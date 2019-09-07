Полмиллиона леев потратил бывший премьер на то, чтобы получить шанс стать евродепутатом.

Чтобы попасть в списки кандидатов в депутаты Европарламента от партии PRO România, Юрий Лянкэ официально внес в избирательный фонд политформирования сумму, эквивалентную полумиллиону молдавских леев. Эта информация появилась в медиапространстве, после того как PRO România представила на суд публики свой финансовый отчет.

Всего, согласно документам, Лянкэ пожертвовал 133 тысячи румынских леев. Зафиксировано, где он их и взял: одолжил у коллег по партии, 63 тысячи у Луминицы-Паулы Кихай и 70 тысяч у Кэтэлина-Иона Никифора. Вот такой наш бывший министр, ради родной PRO România даже залез в долги. И самое главное – можно ответить на неудобные вопросы о происхождении денег. Это из той же серии историй для простаков, когда судья рассказывает журналистам, что ему на день рождения подарили 100 тысяч долларов, а еще столько же оста- вили родители, проживающие в селе, на эти деньги он и построил дом. Прокурорам, как известно, приносят деньги на крестины или свадьбы. Вариантов подобного рода россказней много. Но вернемся к Лянкэ. Первого августа этого года, ночью, пограничники задержали Юрия Лянкэ, который вез в Румынию скромную сумму в 50 тысяч евро. Он заявил стражам границы, что снял на- личные со своего счета, у него дипломатическая неприкосновенность и все такое прочее. Однако бывший премьер не имел на руках всех необходимых до- кументов на то, чтобы вывезти такую сумму, и его отправили обратно в Ки- шинев. Как впоследствии выяснилось, до этого случая Лянкэ не раз в этом году выезжал в Румынию и вез с собой не- малые деньги. Можно предположить: эти средства предназначались для PRO România, в списках которой наш бывший премьер оказался на четвертом месте. Считалось, что оно вполне проходное и вскорости Лянкэ станет евродепутатом. Не срослось, партия набрала 6,62% го- лосов и в Европарламенте у нее будет лишь два представителя. Между тем, ранее выяснилось, что обучение сына экс-премьера в Велико- британии было оплачено Иланом Шором, который в свою очередь оказался причастным к краже миллиарда. Угадайте с первого раза: кто в то время был главой кабинета министров? Интересно много в Европарламент попадает таких депутатов?

Евгений Гольша