что текущую политику поддерживает подавляющее большинство населения Молдовы. Кроме того, глава государства уточнил, что наши граждане выступают за проведение взвешенной внешней политики и прагматичные отношения со всеми зарубежными партнёрами. «При этом Молдова может быть активным участником проекта Большой Европы от Лиссабона до Владивостока и стать примером для других стран», – заявил президент РМ.

Глава государства поблагодарил российских гостей за интерес к Республике Молдова и желание оказать содействие развитию экономики нашей страны. Кроме того, он отметил высокий уровень организации мероприятия и добавил, что нынешний Форум собрал около тысячи представителей деловых кругов Молдовы и России, что намного больше прошлогоднего количества. «Приветствовал решения, принятые ранее на заседании Молдо-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Считаю это событие значительным шагом вперёд в процессе полного восстановления стратегических отношений между нашими странами. В то же время наша первостепенная задача – вернуть объём двусторонней торговли с Россией на уровень до 2014 года. С этой целью необходимо провести большую техническую работу для приведения нашей продукции к существующим стандартам», – отметил президент.

На долгосрочной основе

Во время проведения Молдавско-российского экономического форума президент Молдовы провел встречу с вице-премьером правительства России Дмитрием Козаком. Официальные лица обсудили результаты заседания Молдо-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. За несколько месяцев правительству Молдовы и России удалось рассмотреть большое количество вопросов, многие из которых нашли своё отражение в Протоколе заседания межправкомиссии. «Крайне важно, чтобы достигнутые договорённости были в дальнейшем реализованы в практической плоскости, чтобы наши страны могли перейти к обсуждению долгосрочных программ торгово-экономического сотрудничества», – уточнил глава государства.

В заключение встречи официальные лица дали общую высокую оценку динамике двусторонних молдавско-российских отношений. Президент отметил, что проводимые в рамках молдавско-российского партнерства мероприятия позволяют надеяться на укрепление взаимосвязей и сотрудничества между Республикой Молдова и Российской Федерацией на долгосрочной основе.

Инвестиционная привлекательность Молдовы

Игорь Додон встретился также с и.о. вице-премьера Республики Башкортостан, сопредседателем российской Общественной организации «Деловая Россия» Андреем Назаровым и специальным представителем президента Российской Федерации по защите прав предпринимателей Борисом Титовым, участвовавшими в работе Молдавско-российского экономического форума. Глава государства высоко оценил сотрудничество, сложившееся с российскими партнёрами в последние годы в торгово-экономической сфере.

В частности, президент РМ напомнил, что благодаря отмене Россией пошлин на импорт нескольких категорий молдавских товаров объём их поставок в РФ за первые шесть месяцев 2019 года увеличился на 30-40%. Игорь Додон выразил удовлетворение интересом российских деловых кругов к ведению бизнеса в нашей стране и готовностью инвестировать в экономику Молдовы. Глава государства заверил собеседников в том, что власти Молдовы приложат все усилия для создания привлекательных условий для всех инвесторов, которые приходят в нашу страну, в том числе из России. В этом же контексте официальные лица обсудили реализацию ряда совместных проектов. Кроме того, глава государства подчеркнул, что наша сторона заинтересована в использовании опыта России по созданию института «бизнес-омбудсмена». Стороны пришли к единому мнению о том, что Второй молдавско-российский экономический форум является эффективной платформой для повышения инвестиционной привлекательности Республики Молдова и установления долгосрочных партнёрских отношений в сфере бизнеса и инвестиций с Российской Федерацией.

Модель восстановления страны

Президент РМ встретился с немецким политологом Александром Раром, одним из лучших европейских специалистов в области политики стран постсоветского пространства. Глава государства приветствовал высокого гостя и поблагодарил его за принятие приглашения участвовать в Молдавско-российском экономическом форуме – очень важном для наших деловых кругов событии. Стороны обменялись мнениями о ситуации в стране и регионе, обсудили также широкий внутренний и внешний консенсус между Россией, США и ЕС в отношении Молдовы – пример, который может стать моделью восстановления страны при совместной поддержке всех глобальных игроков. Игорь Додон подчеркнул, что администрация президента вместе с парламентом и правительством прилагает все усилия, необходимые для восстановления прагматичных отношений с партнерами по развитию и проведения взвешенной внешней политики, которая представляет собой уникальный шанс на устойчивое развитие Республики Молдова.

