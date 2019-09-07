До окончательной и бесповоротной победы над коррупцией в столице ещё далеко.

Топ 10 уродливых городов

– Кишинёв иногда по глупости, а зачастую и целенаправленно разрушался. «Город из белого камня», некогда одна из самых зелёных и красивых столиц нынче умудрилась оказаться в позорном Топ 10 самых уродливых городов мира. И я думаю, что любого кишинёвца, любого гражданина нашей страны это никоим образом не устраивает. Я уже неоднократно говорил: это не Путин, не Трамп, не Меркель, не Бэсеску разрушают в Кишинёве тротуары, возводят незаконные здания, издеваются над памятниками. Это, как ни печально, исключительно наше отношение к самим себе. Поэтому я лично настаиваю на том, чтобы город полностью переключился с политических дискуссий и противостояний в чисто профессиональную, управленческую струю. Благо, есть чем в этом смысле заняться. Горжусь тем, что фракция Партии социалистов, которой я руководил в Совете четыре года, ни разу не ставила политические вопросы выше управленческих. Перед нами неизменно в первую голову стояла задача решать хозяйственные проблемы города, вопросы его развития. Будь то «социалка», помощь нуждающимся, инфраструктурные проблемы с очистными сооружениями, состоянием дворов, детскими площадками, дорогами, тротуарами. Это то, что требует ежедневного внимания. И надо сказать, что по таким предельно конкретным вопросам мы в итоге научились находить компромиссы абсолютно со всеми советниками, какие бы политические силы они ни представляли.

«Прайс-лист» Киртоакэ

– Господин Киртоакэ в своё время приложил огромные усилия, чтобы создать систему, при которой почти у всех – от уборщицы до менеджера – был своей «прайс-лист». За обширнейший прейскурант «услуг»… Да, многих откровенных мздоимцев нам удалось, извините за грубость, выпроводить пинком под зад (почему до сих пор никто из них не сидит – отдельная тема). Но до окончательной и бесповоротной победы над коррупцией в столице сегодня ещё далеко. Нужно понимать, что система, сложившаяся в предыдущие годы, оказывает отчаянное сопротивление. Да, Плахотнюка нет, но «щупальца» все остались. Система настолько была ориентирована на принятие решений по вертикали, по телефонному принципу, что, когда начинаешь что-то менять, через две-три недели понимаешь, что на выходе действительность по-прежнему не соответствует ожиданиям… Я искренне недоумеваю, почем прокурор до сих пор не пришёл в парламент со всеми материалами, а их, несомненно, у него уже накопилось множество? Ведь об этом говорили даже люди, которые были ставленниками Плахтнюка – тот же Кетрару или Гурин. Почему прогресс в этом деле пока настолько ничтожен?

Что конкретно предпринять?

– Полагаю, что, скорее всего, ПСРМ и ACUM получат на двоих в примэрии 40-45 мандатов из 51-го. И если определить основные точки соприкосновения по наиболее животрепещущим направлениям и проблемам, то джентельменское соглашение (между ПСРМ и ACUM – ред.) пойдёт только на пользу и городскому совету, и кишинёвцам. Разве наши оппоненты будут против принятия Градостроительного плана? Уверен, что нет. Мы сегодня говорим о переходе к электронной системе процессов принятия решений и управления в мэрии – сомневаюсь, что у представителей ACUM могут быть серьёзные возражения на сей счёт. Мы открыто заявляем, что не приемлем коррупции и подтверждаем это всем своим четырёхлетним опытом работы в Муниципальном совете – неужели кто-то станет отрицать необходимость бороться со взяточниками? Мы выступаем против уплотнительной застройки и хотим нормальных дорог в городе – разве кто-нибудь в здравом уме станет с этим спорить? Ну так давайте подумаем над выработкой совместного инструментария для решения всех этих проблем. Прагматично и без лишних эмоций…

Компромисс компромиссу рознь

– Градостроительный план – это в первую очередь жёсткие условия: что можно, а что нельзя, куда и как двигаться, на что следует выделять деньги в первую очередь. Всем прежним правителям нужна была в Кишинёве «мутная вода», в которой они столь успешно «ловили рыбу». Можно было выделять деньги куда и на что угодно, строить как попало, беззастенчиво разрушать исторические памятники. Вот мы говорим, что в этом году у нас было запланирована реконструкция трёх городских фонтанов. Начать и закончить. Хотя по «поющему фонтану» мы работали с 2017 года – чтобы было понятно, насколько это непростой процесс. И здесь фракции Партии социалистов пришлось убедиться, что компромисс компромиссу рознь. Как находили общий язык? «Мы проголосуем за фонтан, если вы проголосуете за школу» – такой вариант для нас был приемлем. А если «мы проголосуем за фонтан, а вы за выделение кому-то пары земельных участков» – такой номер с нами точно не пройдёт. Гибкость, знаете ли, не бесконечна. Заявляю со всей ответственностью: за четыре года фракция Партии социалистов не проголосовала ни за одно решение, носившее коррупционную составляющую. Ни за одно решения по отчуждению земельных участков фракция ПСРМ не голосовала. Такие решения должны проходить только через аукцион – открыто, прозрачно, понятно. И за это ещё нужно брать коммерческую цену. Потому что, когда эта сумма вольётся в бюджет, позволит формировать дополнительные возможности для горожан. Что на практике означает – больше компенсаций для малоимущих кишинёвцев по оплате коммунальных счетов, больше денег на дороги, лучше услуги в сфере образования. Это принципиально важно.

Чёткие правила игры

– Кишинёв может быть привлекательных по большому количеству направлений – начиная от очевидных возможностей для туризма и заканчивая открытием новых производств. А перспективы по организации здесь различных совместных предприятий мне представляются и вовсе почти безграничными – учитывая наши международные договорённости и тот факт, что Молдова фактически единственная страна в регионе, у которой есть свободная торговля и с Евросоюзом и со странами СНГ. Очень интересным вариантом может также стать частно-государственное партнёрство. Кроме того, городу сегодня жизненно важно открыть своё агентство по развитию. Но инвесторам, как известно, нужна стабильность. И полагаю, основной посыл бизнесу от столичной (хорошо бы и от республиканской тоже) власти должен звучать так: в городе установлены чёткие правила игры без всяких подводных камней, никто и ни при каких обстоятельствах не сможет эти правила «на ходу» поменять. И я сегодня убеждён, что подобный посыл можно воплотить в реальность за очень короткое время.