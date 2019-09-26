Имена названы, ждем задержаний, приговоров и возврата украденных средств.

Сенсации не произошло, в списке до боли знакомые имена: Влад Плахотнюк, Владимир Филат, Илан Шор, Кирилл Лучинский, Габриэль Стати (сын известного предпринимателя Анатола Стати, ред.), глава агентства «Спутник-Молдова» Владимир Новосадюк, Марина Таубер, Регина Апостолова. Однако пока в отношении бывшего председателя Демпартии даже не возбуждено уголовного дела. Возможно, поэтому от олигарха никакой реакции на слова Слусаря не последовало. А вот защитники Филата отреагировали. Они направили в агентство Kroll послание, в котором говорится, что заявления Слусаря могут испортить репутацию… Филата. Окончательные выводы работы группы депутатов относительно обстоятельств банковского мошенничества должны быть обнародованы 15 октября. Второй отчет Kroll был представлен агентством молдавским чиновникам 22 марта 2018 года.

Евгений Гольша