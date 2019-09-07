Председатель парламента РМ объявила текущую неделю рабочей для депутатов.

Пожалуй, за последние годы впервые у народных избранников летний отпуск оказался столь укороченным. Впрочем, избиратели наверняка с удовлетворением встретили эту новость. Ожидания результатов эффективной законотворческой деятельности новой власти слишком высоки. Времени на «раскачку» нет.

Праздник, который объединяет

Спикер парламента РМ поздравила граждан с национальным праздником «Limba Noastră», который должен нас объединить и сделать сильнее. Название этого праздника, заявила Гречаный, было выбрано очень мудро – чтобы каждый житель нашей страны, независимо от этнической принадлежности, отмечал силу и красоту своих языков и культур. «Я убеждена, что разнообразие людей, живущих рядом с нами, определяет нас как нацию и как страну. Сегодня мы достигли невозможного, объединив правых и левых политиков ради нашей страны и нашего народа. Я уверена, что, если политики научатся преодолевать свою гордость и амбиции, жители страны, которые всегда проявляют большую мудрость и терпимость, смогут отложить в сторону семантические споры. Я хочу призвать вас, дорогие молдаване, румыны, украинцы, русские, гагаузы, болгары, евреи, армяне, поляки, дорогие жители нашей страны, сохранить свой язык, правильно говорить на нем и бережно передать будущим поколениям – как язык, так и нашу общую историю. Вместе мы можем превратить «Limba Noastră» в прекрасный праздник, который объединяет и вдохновляет поколения!» – говорится в обращении Гречаный.

Равный доступ к информации

Между тем, в канун праздника сайт парламента РМ стал доступен и для русскоязычных граждан. Отныне на официальной странице законодателей будет русская версия сайта. Этот проект является частью новой политики, продвигаемой руководством парламента по обеспечению равных возможностей для всех жителей страны, заявила Зинаида Гречаный, анонсируя новшество. «Влияние на уровень информированности и доступ к информации граждан возрастают с запуском русской версии сайта, учитывая, что, согласно переписи 2014 года, около 400 тысяч граждан Республики Молдова заявили, что обычно говорят на русском языке. Напомню, что в 2016 году Специальный докладчик ООН по вопросам меньшинств Рита Ижак-Ндиайе призвала молдавские власти обеспечить версии на языках меньшинств для официальных веб-сайтов. В то же время, решением Совета по предупреждению и ликвидации дискриминации и обеспечению равенства от 2018 года, отсутствие русской версии веб-сайта парламента квалифицируется как дискриминация по признаку языка. Совет рекомендовал обеспечить доступ к информации на официальном сайте для русскоязычных граждан», – отметила спикер парламента РМ. Русскоязычную версию веб-сайта парламент РМ запускает в соответствии с нормами законодательства о правах представителей национальных меньшинств, которые предусматривают, что государственные органы обязаны обеспечивать равный доступ всех граждан к официальной информации, представляющей общественный интерес, и на русском языке.

«Первый звонок»

Председатель парламента РМ приняла участие в торжественной линейке, посвященной началу учебного года, в Кишиневском теоретическом лицее имени Ливиу Деляну. В своем приветственном слове Зинаида Гречаный поздравила учащихся, учителей и родителей с новым этапом в их жизни, пожелала им здоровья, терпения, взаимопонимания и новых достижений: «День знаний всегда полон эмоций. Для одних учащихся он означает начало учебы в школе, для других – возвращение в знакомые школьные классы, для третьих – последний «первый звонок» в их жизни. Я желаю малышам – смелости войти в первый класс, учащимся – новых достижений, родителям – терпения, учителям – гордости за своих учеников. Всем вместе я желаю взаимопонимания и отличных результатов!» По случаю начала нового учебного года Зинаида Гречаный подарила школе набор книг для библиотеки. Председатель парламента также пообщалась с учащимися, родителями и учителями лицея.