Китайская модель
Зинаида Гречаный приняла участие в VIII Евро-Азиатском экономическом форуме в Сиане.
Парламентская делегация во главе с председателем парламента РМ совершает рабочий визит в Китайскую Народную Республику. Во время визита у главы законодательного органа состоялись встречи с официальными лицами КНР. Во вторник Зинаида Гречаный выступила на заседании VIII Евро-Азиатского экономического форума.
Грандиозные перемены
В своем выступлении Зинаида Гречаный поздравила народ Китая с предстоящим юбилеем – 70-летием Китайской Народной Республики, и пожелала дальнейшего впечатляющего развития, успехов и процветания.
«Мы с огромным интересом следим за теми грандиозными переменами, которые происходят в Китайской Народной Республике последние несколько лет. Структурная реформа в сфере предложения, благодаря которой в стране появились тысячи новых предприятий и были созданы миллионы рабочих мест, масштабная модернизация инфраструктуры, производственных отношений, гигантский скачок в информационное общество превратили Китай в одну из первых экономик мира и крупнейшего экспортера товаров», – сказала спикер молдавского парламента. Она отметила, что китайская модель развития привлекает сегодня внимание всего мира. Огромное значение опыт Китайской Народной Республики имеет также и для нашей страны. Большой интерес вызывает у нас грандиозная инициатива генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая Си Цзиньпина «Один пояс – один путь», иными словами «Шелковый путь», и перспективы участия в ней Республики Молдова.
«Отмечу, что в 2014 году был подписан Меморандум об укреплении сотрудничества по совместному строительству «Экономического пояса Шелкового пути» между экономическими ведомствами Молдовы и Китая. Эта инициатива предоставляет нашим странам новые возможности и широкие перспективы для сотрудничества», – подчеркнула Зинаида Гречаный. По ее словам, реализация проекта с молдавской стороны диктует необходимость развития инфраструктуры автомобильных, железнодорожных, воздушных, морских подъездных путей для того, чтобы сделать дорожную ленту эффективной как для китайских товаров в Европе, так и европейских – в Китае. Республика Молдова также рассчитывает на расширение потока инвестиций из Китая и возможность открытия индустриального парка в нашей стране.
Заинтересованность властей Шанхая
В понедельник Зинаида Гречаный встретилась с вице-председателем Шанхайского городского комитета Всекитайского собрания народных представителей Гао Сяомей.
Спикер поблагодарила власти Шанхая за приглашение посетить город и принять участие в VIII Евро-Азиатском экономическом форуме, который призван укрепить сотрудничество между странами Шанхайской организации сотрудничества. Зинаида Гречаный отметила заинтересованность Республики Молдова в развитии и активизации двусторонних отношений с Китайской Народной Республикой и подчеркнула важность привлечения иностранных инвестиций в нашу страну. «Мы заинтересованы в китайских инвестициях в инфраструктуру, сферу IT, гуманитарные и социальные проекты», – сказала председатель парламента РМ. Гао Сяомей, со своей стороны, выразила открытость и заинтересованность властей Шанхая в углублении существующих отношений с Республикой Молдова, а также в установлении новых направлений сотрудничества.
Она заявила, что Шанхай приглашает экономических партнеров из Республики Молдова для определения новых возможностей сотрудничества.
Приглашение инвесторам из Китая
Возможности двустороннего сотрудничества между Республикой Молдова и провинцией Шэньси Китая обсуждались в ходе встречи Гречаный с главой администрации провинции Шэньси Лю Гочжун. Спикер РМ поблагодарила хозяев Евро-Азиатского экономического форума за приглашение принять участие в этой официальной платформе сотрудничества в рамках инициативы «Один пояс – один путь», в целях продвижения международного и регионального экономического сотрудничества. Председатель парламента РМ приветствовала и высоко оценила недавнее открытие Торгового дома Китай-Республика Молдова в городе Сиань. Зинаида Гречаный пригласила власти и инвесторов провинции Шэньси открыть промышленный парк в Республике Молдова и отметила необходимость двустороннего обмена опытом и передовой практикой. Губернатор провинции Шэньси проявил интерес к развитию торгово-экономических отношений с Республикой Молдова, рассказал об истории и развитии провинции, которую он возглавляет, и обратился с приветствием к гражданам Республики Молдова, которые учатся и живут в этом регионе.
По пути демократии
А накануне поездки в Китай Зинаида Гречаный встретилась с Джозефом Долом, председателем Европейской народной партии (PPE) – политического формирования с самой представительной группой в Европейском парламенте и с заместителем Генерального секретаря ООН по Европе, Центральной Азии и Америке Мирославом Енча. Зинаида Гречаный отметила, что законодательное собрание Молдовы высоко ценит качество диалога с ЕС, и выразила заинтересованность и готовность властей проводить реформы, инициированные вместе с европейскими партнерами, с учетом необходимости и пользы для граждан нашей страны. «Мы осознаем необходимость выполнения всех соглашений, участником которых является Республика Молдова, в том числе с Европейским союзом. Соблюдение этих обязательств является частью нашей общей повестки дня с партнерами по парламентскому большинству», – сказала спикер.
