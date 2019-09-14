Еще один румынский солдат погиб в Афганистане.

На минувшей неделе в Кабуле погибли двое военнослужащих НАТО, американец Элис Баррето Ортис и Чиприан-Штефан Полски. Оба не раз были командированы в Афганистан. На этот раз во время патрулирования дипломатического квартала рядом с ними подорвал себя террорист-смертник.

Погибшего капрала 3-го класса принято решение наградить орденом «Звезда Румынии». Приветствуя бойцов, прибывших домой из опасной командировки, президент Клаус Йоханнис заявил: «Мы благодарны нашим военнослужащим, находящимся в Афганистане и на других театрах военных действий, которые ценой своей жизни выполняют свой долг вместе с нашими союзниками и партнерами. Присутствие румынских военных в этих зонах конфликта – активный вклад нашей страны в поддержание мира и международной безопасности, что является важной составляющей нашего членства в евроатлантическом сообществе».

Вот здесь Йоханнис, скажем мягко, покривил душой. По данным американской разведки, уже более семидесяти процентов территории Афганистана контролируется движением Талибан. Часть воинских контингентов стран НАТО в этой стране была сокращена, перспектив решения конфликта никаких. Но в Бухаресте отзывать своих солдат и офицеров не стали. Их теперь в Афганистане около 700. В связи с гибелью двух солдат президент Дональд Трамп отказался вести переговоры о нормализации обстановки с представителями повстанцев. В ответ было распространено заявление, в котором говорится: «Талибан продолжит боевые действия в Афганистане. Американцы пострадают более, чем кто бы то ни был, за отказ от переговоров».

Можно предположить, что с военнослужащими США будут гибнуть и румынские. Всего с 2003 года в Афганистане было убито тридцать бойцов соседней нам страны. Это цена «поддержания мира и международной безопасности» и членства в НАТО для Бухареста.

Евгений Гольша