Кишинев для всех, Кишинев для тебя!
Ион Чебан официально зарегистрирован кандидатом ПСРМ на должность генпримара Кишинева.
7 сентября окружной избирательный совет №1 официально зарегистрировал Иона Чебана кандидатом от ПСРМ на пост генерального примара мун.Кишинэу и список кандидатов Партии социалистов в муниципальные советники. И уже в понедельник, 9 сентября, Ион Чебан вместе со своей командой советников официально вступил в предвыборную кампанию на местных выборах 2019 года.
Примар – для всех!
В качестве кандидата на пост генерального примара столицы Ион Чебан заявил, что решил принять участие в этой избирательной кампании, так как ситуация в Кишиневе сильно ухудшилась, а предыдущие примары не реагировали должным образом на проблемы города и его жителей. «На протяжении многих лет Кишиневом руководили примары-политики. Примары, озабоченные европейской интеграцией. Либо примары, обеспокоенные объединением с другими странами. Примары, которые, сидя в своих кабинетах, мечтали о кабинете президента. Или примары, которые ждали указаний сверху, как и что делать, кому что-то подписать, кому не подписывать, чтобы любой ценой удержать свою должность. У нас были примары, которые превратили примэрию в филиалы партий. У нас были примары, у которых не было времени на нас и на решение проблем города, и поэтому ситуация в некоторых областях ухудшилась: потому что вовремя не отреагировали. Они использовали нас для своих нужд. Не хочу говорить сейчас о сделанном ими, потому что все это видели и могут наблюдать сейчас. Судить их будут граждане страны», – отметил Ион Чебан в ходе мероприятия, прошедшего у бывшего кафе Guguță в центре столицы. Ион Чебан заявил, что, заняв пост примара, посвятит городу 24 часа из 24 и будет решать исключительно проблемы жителей муниципия. «Я буду примаром, который принимает решения и берет на себя ответственность в различных ситуациях, порой даже кризисных. Заверяю – я буду принимать только те решения, которые превратят Кишинев в место, в котором мы все хотим жить. Я буду примаром для всех жителей муниципия, независимо от их политических предпочтений. Я буду сотрудничать с мэрами из всех стран, чтобы перенимать новый опыт и проекты, необходимые для развития Кишинева», – сказал кандидат. Он также отметил, что, исходя из своего опыта муниципального советника, знает, что проблема в примэрии Кишинева была не в дефиците финансов, а в том, что бывшее руководство не умело расставлять приоритеты для инвестиций.
«На протяжении многих лет у них был большой дефицит здравого смысла и ответственности, видения развития и искреннего желания что-то сделать. Я сталкивался с дефицитом здравого смысла столько раз, сколько приходил с обычными проектами, которые улучшили бы условия жизни горожан. Я решительно осуждаю такое отношение к людям. Приоритеты для инвестиций определялись в соответствии с личными или партийными нуждами, а не с интересами города», – заявил Ион Чебан. Кандидат отметил, что стремится в примэрию, чтобы изменить Кишинев, преобразовать его в город, где захотят жить все. «Хочу отметить, что в прошлогодней предвыборной кампании я взял на себя обязательства, которые многие считали невыполнимыми: от обустройства детских и спортивных площадок до благоустройства парков, от увеличения размера социальной помощи до обеспечения прозрачности работы примэрии и мунсовета. Отчет о выполнении взятых мной обязательств будет представлен в ближайшее время. Я буду работать самоотверженно, потому что Кишинев – это город, где мы хотим вместе спокойно встретить старость, видеть детей и внуков здоровыми и счастливыми. Я знаю, что можно сделать, и знаю, как сделать. Я нуждаюсь только в вашем доверии!» – отметил кандидат в примары. Он отметил, что, независимо от политических предпочтений, жителей города волнуют одни и те же проблемы, поэтому в ближайшее время он представит публичные обязательства от своего лица и от имени своей команды. В заключение Ион Чебан призвал жителей столицы на выборах 20 октября проголосовать за Кишинев, в котором каждый из нас будет жить хорошо. Кишинев для всех, Кишинев для тебя.
Еще один сквер в Кишиневе
На набережной озера по улице Албишоара обустроен уютный сквер – новая зона отдыха для кишиневцев. Об этом в социальной сети написал Ион Чебан. По словам социалиста, на первом этапе работ была построена прогулочная аллея протяженностью полкилометра, установлено освещение и 15 скамеек. В течение 30 дней в сквере появится детская и спортивная площадки. На втором этапе работ запланирована полная очистка водоема и благоустройство прилегающей территории. По периметру будут высажены декоративные деревья. «В рамках прошлой предвыборной кампании мы предложили комплексную программу восстановления парков и зеленых зон. Нам еще многое предстоит сделать, но перемены видны уже сегодня», – отметил социалист.
