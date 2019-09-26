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Газета "Кишиневские новости"

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Голос Тирасполя в ООН

26 сентября
08:07 2019
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Глава Фонда развития культурных и социальных отношений «Приднестровье» выступил в Женеве.

В Швейцарию на пленарное заседание 42-й сессии Совета ООН по правам человека отправились не только чиновники из Кишинева, но и Леонид Манаков, глава представительства Приднестровья в Москве. В Женеву он полетел в составе Международного совета российских соотечественников.

Манаков, выступая в понедельник на сессии, призвал делегатов развивать отношения с левобережьем Днестра. «Приднестровье готово налаживать межгосударственные отношения, социально-экономические, культурные и гуманитарные контакты со всем миром. Убежден, что для этого в 2019 году объективно не должно существовать преград», – заявил Манаков с трибуны ООН. Министерство иностранных дел и европейской интеграции выпустило в тот же день релиз. В нем говорится, что подобного рода выступления контрпродуктивны и могут подорвать переговорный процесс в формате 5+2. МИДЕИ призвало руководство Российской Федерации прекратить деятельность Фонда развития культурных и социальных отношений «Приднестровье», открытого в центре Москвы 22 января этого года. Сам Манаков возглавлял в лихие 90-е приднестровскую криминальную милицию, сегодня он вице-президент Гильдии российских адвокатов.

Виктор Лазар

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