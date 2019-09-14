Ион Чебан официально зарегистрирован кандидатом ПСРМ на должность генпримара Кишинева.

7 сентября окружной избирательный совет №1 официально зарегистрировал Иона Чебана кандидатом от ПСРМ на пост генерального примара мун.Кишинэу и список кандидатов Партии социалистов в муниципальные советники. И уже в понедельник, 9 сентября, Ион Чебан вместе со своей командой советников официально вступил в предвыборную кампанию на местных выборах 2019 года.

Примар – для всех!

В качестве кандидата на пост гене­рального примара столицы Ион Чебан за­явил, что решил принять участие в этой избирательной кампании, так как ситу­ация в Кишиневе сильно ухудшилась, а предыдущие примары не реагировали должным образом на проблемы города и его жителей. «На протяжении многих лет Кишиневом руководили примары-полити­ки. Примары, озабоченные европейской интеграцией. Либо примары, обеспоко­енные объединением с другими странами. Примары, которые, сидя в своих кабине­тах, мечтали о кабинете президента. Или примары, которые ждали указаний сверху, как и что делать, кому что-то подписать, кому не подписывать, чтобы любой ценой удержать свою должность. У нас были примары, которые превратили примэрию в филиалы партий. У нас были примары, у которых не было времени на нас и на ре­шение проблем города, и поэтому ситуа­ция в некоторых областях ухудшилась: по­тому что вовремя не отреагировали. Они использовали нас для своих нужд. Не хочу говорить сейчас о сделанном ими, потому что все это видели и могут наблюдать сей­час. Судить их будут граждане страны», – отметил Ион Чебан в ходе мероприятия, прошедшего у бывшего кафе Guguță в центре столицы. Ион Чебан заявил, что, заняв пост примара, посвятит городу 24 часа из 24 и будет решать исключительно проблемы жителей муниципия. «Я буду примаром, который принимает решения и берет на себя ответственность в раз­личных ситуациях, порой даже кризис­ных. Заверяю – я буду принимать только те решения, которые превратят Кишинев в место, в котором мы все хотим жить. Я буду примаром для всех жителей муници­пия, независимо от их политических пред­почтений. Я буду сотрудничать с мэрами из всех стран, чтобы перенимать новый опыт и проекты, необходимые для раз­вития Кишинева», – сказал кандидат. Он также отметил, что, исходя из своего опы­та муниципального советника, знает, что проблема в примэрии Кишинева была не в дефиците финансов, а в том, что бывшее руководство не умело расставлять при­оритеты для инвестиций.

«На протяжении многих лет у них был большой дефицит здравого смысла и от­ветственности, видения развития и ис­креннего желания что-то сделать. Я стал­кивался с дефицитом здравого смысла столько раз, сколько приходил с обыч­ными проектами, которые улучшили бы условия жизни горожан. Я решительно осуждаю такое отношение к людям. При­оритеты для инвестиций определялись в соответствии с личными или партийны­ми нуждами, а не с интересами города», – заявил Ион Чебан. Кандидат отметил, что стремится в примэрию, чтобы из­менить Кишинев, преобразовать его в город, где захотят жить все. «Хочу отме­тить, что в прошлогодней предвыборной кампании я взял на себя обязательства, которые многие считали невыполнимы­ми: от обустройства детских и спортивных площадок до благоустройства парков, от увеличения размера социальной помо­щи до обеспечения прозрачности работы примэрии и мунсовета. Отчет о выпол­нении взятых мной обязательств будет представлен в ближайшее время. Я буду работать самоотверженно, потому что Ки­шинев – это город, где мы хотим вместе спокойно встретить старость, видеть де­тей и внуков здоровыми и счастливыми. Я знаю, что можно сделать, и знаю, как сделать. Я нуждаюсь только в вашем до­верии!» – отметил кандидат в примары. Он отметил, что, независимо от политических предпочтений, жителей города волнуют одни и те же проблемы, поэтому в бли­жайшее время он представит публичные обязательства от своего лица и от имени своей команды. В заключение Ион Чебан призвал жителей столицы на выборах 20 октября проголосовать за Кишинев, в ко­тором каждый из нас будет жить хорошо. Кишинев для всех, Кишинев для тебя.

Еще один сквер в Кишиневе

На набережной озера по улице Алби­шоара обустроен уютный сквер – новая зона отдыха для кишиневцев. Об этом в социальной сети написал Ион Чебан. По словам социалиста, на первом этапе ра­бот была построена прогулочная аллея протяженностью полкилометра, установ­лено освещение и 15 скамеек. В течение 30 дней в сквере появится детская и спор­тивная площадки. На втором этапе работ запланирована полная очистка водоема и благоустройство прилегающей террито­рии. По периметру будут высажены де­коративные деревья. «В рамках прошлой предвыборной кампании мы предложили комплексную программу восстановления парков и зеленых зон. Нам еще многое предстоит сделать, но перемены видны уже сегодня», – отметил социалист.

