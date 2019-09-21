ПСРМ представила свою команду и предвыборную платформу.

Партия социалистов Республики Молдова провела в воскресенье церемонию официального запуска предвыборной кампании всеобщих местных выборов 20 октября 2019 года. В торжественном мероприятии приняли участие порядка двух тысяч членов Партии социалистов РМ из всех населенных пунктов республики.

Во время церемонии была представлена Национальная предвыборная платформа ПСРМ, а также команды кандидатов ПСРМ в примары и местные советники муниципиев и городов республики. Отдельно состоялась презентация платформы и команды кандидата ПСРМ на должность генерального примара муниципия Кишинев Иона Чебана.

Победы ПСРМ

С приветственным словом к присутствующим обратился президент Республики Молдова, неформальный лидер Партии социалистов Игорь Додон. Он отметил, что люди в стране хотят изменений на местном уровне. Хотят, чтобы во главе населенных пунктов были настоящие хозяева, профессионалы, патриоты РМ. Люди ждут хороших дорог, качественных услуг водоснабжения и канализации, детских садов и школ, доступных медицинских услуг. Именно этого ждут от команды Партии социалистов – самой сильной пропрезидентской команды.

Игорь Додон пожелал членам ПСРМ успехов и понимания той высокой ответственности, которая лежит на их плечах – ответственности членов большой команды.

«Я с гордостью смотрю в зал и вспоминаю, как 8 лет назад горстка людей перезапустила этот новый тогда политический проект – Партию социалистов. Мы начинали с 2-3 депутатов и нескольких сот человек. Сегодня мы выдвигаем более 12 тысяч канидатов на местные выборы. Люди хотят идти от ПСРМ, потому что понимают, что будущее связано именно с этой командой», – сказал глава государства.

Он напомнил, что на протяжении 8 лет Партия социалистов одерживала одну победу за другой. В 2014 году ПСРМ одержала победу на парламентских выборах, получив 25 мандатов и сформировав самую крупную фракцию. В 2015 году при поддержке Партии социалистов победу на выборах башкана Гагаузии одержала Ирина Влах, а в 2016 на президентских выборах победил также кандидат ПСРМ. 2019-й – также год побед.

«Это не только очень важные даты – 660 лет нашей государственности, 75 лет освобождения Молдовы от фашизма. Это и год освобождения Молдовы от режима, и, я уверен, это год нашей победы на местах. Мы с вами обязаны победить, и я уверен, что победа будет за нами!» – сказал Игорь Додон.

Уникальный шанс

Выступая перед участниками встречи, Зинаида Гречаный подчеркнула, что ПСРМ – это команда, пользующаяся наибольшим доверием граждан. Именно это заставляет социалистов быть едиными и преодолевать все возникающие трудности.

«2019 год был решающим – годом, когда нам удалось положить конец режиму, который удерживал Республику Молдова в плену групповых интересов, у которых не было никакой другой цели, кроме как изолировать нашу страну на международном уровне и разбогатеть за счет денег, украденных у каждого из нас.

Именно поддержка команды ПСРМ привела к изменениям для лучшего будущего. Но, дорогие коллеги, каждый из нас должен осознавать, что самая сложная и ответственная часть процесса установления правового государства, а также достойной жизни, все еще требует больших усилий. 20 октября 2019 года состоятся всеобщие местные выборы, это очень ответственный этап, на котором все мы должны приложить максимум усилий.

Это уникальный шанс, когда мы можем доказать, что Партия социалистов Республики Молдова является той движущей силой, которая может и должна провести перемены к лучшему. Перед нами стоят новые амбициозные и смелые задачи. Мы должны развивать села и города, возвращать наших граждан, которые были за границей, чтобы обеспечить жизнь оставшихся дома, создавать рабочие места и привлекать инвестиции в населенные пункты, которые мы представляем. Все это возможно благодаря 729 кандидатам в примары, 1108 кандидатам в районные советники и более 9000 кандидатам в местные советники, выдвинутым Партией социалистов Республики Молдова. Вместе мы победим! Потому что мы хотим лучшей жизни», – сказала Зинаида Гречаный.

В интересах жителей Кишинева

Нынешняя избирательная кампания – одна из самых важных, в ее результате определится будущее каждого населенного пункта страны. Каждый город и каждое село должны вернуться на путь развития. Об этом сказал секретарь по идеологии Партии социалистов, кандидат ПСРМ на должность генерального примара муниципия Кишинев Ион Чебан.

«Передо мной и моей командой стоит очень важная задача – убедить каждого гражданина в том, что команда ПСРМ состоит из профессионалов и опытных людей. Мы единственные, кто не только знает проблемы каждого населенного пункта, но и знает реальные способы их решения», – сказал он. «За этот период нам с командой удалось реализовать множество проектов, направленных на улучшение инфраструктуры и повышение качества жизни горожан. У меня есть желание и необходимый опыт, чтобы сделать Кишинев комфортным городом для людей. Вся моя программа деятельности на посту генерального примара муниципия Кишинев разработана исключительно в интересах его жителей. Развитая столица – процветающая страна! Кишинёв для всех, Кишинев для тебя!» – сказал в завершение Ион Чебан.

Программа развития страны

Депутат парламента РМ от фракции Партии социалистов Владимир Головатюк в своем выступлении подчеркнул, что из партии с рейтингом в 5% в 2013 году Партия социалистов стала реальной ведущей политической силой. По результатам выборов 24 февраля 2019 года ПСРМ – часть правящей коалиции. С ПСРМ считаются и ее мнение учитывается не только внутри страны, но и далеко за её пределами.

