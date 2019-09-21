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Газета "Кишиневские новости"

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Приоритетные реформы

21 сентября
10:49 2019
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Подписано новое соглашение ПСРМ с блоком ACUM.

Парламентские фракции Партии социалистов Республики Молдова, Политической платформы «DA» и Партии «Действие и солидарность» подписали в понедельник Соглашение о сотрудничестве.

Со стороны фракции ПСРМ документ подписал вице-спикер парламента РМ Ион Чебан, со стороны Платформы «DA» – вице-спикер Александр Слусарь, со стороны Партии «Действие и солидарность» – Михай Попшой.
Соглашение также подписали руководители государства: президент РМ Игорь Додон, председатель парламента РМ Зинаида Гречаный и премьер-министр Майя Санду.
Договоренность о заключении нового долгосрочного Соглашения о парламентском большинстве была достигнута между членами коалиции после того, как практически полностью было выполнено Временное политическое соглашение, которое фракции ПСРМ и блока ACUM заключили 8 июня 2019 года. По словам Иона Чебана, это соглашение включает в себя все предлагаемые коалицией приоритетные реформы и задачи на краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный период.
«Это общее обязательство всех государственных учреждений, оно непосредственно учитывает то, что мы делаем во время предвыборной кампании, после предвыборной кампании, каковы наши приоритеты в социальной сфере, в области правосудия, в сфере экономики», – сказал Ион Чебан.
Документ был опубликован в социальной сети, где каждый желающий может ознакомиться с его содержанием.

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