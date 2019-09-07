Василий Нэстасе намерен заменить в парламенте Андрея Нэстасе.

Руководство блока ACUM определилось с кандидатами в депутаты парламента, которые будут избираться по одномандатным округам двадцатого октября. Всего к осени освободилось четыре кресла народных избранников.

В законодатели решил податься брат Министра внутренних дел Андрея Нэстасе – Василий. Он будет баллотироваться в избирательном округе №33 (пригороды Кишинева), в котором младший в феврале победил. Такой вот семейный подряд на ниве демократии. Также освободилось место одномандатника по приднестровскому округу №48. Свой мандат сложил «независимый» депутат Виорел Мельник. Очень неординарный человек, при коммунистах был вице-министром экономики, главой таможни, примкнул к социалистам, его исключили из руководящих органов партии, когда открылось его причастие к банковской краже, последнее время был экономическим советником Илана Шора. От греха подальше Мельник оставил стены парламента. Теперь от блока ACUM на его место претендует Ион Иовчев, директор тираспольского лицея «Лучиан Блага». Влад Плахотнюк на парламентских выборах 23 февраля 2019 года стал депутатом по Ниспоренскому одномандатному округу №17, набрав около 20 тысяч голосов. Его ближайший конкурент, журналист, бывший пресс-секретарь ЛДПМ Ион Тергуцэ получил около 5 тысяч. Сейчас он в Ниспоренах решил взять реванш. Майя Санду свой депутатский мандат получила в округе №50, в который вошли страны Западной Европы. Теперь на освободившееся место претендует Галина Сажина, проживающая в Италии в городе СанДжорджо-ди-Пьяно. Предполагается, что на исторической родине, став депутатом, она будет защищать интересы молдавских гастарбайтеров, которых у нас возвышенно называют – диаспора. Кстати, этой категории наших сограждан в блоке ACUM приписывают какие-то невероятные человеческие качества: необыкновенную духовность, ум, трудолюбие, бережливость и многое многое другое. Отсюда и проистекает желание Маий Санду выписать из-за кордона человека на должность генерального прокурора. Хотя читаешь криминальные сводки и убеждаешься, наши ведут себя в Европе по большей части также, как и дома: кого-то во Франции арестовывают за регулярное избиение жены, кого-то в Италии за кражи из магазинов, кого-то в Румынии за перевозку героина. От перемены места жительства человеческая натура не меняется, а вот знание проблем, с которыми сталкивается историческая родина, стремительно идет к нулю. Поэтому, например, в Армении и Израиле проживающим за границей гражданам в участии в выборах вообще отказано.

Александр Боц