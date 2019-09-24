На молдо-российском экономическом форуме обсудили перспективы сотрудничества в важной сфере.

Производство вина и развитие отрасли виноделия стали одной из тем обсуждения на молдо-российском экономическом форуме. Модератором секции «Виноградарство и виноделие. Развиваем партнерство» выступила заместитель директора Национального офиса винограда и вина Молдовы Ирина Быстрицки.

Она рассказала, что Молдова обладает максимально благоприятными условиями для виноделия. Примерно 147 тысяч гектаров территории страны занимают виноградники. Ежегодно Молдова отправляет на экспорт около 14 миллионов декалитров вина.

По словам Быстрицки, чрезвычайно эффективной для отрасли оказалась комбинация государственного и частного производства. Она отметила, что благоприятный климат Молдовы и высокое качество молдавского вина поспособствовали развитию такого направления, как винный туризм. Однако если производство вина в Молдове находится на высоком уровне, то в сфере реализации продукции, в сфере международного экспорта стране еще есть куда расти. Быстрицки высказала убеждение, что Россия и Молдова обладают огромным потенциалом взаимовыгодной торговли, и в числе прочего это касается сферы виноделия. Остался в прошлом «винный скандал», когда молдавской продукции был закрыт выход на российский рынок. Сейчас вина Молдовы занимают около 10% рынка России, но, по мнению Быстрицки, объемы продаж неизбежно возрастут по меньшей мере до 20% в течение 5-6 лет. Она перечислила инструменты, с помощью которых упрощается работа производителей вина: устранение третьей сертификации, введение регистрации по принципу «единого окна», и так далее. Для популяризации молдавского вина проводятся имиджевые события, фестивали, конкурсы, постоянно расширяется ассортимент, поддерживается коммуникация с конечным потребителем.

Директор Центра бизнеса и туризма комбината «Cricova» Денис Шова рассказал, что предприятие гордится своим государственным статусом. Имя «Cricova» говорит само за себя – это не только производитель прекрасных вин, но и уникальный туристический комплекс. В подземных галереях «Cricova», вторых по протяженности в мире, хранится около миллиона коллекционных бутылок, в том числе такие раритеты, как единственная бутылка еврейского пасхального вина 1902 года из ограниченной партии в 300 бутылок, или раритетная бутылка «Бехеровки». В выдолбленные в известняке «казы» помещены частные коллекции первых лиц мировых держав: Владимира Путина, Александра Лукашенко, Ангелы Меркель и многих других. Бутылки закладываются в хранилище во время визита почетных гостей в «Cricova» и высылаются по их первому требованию через посольства.

Комплекс «Cricova» посещают 90 тысяч человек в год, и российские туристы составляют 10% от общего числа, отметил Денис Шова. Не зря именно в винодельческом комплексе «Cricova» состоялось торжественное открытие, на котором с приветственной речью выступили президент Молдовы Игорь Додон и и.о. вице-премьера Республики Башкортостан Андрей Назаров.

В работе секции также приняли участие председатель совета ООО «МоРо» Олег Абара и президент ООО Дмитрий Сырых, генеральный директор компании «Château Vartely » Людмила Гогу, председатель правления Черноморского форума виноделия Виталий Меркушев.