Подписано новое соглашение ПСРМ с блоком ACUM.

Со стороны фракции ПСРМ документ подписал вице-спикер парламента РМ Ион Чебан, со стороны Платформы «DA» – вице-спикер Александр Слусарь, со стороны Партии «Действие и солидарность» – Михай Попшой.

Соглашение также подписали руководители государства: президент РМ Игорь Додон, председатель парламента РМ Зинаида Гречаный и премьер-министр Майя Санду.

Договоренность о заключении нового долгосрочного Соглашения о парламентском большинстве была достигнута между членами коалиции после того, как практически полностью было выполнено Временное политическое соглашение, которое фракции ПСРМ и блока ACUM заключили 8 июня 2019 года. По словам Иона Чебана, это соглашение включает в себя все предлагаемые коалицией приоритетные реформы и задачи на краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный период.

«Это общее обязательство всех государственных учреждений, оно непосредственно учитывает то, что мы делаем во время предвыборной кампании, после предвыборной кампании, каковы наши приоритеты в социальной сфере, в области правосудия, в сфере экономики», – сказал Ион Чебан.

Документ был опубликован в социальной сети, где каждый желающий может ознакомиться с его содержанием.