В свою очередь, Джозеф Дол сказал, что парламент РМ и власти в целом переживают очень важный для Республики Молдова период. «У вас есть историческая возможность продвинуть свою страну по пути функциональной демократии, справедливого правосудия, верховенства закона, и в этом отношении вы можете рассчитывать на нашу полную поддержку», – сказал председатель ЕНП.
Во время встречи с Мирославом Енча были обсуждены вопросы сотрудничества Республики Молдова с ООН в приоритетных областях: устойчивое развитие, права человека, повышение эффективности государственного управления, борьба с коррупцией и т. д. Мирослав Енча заявил о поддержке парламентского большинства в РМ со стороны Организации объединенных наций, подчеркнув, что это достижение политиков важно для успешного продвижения реформ во всех областях, в частности в области прав человека, равных прав для женщин, изменения климата и т. д.
«Консенсус молдавских политических сил показывает, что здесь есть желание работать, чтобы успешно проводить реформы и изменить жизнь людей к лучшему», – подчеркнул высокопоставленный представитель ООН. Стороны договорились определить новые приоритетные области для оказания помощи и координации вместе с другими иностранными донорами. «С каждой семьей, получившей помощь, Республика Молдова становится более процветающей, и для нас большая честь пользоваться поддержкой ООН в этом направлении», – подытожила Зинаида Гречаный.
Молдо-российский диалог
На прошедшей неделе председатель парламента РМ встретилась с первым заместителем председателя Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Государственной Думы Российской Федерации Константином Затулиным. Во встрече также приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Молдова Олег Васнецов, председатель Комиссии по контролю государственных финансов парламента РМ, член Группы дружбы с Российской Федерацией, депутат Владимир Головатюк. Во время встречи было обсуждено текущее состояние молдо-российского сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной области, а также на уровне парламентов. Стороны отметили позитивную эволюцию отношений Республики Молдова с Российской Федерацией – одним из важнейших внешних партнеров нашей страны. В то же время было обращено внимание на то, что в двустороннем сотрудничестве предстоит еще очень много работы, особенно в торговой и гуманитарной сферах. Участники встречи договорились возобновить деятельность на постоянной основе Комиссии по сотрудничеству между парламентами Молдовы и России.
В качестве члена правительственной комиссии по миграционной политике Константин Затулин высказался за активизацию диалога в регулировании вопросов, связанных с трудовыми мигрантами. «Вопросы, связанные с трудовой миграцией, дебюрократизацией процедур для молдавских граждан, работающих в России, очень важны в нашей повестке дня», – сказал официальный представитель России. Зинаида Гречаный поблагодарила Константина Затулина за конструктивную позицию по этому важному вопросу.
«Мы хотим улучшить условия труда в Республике Молдова. В то же время никто не может предотвратить миграцию рабочей силы, поэтому власти Республики Молдова обеспокоены проблемами социальной защиты, условий труда и вопросами, связанными с пребыванием наших граждан в Российской Федерации», – сказала спикер парламента РМ.
В заключение Зинаида Гречаный и Константин Затулин отметили, что позитивные изменения в молдавско-российском диалоге идут на пользу гражданам обеих стран.
«Отношения между нашими народами строились веками, поэтому власти должны идти по пути, намеченному нашими народами», – подчеркнула Зинаида Гречаный.
9-12 сентября 2019 г. в китайском городе Сиань проходит VIII Евро-Азиатский экономический форум «Строительство пути для сотрудничества на высоком уровне и высококачественного развития», который организован властями Китая при содействии Шанхайской организации по сотрудничеству. Впервые форум состоялся в 2005 году, он проводится один раз в два года. Целью форума является развитие сотрудничества в политической, торговой, экономической, научной и технологической, культурной и образовательной сферах. Делегация молдавского парламента приглашена на VIII Евро-Азиатский экономический форум в качестве почетного гостя. В состав делегации вошли председатель парламентской Группы дружбы Республика Молдова – Китайская Народная Республика, вице-председатель Комиссии по внешней политике и интеграции Влад Батрынча, председатель Комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку Кирилл Моцпан, вице-председатель Комиссии по социальной защите, охране здоровья и семьи Владимир Односталко, заместитель председателя комиссии по сельскому хозяйству и пищевой промышленности Владимир Боля и генеральный секретарь парламента РМ Адриан Албу.
Республика Молдова установила дипломатические отношения с Китайской Народной Республикой 30 января 1992 года. Между двумя странами подписано 61 соглашение в таких областях как торгово- экономическое сотрудничество, взаимная защита инвестиций, избежание двойного налогообложения по налогу на прибыль и налогу на капитал, авиаперевозки, консульская сфера, молодежь, образование, туризм, здравоохранение, культура и т. д.
Последний визит в Китай на уровне председателя парламента РМ состоялся в 2008 году.