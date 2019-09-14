Зинаида Гречаный приняла участие в VIII Евро-Азиатском экономическом форуме в Сиане.

Парламентская делегация во главе с председателем парламента РМ совершает рабочий визит в Китайскую Народную Республику. Во время визита у главы законодательного органа состоялись встречи с официальными лицами КНР. Во вторник Зинаида Гречаный выступила на заседании VIII Евро-Азиатского экономического форума.

Грандиозные перемены

В своем выступлении Зинаида Греча­ный поздравила народ Китая с предстоящим юбилеем – 70-летием Китайской Народной Республики, и пожелала дальнейшего впе­чатляющего развития, успехов и процвета­ния.

«Мы с огромным интересом следим за теми грандиозными переменами, которые происходят в Китайской Народной Респу­блике последние несколько лет. Структурная реформа в сфере предложения, благодаря которой в стране появились тысячи новых предприятий и были созданы миллионы рабочих мест, масштабная модернизация инфраструктуры, производственных отно­шений, гигантский скачок в информацион­ное общество превратили Китай в одну из первых экономик мира и крупнейшего экс­портера товаров», – сказала спикер молдав­ского парламента. Она отметила, что китай­ская модель развития привлекает сегодня внимание всего мира. Огромное значение опыт Китайской Народной Республики имеет также и для нашей страны. Большой интерес вызывает у нас грандиозная инициатива ге­нерального секретаря Центрального коми­тета Коммунистической партии Китая Си Цзиньпина «Один пояс – один путь», иными словами «Шелковый путь», и перспективы участия в ней Республики Молдова.

«Отмечу, что в 2014 году был подписан Меморандум об укреплении сотрудничества по совместному строительству «Экономиче­ского пояса Шелкового пути» между эконо­мическими ведомствами Молдовы и Китая. Эта инициатива предоставляет нашим стра­нам новые возможности и широкие перспек­тивы для сотрудничества», – подчеркнула Зинаида Гречаный. По ее словам, реализа­ция проекта с молдавской стороны диктует необходимость развития инфраструктуры автомобильных, железнодорожных, воз­душных, морских подъездных путей для того, чтобы сделать дорожную ленту эффектив­ной как для китайских товаров в Европе, так и европейских – в Китае. Республика Молдова также рассчитывает на расширение потока инвестиций из Китая и возможность откры­тия индустриального парка в нашей стране.

Заинтересованность властей Шанхая

В понедельник Зинаида Гречаный встре­тилась с вице-председателем Шанхайского городского комитета Всекитайского собра­ния народных представителей Гао Сяомей.

Спикер поблагодарила власти Шанхая за приглашение посетить город и принять участие в VIII Евро-Азиатском экономиче­ском форуме, который призван укрепить сотрудничество между странами Шанхай­ской организации сотрудничества. Зинаи­да Гречаный отметила заинтересованность Республики Молдова в развитии и активи­зации двусторонних отношений с Китайской Народной Республикой и подчеркнула важ­ность привлечения иностранных инвестиций в нашу страну. «Мы заинтересованы в китай­ских инвестициях в инфраструктуру, сферу IT, гуманитарные и социальные проекты», – сказала председатель парламента РМ. Гао Сяомей, со своей стороны, выразила откры­тость и заинтересованность властей Шанхая в углублении существующих отношений с Республикой Молдова, а также в установле­нии новых направлений сотрудничества.

Она заявила, что Шанхай приглашает экономических партнеров из Республики Молдова для определения новых возмож­ностей сотрудничества.

Приглашение инвесторам из Китая

Возможности двустороннего сотрудни­чества между Республикой Молдова и про­винцией Шэньси Китая обсуждались в ходе встречи Гречаный с главой администрации провинции Шэньси Лю Гочжун. Спикер РМ поблагодарила хозяев Евро-Азиатского экономического форума за приглашение принять участие в этой официальной плат­форме сотрудничества в рамках инициативы «Один пояс – один путь», в целях продвиже­ния международного и регионального эко­номического сотрудничества. Председатель парламента РМ приветствовала и высоко оценила недавнее открытие Торгового дома Китай-Республика Молдова в городе Сиань. Зинаида Гречаный пригласила власти и ин­весторов провинции Шэньси открыть про­мышленный парк в Республике Молдова и отметила необходимость двустороннего обмена опытом и передовой практикой. Гу­бернатор провинции Шэньси проявил инте­рес к развитию торгово-экономических от­ношений с Республикой Молдова, рассказал об истории и развитии провинции, которую он возглавляет, и обратился с приветствием к гражданам Республики Молдова, которые учатся и живут в этом регионе.

По пути демократии

А накануне поездки в Китай Зинаида Гречаный встретилась с Джозефом Долом, председателем Европейской народной партии (PPE) – политического формирова­ния с самой представительной группой в Европейском парламенте и с заместителем Генерального секретаря ООН по Европе, Центральной Азии и Америке Мирославом Енча. Зинаида Гречаный отметила, что за­конодательное собрание Молдовы высоко ценит качество диалога с ЕС, и выразила заинтересованность и готовность властей проводить реформы, инициированные вме­сте с европейскими партнерами, с учетом необходимости и пользы для граждан нашей страны. «Мы осознаем необходимость вы­полнения всех соглашений, участником ко­торых является Республика Молдова, в том числе с Европейским союзом. Соблюдение этих обязательств является частью нашей общей повестки дня с партнерами по парла­ментскому большинству», – сказала спикер.