Он напомнил, что Партия социалистов – это единственная партия, которая на все национальные выборы – и парламентские, и президентские – шла с четкой программой развития страны, ядром которой была программа экономических преобразований, в том числе на уровне регионов.

«Нам нужна победа не для улучшения нашего имиджа, хотя это важно, а для выполнения наших обещаний людям, для решения экономических и социальных вопросов.

Без победы на местных выборах обещания, которые мы, Партия социалистов, дали людям перед парламентскими выборами, обещания, которые дал наш президент перед президентскими выборами, трудно будет исполнить! Следовательно, нам и с этой точки зрения нужна только победа! Других вариантов нет!» – сказал социалист.

Владимир Головатюк также отметил, что хорош тот примар, который живет экономикой территории, за которую он ответственен. Который интересуется проблемами бизнеса – не только крупного, но и среднего, мелкого, который не только знает об этих проблемах, но и содействует их решению. «Если для их решения нужна поддержка центра, то он обращается к нам, депутатам-социалистам, и мы вместе их решаем через центральные органы власти во благо людей и в интересах бизнеса. И тогда в нас поверят! И тогда простые граждане, население в целом и бизнес будут связывать свое будущее именно с Партией социалистов! И тогда нам не страшны никакие конкуренты! И тогда у Молдовы действительно есть будущее!» – выразил уверенность Владимир Головатюк.

У мафии нет будущего

Эмоциональным и запоминающимся было выступление депутата Партии социалистов Богдана Цырди. Он напомнил, что «в 2019 году эти господа охрипли, убеждая всех и вся, что ПСРМ никогда не будет у власти! Так вот, сегодня у нас свой президент, свой спикер и самaя крупная фракция в парламенте – 35 депутатов! Сегодня эти же придворные лакеи ДПМ воют, что, дескать, ничего не изменилось, новая власть даже хуже, чем власть Плахотнюка! Господа, вы в своем уме? А назовите мне хоть одного бизнесмена, у которого за эти 3 месяца отняли собственность? Назовите хоть одного политзаключенного новой власти. А хоть одно предприятие, которое приватизировали за бесценок, можете назвать? Как продали за гроши «Табачку», Floare-Carpet, Air Moldova, Farmaco, UNIC, Виброприбор, Tracom и бог еще знает что!

Сегодня лакеи окончательно обезумели. Для этих господ всё, что мы делаем, – плохо, всё не так. Спрошу вас открыто: изгнали Плахотнюка и бандитскую ДПМ – это плохо? Да или нет? Сняли привилегии магазинов дьюти фри Илана Шора. Отменили льготы для казино! Повысят зарплаты работником медсферы. Это тоже ничего? Президент выдвинул закон об индексировании пенсий 2 раза в год, об увеличении соцпомощи на отопление зимой с 350 до 500 леев, закон о материнском капитале, закон о получении пенсии после смерти одного из супругов в течение 5 лет! Или и это ничего? То есть, когда Плахотнюк индексировал в 2019 пенсию на 3% – это супер, когда Игорь Додон до 18 – это плохо! Президент поехал в Москву. Цена на газ упадет на 15 долларов, а с января на 50 долларов! Это плохо? Лакеи говорят, что да! Открыт рынок России для еще 200 молдавских предприятий. Продлили таможенные льготы для молдавских экспортеров в РФ еще на 6 месяцев! Или не надо было? – задался риторическим вопросом Богдан Цырдя и тут же ответил: скажу так – демократы лают, а Молдова идет вперед! А все потому, что у Молдовы есть будущее, а у мафии и её лакеев – нет!»

Амбициозные задачи

Исполнительный секретарь Партии социалистов, председатель парламентской фракции ПСРМ Влад Батрынча заявил во время торжественного мероприятия, что Партия социалистов представит предвыборную платформу не только для каждого населенного пункта, но и общенациональную платформу – какой видит ПСРМ Республику Молдова через 5-10-20 лет. «Как мы будем строить села, как мы будем развивать города, как мы будем возвращать граждан домой. В отличие от других партий и проектов-однодневок сегодня мы поставим амбициозные задачи на ближайшие десятилетия», – сказал Влад Батрынча.

КАНДИДАТЫ ПСРМ

на должности примаров

городов Молдовы:

Кишинев – Ион Чебан; Бельцы – Александр Нестеровский; Кагул – Евгений Осадченко; Бессарабка – Петр Пушкарь; Бричаны – Виталий Городинский; Кантемир – Юрие Михаеску; Калараш – Георге Стратан; Каушаны – Екатерина Балтаг; Чадыр-Лунга – Анатолий Топал; Чимишлия – Геннадие Гросу; Комрат – Сергей Анастасов; Криуляны – Михаил Склифос; Дондюшаны – Ион Злой; Дрокия – Вячеслав Лупаческу; Единцы – Виталие Куцей; Фалешты – Михаил Нани; Флорешты – Юрие Ганган; Глодяны – Руслан Берник; Хынчешты – Олеся Брынза; Яловены – Сергей Канцыр; Леова – Алена Бричаг; Ниспорень – Николае Кочу; Окница – Виктор Артаманюк; Оргеев – Марин Колун; Резина – Валентин Ротарь; Рышканы – Андрей Качук; Сынжерей – Татьяна Лука; Сорока – Лилия Пилипецки; Страшены – Вячеслав Ангел; Шолданешты – Вадим Гроза; Штефан-Водэ – Георге Ангел; Тараклия – Каролина Попова; Унгены – Геннадий Митрюк; Вулканешты – Михаил Онофрей.