Ожиданиям граждан – приоритет
Кандидат от Партии социалистов РМ на пост генерального примара мун.Кишинэу намерен проводить предвыборную кампанию исключительно для кишиневцев, а не для конкурентов. «Никто не может помешать блоку ACUM выдвинуть своего кандидата на местные выборы. Я тоже буду участвовать в выборах, несмотря на решение блока ACUM. Влияние кампании на функционирование альянса будет определено, скорее всего, поведением, проявляемым кандидатами и их командами во время предвыборной кампании», – заявил Чебан. Он отметил, что не будет проводить предвыборную кампанию для конкурентов. «Я был активным представителем граждан в муниципальном совете, и ожидания граждан являются для меня приоритетом. Надеюсь, что эти выборы станут соревнованием программ, предложений, решений для столичных проблем. Слишком много времени говорили о чем угодно, но только не о проблемах столицы, граждан», – убежден Чебан.
Безопасность и порядок в столице
Бывший глава фракции Партии социалистов в Муниципальном совете Кишинева Ион Чебан приветствовал подписание меморандума о сотрудничестве между Министерством внутренних дел и примэрией Кишинева. «Такое взаимодействие должно способствовать повышению эффективности поддержания общественного порядка в городе. С другой стороны, национальная полиция выполняет глобальные функции, которые не всегда совпадают со спецификой каждого населенного пункта, а также со стратегиями развития. Однако, чтобы добиться результата, которого мы все хотим, и обеспечить безопасность и надлежащий порядок в городе, мы должны вернуться к муниципальной полиции с пересмотром ее обязанностей. Имея свои собственные структуры, отвечающие за общественный порядок, дорожное движение, патрулирование в парках и общественных местах, она может предвидеть, бороться и предотвращать беззакония. Кроме того, общественная полиция может обеспечить контроль в экономической, транспортной, строительной и других областях. Сотрудники кишиневской полиции, как правило, чаще общаются с местными жителями и лучше знают ситуацию на уровне сектора, района, двора. Это также может повысить уровень доверия горожан к полиции и местным властям», – написал Ион Чебан в социальных сетях.
Геополитика – деструктивна для города
Вопросам геополитики в избирательной кампании по всеобщим местным выборам не должно быть места. Такое заявление в эфире программы «Дело принципа» на телеканале Accent TV сделал Ион Чебан. «Я считаю, что геополитическая тема – абсолютно деструктивная для города, для столицы, и мы являлись заложниками таких дебатов последние несколько лет. Во что превратили город, мы все знаем. Слава Богу, удалось избавиться от тех, кто больше всех педалировал эту тему, параллельно разрушая всё, что было в этом городе. Я очень надеюсь, что места геополитике и политике в столице не будет. Есть другие площадки, где всё это обсуждается, а здесь речь идет о городе и обо всем насущном, что нас с вами заботит – от дорог и транспорта, зеленых насаждений, до того, что мы хотим видеть в наших школах и детских садах. Это намного важнее, чем любые политические дискурсы, потому что они не помогают и, по сути, деструктивны», – сказал он. Чебан также отметил, что «ни Трамп, ни Путин, ни Бэсеску, ни Зеленский, ни Йоханнис не виновны в том, что происходит» в нашей столице. «Они не разбивают нам дороги и не делают тротуары такими, они не издеваются над архитектурным наследием нашего города и не строят незаконно… В этом виноваты мы сами и те, кто руководил мэрией за последние годы. Винить со стороны некого», – не без иронии сказал он.
Дети – это наше будущее
По инициативе социалистов в мунсовете Кишинева впервые было введено единовременное пособие в размере 2000 леев при рождении третьего ребенка и более. Об этой новости сообщил на своей странице в социальной сети Ион Чебан.
«В прошлом году в ходе предвыборной кампании я пообещал, что эта помощь будет сохранена и категории получателей этих выплат будут расширены. Данная финансовая поддержка также оказывается нуждающимся семьям, начиная с рождения первого ребенка. За этот период нам удалось помочь 2500 семьям, и программа продолжает успешно работать и по сей день. Мы обещали бесплатные молочные продукты и продукты первой помощи в первый год жизни малышей. Нам удалось при поддержке коллег из мунсовета внести поправки в положение, и впервые семьи из пригородов и семьи с двойняшками и тройняшками были снабжены этими продуктами, независимо от их социального положения. В результате бесплатные молочные продукты получили 2543 ребенка. Дети – это будущее нашего города, нашей страны, поэтому мы должны различными способами поощрять деторождение и продолжать программы социальной поддержки. Мы знаем, что этого мало, но это только начало», – сообщил Ион Чебан.
Малоимущим – особое внимание
Проблемы малоимущих жителей столицы всегда были в центре внимания социалистов. По настоянию фракции ПСРМ в мунсовете был изменен Регламент предоставления бесплатных обедов в социальных столовых. «Мы предложили включить в эту категорию людей с доходами до 3000 леев. В предыдущие годы этой льготой пользовались только те, кто имел доход до 2000 леев. Таким образом нам удалось увеличить количество людей, ежедневно питающихся в социальных столовых, с 700 до 1200 человек», – об этом на своей странице в соцсети написал Ион Чебан. Он также подчеркнул, что знает, что в муниципии людей, нуждающихся в поддержке, гораздо больше, поэтому инициированная ПСРМ программа помощи социально уязвимым категориям населения будет продолжена.