В свою очередь, Джозеф Дол сказал, что парламент РМ и власти в целом переживают очень важный для Республики Молдова пе­риод. «У вас есть историческая возможность продвинуть свою страну по пути функцио­нальной демократии, справедливого право­судия, верховенства закона, и в этом отноше­нии вы можете рассчитывать на нашу полную поддержку», – сказал председатель ЕНП.

Во время встречи с Мирославом Енча были обсуждены вопросы сотрудничества Ре­спублики Молдова с ООН в приоритетных об­ластях: устойчивое развитие, права человека, повышение эффективности государственного управления, борьба с коррупцией и т. д. Миро­слав Енча заявил о поддержке парламентского большинства в РМ со стороны Организации объединенных наций, подчеркнув, что это достижение политиков важно для успешного продвижения реформ во всех областях, в част­ности в области прав человека, равных прав для женщин, изменения климата и т. д.

«Консенсус молдавских политических сил показывает, что здесь есть желание работать, чтобы успешно проводить реформы и изме­нить жизнь людей к лучшему», – подчеркнул высокопоставленный представитель ООН. Стороны договорились определить новые приоритетные области для оказания помощи и координации вместе с другими иностранными донорами. «С каждой семьей, получившей по­мощь, Республика Молдова становится более процветающей, и для нас большая честь поль­зоваться поддержкой ООН в этом направле­нии», – подытожила Зинаида Гречаный.

Молдо-российский диалог

На прошедшей неделе председатель парламента РМ встретилась с первым заме­стителем председателя Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с со­отечественниками Государственной Думы Российской Федерации Константином За­тулиным. Во встрече также приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Рос­сийской Федерации в Республике Молдова Олег Васнецов, председатель Комиссии по контролю государственных финансов парла­мента РМ, член Группы дружбы с Российской Федерацией, депутат Владимир Головатюк. Во время встречи было обсуждено текущее состояние молдо-российского сотрудниче­ства в торгово-экономической, инвестицион­ной области, а также на уровне парламентов. Стороны отметили позитивную эволюцию от­ношений Республики Молдова с Российской Федерацией – одним из важнейших внешних партнеров нашей страны. В то же время было обращено внимание на то, что в двусторон­нем сотрудничестве предстоит еще очень много работы, особенно в торговой и гума­нитарной сферах. Участники встречи догово­рились возобновить деятельность на посто­янной основе Комиссии по сотрудничеству между парламентами Молдовы и России.

В качестве члена правительственной ко­миссии по миграционной политике Констан­тин Затулин высказался за активизацию диа­лога в регулировании вопросов, связанных с трудовыми мигрантами. «Вопросы, связан­ные с трудовой миграцией, дебюрократи­зацией процедур для молдавских граждан, работающих в России, очень важны в нашей повестке дня», – сказал официальный пред­ставитель России. Зинаида Гречаный побла­годарила Константина Затулина за конструк­тивную позицию по этому важному вопросу.

«Мы хотим улучшить условия труда в Ре­спублике Молдова. В то же время никто не может предотвратить миграцию рабочей силы, поэтому власти Республики Молдова обеспокоены проблемами социальной защи­ты, условий труда и вопросами, связанными с пребыванием наших граждан в Российской Федерации», – сказала спикер парламента РМ.

В заключение Зинаида Гречаный и Кон­стантин Затулин отметили, что позитивные изменения в молдавско-российском диа­логе идут на пользу гражданам обеих стран.

«Отношения между нашими народами строились веками, поэтому власти должны идти по пути, намеченному нашими народа­ми», – подчеркнула Зинаида Гречаный.

9-12 сентября 2019 г. в ки­тайском городе Сиань проходит VIII Евро-Азиатский экономиче­ский форум «Строительство пути для сотрудничества на высоком уровне и вы­сококачественного развития», который ор­ганизован властями Китая при содействии Шанхайской организации по сотрудниче­ству. Впервые форум состоялся в 2005 году, он проводится один раз в два года. Целью форума является развитие сотрудничества в политической, торговой, экономической, научной и технологической, культурной и образовательной сферах. Делегация мол­давского парламента приглашена на VIII Евро-Азиатский экономический форум в качестве почетного гостя. В состав деле­гации вошли председатель парламентской Группы дружбы Республика Молдова – Ки­тайская Народная Республика, вице-пред­седатель Комиссии по внешней политике и интеграции Влад Батрынча, председатель Комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку Кирилл Моцпан, вице-председатель Комиссии по социальной защите, охране здоровья и се­мьи Владимир Односталко, заместитель председателя комиссии по сельскому хо­зяйству и пищевой промышленности Вла­димир Боля и генеральный секретарь пар­ламента РМ Адриан Албу.

Республика Молдова установила ди­пломатические отношения с Китайской Народной Республикой 30 января 1992 года. Между двумя странами подписано 61 соглашение в таких областях как торгово- экономическое сотрудничество, взаимная защита инвестиций, избежание двойного налогообложения по налогу на прибыль и налогу на капитал, авиаперевозки, кон­сульская сфера, молодежь, образование, туризм, здравоохранение, культура и т. д.

Последний визит в Китай на уровне председателя парламента РМ состоялся в 2008 году.