Сотрудничество Брянска и Гагаузии

Игорь Додон встретился с заместителем губернатора Брянской области Геннадием Лемешевым, посетившим Молдову для участия в экономическом форуме. Стороны обменялись мнениями о сотрудничестве в ряде отраслей между регионами Республики Молдова и Российской Федерации. Официальные лица дали высокую оценку 10-летнему сотрудничеству между Брянской областью и Гагаузской автономией и согласились с необходимостью укрепления сотрудничества в таких отраслях как агропромышленный комплекс, образование, туризм, спорт и т.д. В связи с этим стороны отметили значительный потенциал, который необходимо реализовать. Собеседники пришли к единому мнению о том, что Форум в Кишиневе открывает широкие возможности для расширения, укрепления и углубления стратегического партнерства между Республикой Молдова и Российской Федерацией на уровне деловых кругов и регионов.

«Перезагрузка» отношений с РФ

Еще одна рабочая встреча у президента РМ состоялась с губернатором Омской области Александром Бурковым, прибывшим в Кишинев для участия в Молдавско-российском экономическом форуме. Глава государства приветствовал почетного гостя на молдавской земле, выразив удовлетворение большим интересом со стороны руководителей российских регионов к Форуму и в целом к расширению сотрудничества с молдавскими партнерами. Александр Бурков отметил рост товарооборота между Омской областью и Республикой Молдова, добавив, что экономические агенты из его региона проявляют интерес к углублению сотрудничества. В частности, в ходе диалога было подчеркнуто, что омские партнеры готовы поставлять оборудование для переработки аграрной продукции, а взамен хотят увеличить импорт молдавских фруктов, овощей и вина. Кроме того, Игорь Додон уточнил, что Омская область готова оказать нашей стране содействие в гуманитарной, культурной, образовательной и научно-технической сферах.

Президент также отметил, что Молдова проходит важный этап восстановления государственных демократических институтов и «перезагрузки» стратегических отношений с Российской Федерацией, которые предусматривают, помимо прочего, укрепление торгово-экономических и гуманитарных связей с российскими регионами. В этом смысле, сказал глава государства, состоявшийся Форум должен стать важной площадкой для сближения экономических агентов двух стран.

Долгосрочные проекты

Среди высокопоставленных участников экономического форума был и Дмитрий Патрушев, министр сельского хозяйства Российской Федерации, сопредседатель Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Молдовы и России. Во встрече президента РМ с Дмитрием Патрушевым принимали участие вице-премьер Молдовы по реинтеграции и сопредседатель Молдавско-российской межправительственной комиссии Василий Шова и посол России в Молдове Олег Васнецов. В ходе беседы глава государства приветствовал возобновление работы Молдавско-российской межправительственной комиссии. Игорь Додон отметил, что перерыв между заседаниями комиссии длился 3 года, и это негативно отразилось на развитии наших торгово-экономических отношений с Российской Федерацией.

Президент приветствовал подписание Протокола заседания межправкомиссии, что позволит восстановить полноформатное сотрудничество в таких областях как энергетика, сельское хозяйство, пищевая промышленность, транспорт, строительство, а также в сфере миграции, здравоохранения, культуры, науки, инноваций, спорта, межэтнических отношений, регионального сотрудничества и окружающей среды.

Игорь Додон подчеркнул, что в рамках проводимой работы важно продолжать развивать договорно-правовую базу сотрудничества Молдовы и России. Заседание межправкомиссии состоялось в преддверии Второго молдавско-российского экономического форума. По словам главы государства, сейчас очень важно, чтобы достигнутые договорённости были переведены в практическую плоскость работы правительства и к следующему заседанию Молдавско-российской межправительственной комиссии наши страны могли бы приступить к обсуждению долгосрочных инвестиционных проектов, в которых остро нуждается Республика Молдова. В завершение встречи Игорь Додон поблагодарил Дмитрия Патрушева за проделанную огромную работу по восстановлению торгово-экономических отношений между Молдовой и Россией и выразил надежду на интенсивное сотрудничество в будущем.

Интерес к установлению партнерства

Президент РМ встретился с председателем российской Общественной организации малого и среднего бизнеса «Опора России» Александром Калининым, который уже во второй раз принимал участие в Молдавско-российском экономическом форуме.

Организация, возглавляемая Калининым, объединяет около 400 тысяч ассоциированных членов из всех регионов Российской Федерации. Александр Калинин приветствовал проведение Форума, отметив, что деловые люди из России проявляют повышенный интерес к установлению партнерских отношений с молдавскими предпринимателями, особенно в области сельского хозяйства, для создания совместных предприятий. Игорь Додон сказал, что в этом году Форум, проходящий под девизом «Партнерство без границ», организован на новом уровне и открывает новые широкие возможности для сотрудничества. Глава государства выразил уверенность в том, что это мероприятие создает очень хорошие перспективы для расширения и укрепления торгово-экономических отношений между нашими странами.