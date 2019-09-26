Филат теряет… “репутацию”
Имена названы, ждем задержаний, приговоров и возврата украденных средств.
Спустя полтора года после передачи молдавским чиновникам результатов расследования агентства Kroll широкая публика смогла узнать имена выгодополучателей банковского мошенничества на один/три миллиарда евро. Список огласил Александр Слусарь, председатель парламентской комиссии, расследующей факт доведения до банкротства трех банков.
Сенсации не произошло, в списке до боли знакомые имена: Влад Плахотнюк, Владимир Филат, Илан Шор, Кирилл Лучинский, Габриэль Стати (сын известного предпринимателя Анатола Стати, ред.), глава агентства «Спутник-Молдова» Владимир Новосадюк, Марина Таубер, Регина Апостолова. Однако пока в отношении бывшего председателя Демпартии даже не возбуждено уголовного дела. Возможно, поэтому от олигарха никакой реакции на слова Слусаря не последовало. А вот защитники Филата отреагировали. Они направили в агентство Kroll послание, в котором говорится, что заявления Слусаря могут испортить репутацию… Филата. Окончательные выводы работы группы депутатов относительно обстоятельств банковского мошенничества должны быть обнародованы 15 октября. Второй отчет Kroll был представлен агентством молдавским чиновникам 22 марта 2018 года.
Евгений Гольша