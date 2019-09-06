Год назад в нашей столице впервые состоялся молдо-российский экономический форум. Тогда это мероприятие стало главной площадкой обсуждения актуальных вопросов развития торгово-экономического сотрудничества Молдовы и России.

В 2018 году форум проходил под девизом «Новые горизонты сотрудничества». Девиз нынешнего – «Партнерство без границ». Он соберет более 1000 делегатов из 13 стран мира.

Организатором выступает Молдо-Российский экономический совет. Форум пройдет при участии и под патронатом президента Молдовы Игоря Додона. На десяти рабочих сессиях будут обсуждаться темы сотрудничества между Республикой Молдова и регионами России: освоение туристического потенциала, области взаимного интереса в агропромышленном комплексе, партнерство в виноградарстве и виноделии, трансфер технологий и международный опыт, опыт России в обеспечении защиты и развития бизнеса. Ключевыми событиями форума станут заседание Молдо-Российского экономического Совета «Торгово- экономическое сотрудничество. Барьеры и перспективы», а также пленарное заседание «Новые политические реалии. Новые возможности экономического сотрудничества». В бизнес-программу форума включена культурно-гастрономическая часть. Участники посетят винно-туристические комплексы Молдовы, им также будет предложен ряд экскурсий. В дни работы форума состоится подведение итогов телевизионной премии «ТЭФИ-Содружество».

Если 2018 год открывал новые горизонты сотрудничества между Молдовой и Россией, то сегодня можно говорить о долгосрочном партнерстве, основанном на совместном вложении ресурсов в создание нового будущего.