Ожиданиям граждан – приоритет

Кандидат от Партии социалистов РМ на пост генерального примара мун.Киши­нэу намерен проводить предвыборную кампанию исключительно для кишинев­цев, а не для конкурентов. «Никто не мо­жет помешать блоку ACUM выдвинуть сво­его кандидата на местные выборы. Я тоже буду участвовать в выборах, несмотря на решение блока ACUM. Влияние кампа­нии на функционирование альянса будет определено, скорее всего, поведением, проявляемым кандидатами и их коман­дами во время предвыборной кампании», – заявил Чебан. Он отметил, что не будет проводить предвыборную кампанию для конкурентов. «Я был активным представи­телем граждан в муниципальном совете, и ожидания граждан являются для меня приоритетом. Надеюсь, что эти выборы станут соревнованием программ, предло­жений, решений для столичных проблем. Слишком много времени говорили о чем угодно, но только не о проблемах столи­цы, граждан», – убежден Чебан.

Безопасность и порядок в столице

Бывший глава фракции Партии со­циалистов в Муниципальном совете Ки­шинева Ион Чебан приветствовал под­писание меморандума о сотрудничестве между Министерством внутренних дел и примэрией Кишинева. «Такое взаимо­действие должно способствовать по­вышению эффективности поддержания общественного порядка в городе. С дру­гой стороны, национальная полиция вы­полняет глобальные функции, которые не всегда совпадают со спецификой каждого населенного пункта, а также со стратеги­ями развития. Однако, чтобы добиться результата, которого мы все хотим, и обеспечить безопасность и надлежащий порядок в городе, мы должны вернуться к муниципальной полиции с пересмотром ее обязанностей. Имея свои собственные структуры, отвечающие за общественный порядок, дорожное движение, патрули­рование в парках и общественных ме­стах, она может предвидеть, бороться и предотвращать беззакония. Кроме того, общественная полиция может обеспечить контроль в экономической, транспортной, строительной и других областях. Сотруд­ники кишиневской полиции, как правило, чаще общаются с местными жителями и лучше знают ситуацию на уровне сектора, района, двора. Это также может повысить уровень доверия горожан к полиции и местным властям», – написал Ион Чебан в социальных сетях.

Геополитика – деструктивна для города

Вопросам геополитики в избира­тельной кампании по всеобщим местным выборам не должно быть места. Такое заявление в эфире программы «Дело принципа» на телеканале Accent TV сделал Ион Чебан. «Я считаю, что геополитиче­ская тема – абсолютно деструктивная для города, для столицы, и мы являлись за­ложниками таких дебатов последние не­сколько лет. Во что превратили город, мы все знаем. Слава Богу, удалось избавить­ся от тех, кто больше всех педалировал эту тему, параллельно разрушая всё, что было в этом городе. Я очень надеюсь, что места геополитике и политике в столице не будет. Есть другие площадки, где всё это обсуждается, а здесь речь идет о го­роде и обо всем насущном, что нас с вами заботит – от дорог и транспорта, зеленых насаждений, до того, что мы хотим видеть в наших школах и детских садах. Это на­много важнее, чем любые политические дискурсы, потому что они не помогают и, по сути, деструктивны», – сказал он. Чебан также отметил, что «ни Трамп, ни Путин, ни Бэсеску, ни Зеленский, ни Йоханнис не виновны в том, что происходит» в нашей столице. «Они не разбивают нам дороги и не делают тротуары такими, они не из­деваются над архитектурным наследием нашего города и не строят незаконно… В этом виноваты мы сами и те, кто руково­дил мэрией за последние годы. Винить со стороны некого», – не без иронии сказал он.

Дети – это наше будущее

По инициативе социалистов в мун­совете Кишинева впервые было введено единовременное пособие в размере 2000 леев при рождении третьего ребенка и бо­лее. Об этой новости сообщил на своей странице в социальной сети Ион Чебан.

«В прошлом году в ходе предвыбор­ной кампании я пообещал, что эта помощь будет сохранена и категории получателей этих выплат будут расширены. Данная фи­нансовая поддержка также оказывается нуждающимся семьям, начиная с рож­дения первого ребенка. За этот период нам удалось помочь 2500 семьям, и про­грамма продолжает успешно работать и по сей день. Мы обещали бесплатные молочные продукты и продукты первой помощи в первый год жизни малышей. Нам удалось при поддержке коллег из мунсовета внести поправки в положение, и впервые семьи из пригородов и семьи с двойняшками и тройняшками были снаб­жены этими продуктами, независимо от их социального положения. В результате бесплатные молочные продукты получи­ли 2543 ребенка. Дети – это будущее на­шего города, нашей страны, поэтому мы должны различными способами поощрять деторождение и продолжать программы социальной поддержки. Мы знаем, что этого мало, но это только начало», – со­общил Ион Чебан.

Малоимущим – особое внимание

Проблемы малоимущих жителей сто­лицы всегда были в центре внимания со­циалистов. По настоянию фракции ПСРМ в мунсовете был изменен Регламент предоставления бесплатных обедов в социальных столовых. «Мы предложили включить в эту категорию людей с дохо­дами до 3000 леев. В предыдущие годы этой льготой пользовались только те, кто имел доход до 2000 леев. Таким образом нам удалось увеличить количество людей, ежедневно питающихся в социальных сто­ловых, с 700 до 1200 человек», – об этом на своей странице в соцсети написал Ион Чебан. Он также подчеркнул, что знает, что в муниципии людей, нуждающихся в поддержке, гораздо больше, поэтому инициированная ПСРМ программа помо­щи социально уязвимым категориям на­селения будет продолжена.